Hat Wort gehalten: Sykes Pastor Christian Kopp bestieg am Sonntagmittag unter den Augen zahlreicher Besucher den Turm der Christuskirche. (Fotos: Michael Braunschädel)

Syke. Gemütlichkeit, anheimelnde Lichter, ganz viele Basteleien, warme Getränke, Konzerte und Aufführungen und kein Schnee – das waren die altbekannten, aber lieb gewonnenen Zutaten der Weihnachtlichen Kulturtage im und ums Syker Rathaus. Neu dabei war diesmal ein Pastor auf Abwegen. Er folgte dabei einem in Holz geschnitzten Motto. Der Brunnen vor dem (Rathaus-)‎Tore wurde auch zu diesem Ereignis mit Platten abgedeckt. Darauf stand die hölzerne Krippe mit all den Figuren, die sich der Erzählung nach zu Jesu Geburt da tummelten. Am Giebel der Krippe stand „Ehre sei Gott in der Höhe“. Ein Spruch, der für Sykes Pastor Christian Kopp am Sonntag Auftrag und Verpflichtung zugleich war.

Unter Hunderten Augen begab er sich am Kirchturm hinauf in die Höhe – natürlich auch zur Ehre Gottes, vor allem aber für den guten Zweck, quasi zum Fundraising. Kopp hatte bekanntermaßen eine Wette verloren, weil Ulrich Ellinghaus vom Kirchenvorstand und dessen Mitstreiter mehr als die gewetteten 120 Menschen überzeugt hatten, jeweils 120 Euro für die Syker Kirchenmusik zu spenden. Daumen hoch von Pastor Kopp, als er unter den Augen von fünf Kamerateams im Stile eines Industriekletterers ausgerüstet mit Helm und Rüstzeug am Fuße des Kirchturms stand. Muskelkater vom Training habe er, sprach eine Radioreporterin wissend ins Mikro. Bei ausgeschaltetem Mikro flüsterte sie ihrer Kollegin zu, dass sie das auch gern mal machen wolle.

Kopp derweil hatte die richtige Technik raus: Mit den Füßen stieß er sich von der Klinkerwand ab, um dann mit den Armen am Seilzug an Höhe zu gewinnen. Je höher er kam, desto größer wurde der Applaus, einige sangen „Ain't no mountain high enough“. „Da oben kann er doch gleich die Fenster putzen“, meinte ein junger Schüler. Kopp schlingerte an einigen Stellen etwas, bewerkstellige die Aufgabe aber bemerkenswert sicher und schnell. Acht Minuten brauchte er bis zur Luke unter der Turmuhr, und dann war das Werk vollbracht. Ein kurzes Winken und viel Anerkennung vom Publikum. Übrigens ließ es sich auch Ellinghaus nicht nehmen und kletterte ebenfalls nach oben. Von dort in 40 Metern Höhe war der Blick gut auf die Budenstadt.

Abwechslungsreiches Angebot

Knipp und Köfte, Schmalzkuchen und Kekse, Glühwein oder Saft – die Auswahl war groß. Zwei Fragen hatten die Besucher zu beantworten: Was soll verzehrt werden und welcher gemeinnützigen Organisation soll man die begehrte Speise oder das Getränk abkaufen? Denn neben einigen professionellen Händlern waren auch wieder allerlei Vereine vertreten. Die Ehrenamtlichen der DLRG beispielsweise waren an ihren leuchtenden Jacken gut zu erkennen. Der deutsch-polnische Freundeskreis war auch dabei und in Rathaus, Gemeindehaus und Kreissparkasse gab es jeweils ein Café mit Kaffee und Kuchen. Inner Wheel der Rotarier, der Lions-Club und der Kirchenvorstand luden ein. Die Sängerinnen des Gospelchores hatten vor ihrem Auftritt auch noch Kuchendienst.

Die Zahl der Besucher war an beiden Tagen mäßig – umso mehr Ruhe hatte man, um sich wieder mal erstaunliche Vielfalt an (Kunst-)Handwerk anzuschauen. Anneliese Siemering aus Rathlosen warb mit dem kalenderspruch-mäßigen Reim „Altes erhalten, Neues gestalten“. Tatsächlich hatte sie sich alter Leinentücher angenommen und sie bestickt, beschnitten oder neu zusammengenäht. Das lockte viele Interessierte an. Mindestens zwei Stände beschäftigten sich mit Wohlstandsmüll. Hier wurden aus den unnützen (und viel zu teuren) Kaffee-Kapseln Broschen, Kettenanhänger oder Lesezeichen hergestellt. Spannend bleibt, ob diese Kunst in ein paar Jahren einem korrekten Müllvermeidungsverhalten zum Opfer fällt. Die Trendfarbe der Saison (wer es noch nicht wusste: dunkelgelb) wurde an einem Stand besonders angepriesen. An den wichtigen Stellen im Rathaus herrschte die Farbe grün vor. Das ging los mit dem lindgrün hervorgehobenen „Y“ an der Außenwand über die dreidimensionalen Sternlaternen bis zum Schal des Werbegemeinschafts-Chefs Michael Lux.

Nicht zu vergessen der Tannenbaum im Ratssaal, in dem man Kleider anprobieren konnte und Scherenschnitte, Taschen und Schmuck in allen Formen auf Kaufende warteten. In der Bibliothek nutzte Hannelore Goldammer aus Heiligenfelde die Pausen zwischen den Kundengesprächen, um noch mehr Strümpfe zu stricken. Eine Kundin habe eine Tüte voll bestellt. „Ich komme mir vor wie eine Strickmaschine“, sagte sie lachend. Einen Stundenlohn hatte sie wie viele andere der Hobby-Künstler auch nicht ausgerechnet. Schließlich geht es bei solchen Ausstellungen auch ums Plaudern übers lieb gewonnene Hobby. Und wenn ein paar Euro reinkommen, war's umso besser. Das Interesse der Ausstellenden ist übrigens ungebrochen, Stadt und Kultur musste auch in diesem Jahr wieder Absagen verteilen.