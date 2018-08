Nicht selbst Hand anlegen: Wenn Wespen, in diesem Fall Vespula vulgaris, ein Nest gebaut haben, ist die Hilfe eines Experten nötig. (FR)

Syke. Ein Hornissenstich kann ein Kind töten, drei Stiche einen Erwachsen und sieben ein Pferd. So ist es immer noch in vielen Köpfen verankert. Dementsprechend groß ist der Schrecken, wenn einer von den beeindruckenden schwarz-gelben Brummern auftaucht. Doch laut Wespenberater Henning Greve besteht kein Grund zur Panik. Denn: Oben beschriebene Leitlinie ist in den Bereich der Fabel zu verweisen. „Um einen Erwachsenen Menschen zu töten, bräuchte es schon 500 bis 1000 Hornissenstiche.“ Schmerzhaft sei so ein Stich aber allemal, weiß der Experte vom Bund für Umwelt und Naturschutz (Nabu) in Syke „aus eigener Erfahrung“. Sollten diese Schmerzen nach sieben Stunden nicht nachlassen, rät Greve dringend, ein Krankenhaus aufzusuchen.

Größer ist der Ärger der Bundesbürger zurzeit aber über die Wespen. Gefühlt sind Vespula vulgaris und ihre Artverwandten zurzeit überall in großen Massen unterwegs. Henning Greve gibt zu, dass es den Insekten zurzeit gut geht. „Es ist warm und trocken, und es gibt genug Nahrung.“ Dass es aber mehr Wespen sind als in früheren Jahren oder diese gar deutlich aggressiver auftreten, verneint der Künstler aus Schnepke. „Sie sind eher ruhiger als sonst, weil es ihnen gut geht.“

Nichtsdestoweniger können einen Wespen schon unruhig machen. Wenn sie nur zwei Finger breit entfernt von des Menschen Augen hektisch hin- und herfliegen beispielsweise. Oder wenn sie durch den T-Shirt-Ärmel in Richtung Achselhöhle krabbeln. „Herumfuchteln hilft da gar nicht“, berichtet Henning Greve. „Durch die Bewegung fühlen sich die Wespen zur Verteidigung aufgefordert.“ Und einfach draufhauen geht schon gar nicht. Wespen stehen auf der Liste der bedrohten Arten. Rein theoretisch kann für das Töten einer Wespe in Niedersachsen bis zu 5000 Euro Bußgeld ausgesprochen werden. Ausnahmen gelten da nur für Allergiker.

Sollten sich viele Wespen in einem Garten aufhalten, könnte ein Nest in der Nähe sein. In diesem Fall rät Henning Greve dazu, ihn unter Telefon 0 42 42 / 30 90 oder seinen Kollegen Jean-Louis Jullien unter 0 42 42 / 32 75 anzurufen. Ihr Dienst ist kostenlos, sie machen diesen Job ehrenamtlich, „aber trotzdem rufen die Leute meistens den Schädlingsbekämpfer an“, hat Sykes Stadt-Biologin Angelika Hanel bemerkt.

Henning Greve hat inzwischen viele Nester in seinem Garten in Schnepke. Beim Umsetzen müsse man aber vorsichtig sein, denn wenn das Nest mehr als zwei, drei Kilometer vom ursprünglichen Standort verlegt wurde, „finden die Wespen ihr Nest nicht wieder“. Generell wichtig wäre, Abstand zum Nest zu halten, Konflikte zu vermeiden und Ruhe zu bewahren. Mitte September ist die Wespensaison nämlich vorbei.

Zur Sache

Tipps zum Umgang mit Wespen

Vor dem Essen draußen rechtzeitig eine Schale mit Marmelade oder Wurst in ausreichender Entfernung hinstellen. Das lockt die Wespen vom Tisch weg.

Speisereste am Mund abwischen – insbesondere bei Kindern.

Getränke in Flaschen und Dosen sollten am besten mit einem Strohhalm getrunken werden. Wichtig dabei: Der Halm sollte dünn sein, damit die Wespen nicht in ihn hineinkrabbeln.

Parfüm und Duftstoffe sollten generell vermieden werden. Ebenso wie bunte oder geblümte Kleidung – beides zieht Wespen magisch an.

Nicht nach Wespen schlagen, das macht sie aggressiv. Ein plausibles Mittel gegen die Plagegeister ist sanftes Beiseiteschieben mit der Hand.

Oft tauchen Wespen direkt vor dem Mund auf. Nicht wegpusten! Das in der Atemluft enthaltene Kohlendioxid macht die Insekten angriffslustig.

Experten empfehlen, Wespen mit Wassernebel aus einer Sprühflasche anzusprühen. Das täusche Regen vor und treibe Wespen zurück in ihr Nest. Will man ganz sicher gehen, soll man Gewürznelken in das Wasser geben. Die Nelken mögen Wespen nämlich überhaupt nicht.