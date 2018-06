Das Getränk zum Markt: Carsten Kraft (von links), Sarah Verheyen und Ralf Rohlfing präsentieren den "Brokser Heiratsschwindler". Der Wildheidelbeerlikör enthält 16 Prozent Alkohol. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Er ist süß, verdammt süß. Dazu spritzig. Und Achtung: Er kann berauschend wirken, der "Brokser Heiratsschwindler". So ist er halt: verführerisch, auch wenn sein Ruf nicht der beste ist. Nun soll das hier kein Steckbrief eines polizeilich gesuchten Herren werden, der betuchten Damen an die Wäsche will. Wir sprechen – Entschuldigung: schreiben – hier von einem Likörchen. Geschmack: Wildheidelbeere. Alkoholgehalt: 16 Prozent.

"Die Idee dazu hatten wir schon lange im Kopf", erzählt Ralf Rohlfing, bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zuständig für Feuerwehr- und Marktwesen. Die Verwaltung wollte etwas haben, was zusätzlich zu Uwe Stoffregens "Heirats-Bräu" an den Brokser Heiratsmarkt erinnert, sich neben dem "Eisenbahner-Schampus" aber auch gut im Regal des örtlichen Tourismus-Service macht. "Wir wollen eine Ergänzung zu den Sachen, die wir schon hatten", so Rohlfing, "aber wir haben lange niemanden gefunden, der diese Idee zu Ende spinnen kann." Der Kontakt zu Carsten Kraft, der 2016 in Gehlbergen die Weinscheune eröffnete und mittlerweile Marktmeister der Fördergemeinschaft ist, war bei der Erfindung des "Brokser Heiratsschwindlers" ausschlaggebend. "Anfang 2017 hatte ich den ,Eisenbahner-Schampus' vorgeschlagen", so Kraft. "Damit war die Basis gelegt."

Die Samtgemeinde trat also mit ihrer Likör-Idee an Carsten Kraft heran. Die Folge war eine Einladung "zum Probenippen", wie es Ralf Rohlfing beschreibt. "Die Geschmacksrichtung Heidelbeere war sofort mein Favorit", erklärt der Geschäftsmann. Erdbeere und Himbeere gebe es in ausreichender Anzahl, und es sollte doch etwas Besonderes werden. Krafts Vorschlag wurde probiert und "einstimmig für gut befunden", blickt Rohlfing zurück. Das Schnäpperken kommt von der Obstbrennerei Prinz aus dem österreichischen Hörbranz. Der wenig inspirierende Name: "Wildheidelbeer-Likör".

An dieser Stelle kam die heimische Werbeagentur Diers und Hemmje ins Spiel. "Die Verbindung mit dem Brokser Markt war sofort da", erinnert sich Sarah Verheyen vom Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen. Dahin gehend wurde es allgemein als positiv empfunden, dass der Likör rot ist. Rot, die Farbe der Liebe. Nun lief die Marketing-Maschinerie an. Das Etikett hat klare Gemeinsamkeiten mit dem Plakat zum Brokser Heiratsmarkt. "Sie haben die Riesenradschleifen mit aufgenommen, und im Vordergrund ist die Silhouette eines Paars", berichtet Ralf Rohlfing. "Ansonsten haben wir ihnen viele Freiheiten gelassen." Mit dem Resultat, dass am Ende alle zufrieden sind.

"Wichtig ist: Der Likör ist für jeden etwas. Etwas Hochprozentiges wäre schon sehr speziell gewesen", ist sich Ralf Rohlfing sicher. Auch einen Kräuterlikör oder einen Brand hätte man nicht anzubieten brauchen, ergänzt Carsten Kraft. Er selbst war es, der per Hand die selbstklebenden Etiketten auf die Zwei-Zentiliter-Fläschchen platziert hat. "Abends beim Tatort", schmunzelt er. 720 Stück. Auch das war Krafts Kontakten zu verdanken. Die Obstbrennerei Prinz fabriziert auch in kleinen Mengen, "so brauchten wir nicht gleich eine ganze Palette abzunehmen".

Möglich aber, dass noch nachgeordert wird. "Die ersten Flaschen sind schon verkauft", sagt Sarah Verheyen und bezieht da das Weinkontor mit ein. Und beim Brokser Heiratsmarkt – 24. bis 28. August – soll der "Brokser Heiratsschwindler" dann seinen ersten massenkompatiblen Auftritt hinlegen. "Wir werden ihn im Brokser Zelt anbieten", saqt Sarah Verheyen.