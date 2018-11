Das Werbeplakat des "Rock gegen Rechts"-Konzerts erinnert an das Logo der AfD. (Screenshot Facebook)

Auf blauem Untergrund prangt ein weich geschwungener roter Pfeil. Der wird von einer Bärenkralle regelrecht zerfetzt. Mit dieser martialischen Darstellung werben die Veranstalter für ihr Konzert „Rock gegen Rechts“ am Sonnabend, 17. November, ab 18 Uhr im Gleis 1 in Syke. Über dieses Plakat ist jetzt die AfD gestolpert, denn der rote Pfeil auf blauem Untergrund hat Ähnlichkeit mit ihrem Logo. Harald Wiese, Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes Diepholz, beklagt in einer Pressemitteilung, diese Werbung „überschreitet Grenzen des demokratischen Diskurses“.

Wiese fodert Distanzierung

Wiese forderte von der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Nilüfer Türkmen sowie weiteren organisierenden Parteien beziehungsweise deren Jugendorganisationen eine „unmissverständliche Distanzierung von Gewalt“. Eine derartige Darstellung mache auf die AfD den Eindruck, dass hier „Gewalt akzeptiert oder gar propagiert werden kann“. Was Türkmen zurückwies. „Alle Organisatoren der Veranstaltung stellen sich ganz klar gegen Gewaltverherrlichung und den Einsatz von Gewalt gegenüber Menschen, die auf politischer Ebene unterwegs sind.“ Die 21-Jährige begründete die Wahl des Motivs wie folgt: „In Anbetracht vergangener rechtsorientierter Aussagen einiger AfD-Mitglieder, die auch öffentlich bekannt wurden, möchten wir mit diesem Symbolbild verdeutlichen, dass wir mit solchen Meinungen nicht übereinstimmen. Die Bärentatze soll weder die AfD zerstören, noch Gewalt symbolisieren, sondern verdeutlichen, dass wir mit dem Konzert ,rechten‘ Äußerungen gegenübertreten wollen und ein buntes Syke feiern möchten – mit Toleranz für jeden.“

Unabhängig davon hat die AfD die Überprüfung der Zulässigkeit der Verwendung der schwarzen Bärentatze durch die Syker Bürgermeisterin Suse Laue erbeten. Sie erklärt, die Nutzung sei nicht abgestimmt worden, aber das müsse sie auch nicht: „Das Syker Hoheitszeichen ist nicht verwendet worden. Es ist verfremdet. Und diese Klaue könnte aus vielen Wappen stammen.“