Die Polizei warnt vor den betrügerischen Faxen. (Carsten Rehder)

Landkreis Diepholz. Polizei und Datenschützer warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Die Betrüger senden Faxe im Namen einer „Datenschutzauskunft-Zentrale“ und bieten einen teuren „Basisdatenschutz“ mit Verweis auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an. Per Fax fordert das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Oranienburg (Bundesland Brandenburg) Firmen, Handwerker und Institutionen zu Angaben und zur Unterschrift auf. Dies sei erforderlich, „um ihrer gesetzlichen Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes nachzukommen“. „Bloß nicht unterschreiben und bloß nicht zahlen“, rät Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel Empfängern der dubiosen Schreiben.

Inzwischen beschäftigen sich laut Angaben mehrere Polizeidirektionen im gesamten Bundesgebiet mit der Firma. Auch der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität mahnt zur Vorsicht: „Die ,Datenschutzauskunft-Zentrale' hat gar kein Gewerbe angemeldet.“