Geht mit einem guten Gefühl: Hans-Joachim Günther hört nach zehn Jahren als Vorsitzender der Bassumer Wir auf. (Jonas Kako)

Bassum. Was er vor hat, das weiß er noch nicht so genau. „Der Frühling kommt, da gibt es immer etwas zu tun“, sagt Hans-Joachim Günther. Der Bassumer schielt aber schon auf die eine oder andere Fahrradtour. Die Zeit dafür, die hat Günther demnächst auf jeden Fall. Denn am Montag, 25. März, tritt er bei der Mitgliederversammlung als Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (Wir) ab und überlässt der nachfolgenden Generation das Feld. „Man muss auch loslassen können“, sagt er.

Günther sitzt an seinem Tisch im Wohnzimmer und schaut durch das Fenster nach draußen. Er überlegt. „Es ist ein Kapitel, das zu Ende geht“, sagt er schließlich. Wenn er an den kommenden Montag denkt, dann freut er sich darüber, dass die Wir für die Zukunft so gut aufgestellt ist. Ob er auch mit Wehmut auf den Tag blickt? Schließlich hat er vor ziemlich genau zehn Jahren das Ehrenamt übernommen. 2009 war das. „Damit fangen wir gar nicht erst an“, sagt er bestimmt.

Er selbst kann in seinen Jahren als Vorsitzender auf eine gute und erfolgreiche Zeit bei der Wir zurückblicken. So wurde etwa das Frühlingsfest durch das Weinfest ersetzt. „Wir hatten immer wieder mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Wie letztens in Syke“, spielt der 76-Jährige auf das Regenwetter beim Frühlingsmarkt in der Hachestadt an. In diesem Jahr findet das Weinfest mittlerweile zum dritten Mal im August statt. Auch auf das Oktoberfest und der kleine Hüttenzauber im Dezember ist Günther stolz. „Solche Festlichkeiten tragen dazu bei, Bassum in der Wahrnehmung nach außen positiv erscheinen zu lassen“, weiß er. Und das ist eine der Ziele der Wir unter Günther.

Wobei er sich selbst nie hervorhebt. „Als Einzelperson ist man ein kleines Licht, man sollte sich selbst nicht zu wichtig nehmen“, findet der Bassumer, der sich selbst als einen unter Gleichen bezeichnet. „Ich sehe mich in der Rolle des Motivators und Koordinators“, verrät er. Wobei motivieren für ihn auch heißt: mal auf die Bremse treten. „Wenn Ideen auf den Tisch kommen, die sich theoretisch gut anhören, aber man nicht weiß, wie man sie umsetzen will“, nennt Günther als Beispiel.

Dennoch weiß er auch: „Bassum muss sich nicht verstecken.“ Denn in den Vereinen, Verbänden, kulturell und auch beim Angebot in den Kindergärten sieht er die Lindenstadt gut aufgestellt. „Die Vereinsarbeit kann man nicht hoch genug schätzen. Als Wir sollten wir da unterstützen“, findet Günther. Gleichzeitig sieht er, dass auch Bassum vor Problemen steht. „Der klassische Einzelhandel hat sich in den Jahren nicht positiv entwickelt“, weiß er um die große Konkurrenz des Internets.

„Man muss sich immer kritisch hinterfragen und schauen, ob die Ziele noch aktuell sind und wir uns den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen“, sagt Günther. So habe die Werbegemeinschaft – wie die Wir früher hieß – sich auf die Fahne geschrieben, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber als Dachorganisation könne man da wenig für tun. Wenn er am Montag sein Amt niederlegt, dann erfüllt sich die Ankündigung, die er vor zwei Jahren getätigt hat. „Ich wollte selbst entscheiden, was und wo ich etwas aufgebe. Außerdem kehren neue Besen gut und bringen neuen Schwung rein.“ So gebe es absolut keinen Missmut.

All die Jahre schätzte Günther die Kommunikation unter den Wir-Mitgliedern. „Es war eine offene und vertrauensvolle Arbeit, die mir immer mehr Freude gemacht hat“, erinnert sich der Bassumer, der 43 Jahre in der kommunalen Verwaltung tätig war. Bis zu seiner Pensionierung 2007. Auch schon vor seinem Arbeitsende betätigte sich Günther ehrenamtlich. So war er unter anderem 25 Jahre der Vorsitzende beim TSV Bassum oder als Handballtrainer und -schiedsrichter aktiv. „Das hat mir viel gegeben“, sagt der 76-Jährige.

Und sogar mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. So pfiff Günther unter anderem in der zweigeteilten Handball-Bundesliga. In den Jahren der Weltmeisterschaften der Männer und Frauen Anfang der 1980er-Jahre betreute der Bassumer die schweizerische Nationalmannschaft. Auch heute erinnert sich Günther gern an die Zeit, als er die Spielerinnen und Spieler vom Hamburger Flughafen abholte und zu den verschiedenen Spielstätten fuhr: „Das war eine schöne Erfahrung.“

Das ist auch das Fazit, das er unter sein Kapitel bei der Wir setzt. „Es war eine schöne Zeit. Es ist gut, wenn es so zu Ende geht“, sagt der Bassumer – ohne Wehmut. Denn er weiß, dass die Wir für die Zukunft gut aufgestellt ist: „Wenn ich gehe, dann hinterlasse ich ein gut bestelltes Feld. Eins, das ich nicht allein bestellt habe. Und das habe ich der gemeinschaftlichen Arbeit zu verdanken.“ Aber Günther ist auch nach Montag nicht aus der Welt: „Wenn man mich noch mal brauchen sollte, dann helfe ich gern.“