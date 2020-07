Bei der Grundschule in Bramstedt sollen die Schülerzahlen beobachtet werden. Falls eine Zweizügigkeit notwendig wird, soll gebaut werden. (Vasil Dinev)

Bassum. Seit knapp zwei Jahren sind die Schülerzahlen in der Grundschule in Bramstedt immer wieder Thema. Immer wieder wurde die Entwicklung beobachtet und festgestellt: In bestimmten Jahrgängen würden – sollten die Voraussagen stimmen – die Zahlen eine Zweizügigkeit in der Grundschule notwendig machen. Über die Problematik, was zu tun ist, klärte der Erste Stadtrat Norbert Lyko in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses auf. Seine Empfehlung: „Wir sollten nicht sofort in Aktionismus verfallen.“

Was natürlich nicht heißen soll, dass man sich nicht auf die mögliche Zweizügigkeit vorbereiten sollte. Der Arbeitskreis Grundschulstruktur hat daher drei Überlegungen (Räume vorhanden, Schulbezirke, Anbau) angestellt, wie die eventuellen Probleme gelöst werden können. Kurz gesagt: Es käme nur ein Anbau infrage.

Das liegt daran, dass es nicht genug Räume in der Grundschule gibt. Zwar war Bramstedt vor Jahren schon zweizügig, aber die Räume werden mittlerweile anders genutzt. Als Förderraum, Musikraum, Speisesaal, Schulbüro und Lehrerzimmer. Also fällt Lösung eins schon mal raus. Die zweite Variante sähe vor, die Schulbezirke zu ändern. „So können wir die Schülerströme lenken. Aber wenn wir ein Baugebiet anbieten, dann können wir keinen Rückschritt bei der sozialen Infrastruktur machen“, betonte Lyko. Gerade durch das Baugebiet könnten die Schülerzahlen weiter ansteigen. Die Prognose seitens der Verwaltung sieht vor allem in den Schuljahren 2021/22 (28) und 2023/24 (30) höhere Schülerzahlen, die eine Zweizügigkeit zur Folge haben könnten.

Also Lösung drei: ein Anbau. Die Verwaltung schlägt vor, mit zwei Bauabschnitten zu planen. „Wenn Bramstedt durchgängig zweizügig wird, dann können wir anbauen“, zeigte Lyko auf. Zunächst soll es einen Anbau mit zwei allgemeinen Unterrichtsräumen und Differenzierungsräumen geben. Der Bau soll Richtung Sportplatz gehen, wodurch die Treppe vom Trainingsplatz zu den Umkleidekabinen verlegt werden müsste. Lyko schlug dennoch vor, vorsichtig zu handeln. „Es werden nicht 100 Prozent der 28 Kinder 2021/22 in Bramstedt angemeldet“, sagte er. Zwar werden bald mehr Familien vor Ort wohnen und theoretisch könnten auch 28 Kinder im kommenden Schuljahr eingeschult werden, aber „wir sind in der günstigen Situation, dass wir staatliche und private Schulen haben“, betonte der Erste Stadtrat. Es sei davon auszugehen, dass Eltern ihre Kinder ebenfalls an der Prinzhöfte- oder der Lukas-Schule anmelden. Er plädierte dafür, die Entwicklungen abzuwarten und, wenn nötig, zu reagieren.

Das sahen auch die Fraktionen so, die einstimmig dem Vorschlag folgten. „Die Schularbeiten sind schon gemacht. Wenn der Punkt X eintritt in der Beobachtung, dann können wir die Dinge in Bewegung setzen“, hob Helmut Zurmühlen (CDU) hervor. Immerhin sei die Planung schon gemacht. Lehrerin Ute Lindberg-Poppa wies darauf hin, dass Pädagogik mit 28er-Klassen nicht mehr zeitgemäß ist. „Dabei habe ich Magenschmerzen“, sagte sie. Lyko versicherte: „Wir warten die Zeit bis zum nächsten Schulausschuss ab und je nachdem wie sich die Zahlen entwickeln, handeln wir oder nicht.“