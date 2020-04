Allein auf weiter Flur: Birgit Timmerberg verlässt die Grundschule Mittelstraße in Bassum und geht nach NRW. Wegen der Corona-Krise fällt ihr Abschied nächste Woche aber aus. (Braunschädel)

Bassum. Ihren Abschied, den hat sich Birgit Timmerberg gewiss anders vorgestellt. Eine kleine Feier mit den Kolleginnen und Kollegen, den Schülern noch „Tschüss“ sagen. Ob sie die Schüler der Grundschule Mittelstraße und deren Außenstelle in Neubruchhausen überhaupt noch sieht, ist fraglich. Schließlich verlässt Birgit Timmerberg zum Ende des Monats die Grundschule Mittelstraße und wechselt nach NRW, genauer gesagt: in den Kreis Steinfurt.

Dort wird sie Schulrätin. „Ich werde noch einmal ins kalte Wasser geworfen, ich bin gespannt“, sagt sie und schmunzelt. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe. „Ich habe einfach Lust, etwas Neues zu machen“. So beschäftigt sie sich mit der Lehrerfortbildung, ist im Kontakt mit den Kommunen über die Schulausstattung und mit den Einrichtungen selbst natürlich. Einen Tag nach Ostern kam auch der Brief zur Abordnung. Für sie kann es also am 1. Mai endlich losgehen. Wohlgefühlt habe sie sich in Bassum. „Das Kollegium, die Kommune und die Elternschaft sind super“, findet sie. Doch Timmerberg fragte sich: bleiben oder gehen. „Ich habe noch einige Jahre, die ich arbeite und ich habe mir die Frage gestellt: Was kann ich noch machen?“, erinnert sie sich. Sie habe sich auch vorstellen können, in Bassum zu bleiben. Häufiger wurde sie gefragt, ob sie gehen müsse. „Definitiv nicht“, betont sie. Die Schulleiterin war gefragt worden, ob sie sich die Arbeit als Schulrätin vorstellen kann. Sie kann.

Jetzt sitzt die 59-Jährige mehr oder weniger schon auf gepackten Koffern. Das Büro ist weitestgehend leer geräumt, ein paar Dinge müssen noch vorbereitet werden. Aber Timmerberg ist fertig mit dem Packen. „Alle wissen Bescheid“, sagt die scheidende Chefin der Grundschule. Sie sitzt am Besprechungstisch in ihrem Büro. An der Wand hängen Bilder. Sie fotografiert gerne. Die Fotos müssen übrigens hängen bleiben, sagt sie grinsend. Ansonsten hat sie viel aussortiert oder weiter verschenkt.

Wenn sie auf ihre 22 Jahre an der Grundschule Mittelstraße zurückblickt, dann wird sie auch viele Ereignisse nicht einfach vergessen. Eine der größten Veränderung war die Umstellung auf eine Ganztagsschule im Jahr 2008. „Wir haben viele Kooperationen aufgebaut, die Vereine sind uns treu geblieben“, freut sie sich über die Angebote des TSV Bassum, des Tennisvereins, der Landfrauen oder etwa der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft. Auch die Außenstelle in Neubruchhausen ist unter ihrer Leitung dazugekommen. Erst leitete Timmerberg die damals noch eigenständige Schule kommissarisch, ab 2014/15 wurde sie zu einer Außenstelle der Grundschule Mittelstraße. „Der Vorteil ist, dass man so einiges zusammenfassen kann“, nennt sie etwa Konferenzen als Beispiel. Sie selbst ist zweimal die Woche nach Neubruchhausen gependelt. „Dann habe ich die Schule aufgeschlossen“, sagt sie. Derzeit bleiben die Türen noch zu – auch in Bassum. Niemand ist im Gebäude bis auf die Sekretärin und der Hausmeister und Timmerberg.

In ihrer neuen Rolle als Schulrätin wird Timmerberg viel unterwegs sein. So geht es für sie quasi zurück zu den Wurzeln. Die heute 59-Jährige studierte an der Universität Münster Deutsch, Evangelische Theologie und Sport für Grund- und Hauptschulen. „Nach meinem Abitur wusste ich: Das mache ich“, erinnert Timmerberg sich. Durch ihre Jugendarbeit in der Kirchengemeinde gefiel ihr die Arbeit mit Kindern. Auch Nachhilfe gab sie, „das mussten wir. So sollten wir den Unterrichtsstoff aus dem letzten Schuljahr wiederholen“, erzählt sie.

Für ihr Referendariat zog sie nach Niedersachsen, nach Lüneburg. NRW hatte damals keine Stellen ausgeschrieben, Niedersachsen schon. Nach dem Ende ihres Referendariats bekam Timmerberg auch direkt eine Stelle angeboten. „Das waren sechs Richtige im Lotto“, weiß sie angesichts des damaligen Einstellungsstopps. Sie verschlug es zunächst für zwölf Jahre an die Nordsee, wo sie auch ihre Prüfung zur Schulleiterin absolvierte. Dort war sie zudem für fünf Jahre für die Lehrerausbildung im Fach Deutsch unterwegs. „Ich habe viele Schulen gesehen. Das hat richtig Spaß gemacht“, schwärmt sie.

Kinder noch mal sehen

Nach Bassum kam sie „aus rein privaten Gründen“, wie sie sagt. Sechs Jahre war sie nebenbei für den Landkreis Diepholz die Prüfungsvorsitzende, bis die Verantwortlichen das Amt eingespart haben. Im Kreis Steinfurt wird sie als Schulrätin auch wieder viele Schulen von innen sehen. „Ich freue mich darauf.“ Was sie sich noch wünschen würde, wäre, „dass ich die Kinder noch sehen kann“. Einmal noch zum Abschied. Aber die Zeit wird knapp, Timmerberg bleibt weniger als eine Woche. „Hauptsache ist natürlich, dass alle gesund sind“, betont sie. Da ihre Stelle in Bassum noch ausgeschrieben wird, bleibt die Leitungsposition zunächst vakant. „Meine Kollegen wollen Verantwortung übernehmen und anpacken“, macht sich Timmerberg also keine Sorgen, wie es weitergeht. Die Verträge ab Sommer für den Ganztag sind bereits geschlossen, Ordnung ist soweit hergestellt, dass Kollegen, falls sie was brauchen, schnell den richtigen Ordner finden. Und im schlimmsten Fall, „haben sie auch meine Telefonnummer“.