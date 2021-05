Markus Kunst (v.l.) und Wilke Wessel vom Autohaus freuen sich mit Gordon Reichert über das nagelneue Fahrzeug, das ab jetzt genutzt werden kann. (Michael Galian)

Syke. Vereine in Syke und umzu haben Grund zur Freude: Denn von nun an steht ihnen kostenlos ein neunsitziges Fahrzeug zur Verfügung. Am Freitag übergab Gordon Reichert, Inhaber der Firma Pegasus Aktiv Marketing, den Wagen offiziell an das Autohaus Wessel an der Nienburger Straße. Künftig wird das Gemeinschaftsmobil beim Autohaus in der Hachestadt stehen. Dort kann der neue Renault Master ausgeliehen werden. Das Angebot gilt auch für Touren mit sozialem Hintergrund insgesamt.

Ermöglicht wurde das Projekt durch Pegasus Aktiv Marketing. Es ist nicht die erste derartige Aktion des Anbieters für Werbedienstleistungen. Regelmäßig finde so etwas statt. „Denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Vereinen Mobilität zu ermöglichen“, erklärt Reichert. In Syke wurde die Anschaffung des Fahrzeugs mit Unterstützung von insgesamt 65 Sponsoren aus der Umgebung realisiert. „Ohne die Hilfe der Sponsoren wäre die Aktion nicht machbar gewesen“, hebt Reichert hervor. Als Dank haben die Geldgeber jeweils eine Werbeanzeige auf dem Fahrzeug erhalten.

Engagement aus eigener Erfahrung

Der Geschäftsführer der Delmenhorster Firma ist selbst Mitglied in einem Verein und mittlerweile sogar Vorsitzender. „Deshalb kenne die Problematik der fehlenden Mobilität sehr gut“, betont er. Ein eigener Bus sei für die Mehrheit der Vereine eine unbezahlbare Illusion. „Alleine, wenn man an die Unterhaltskosten denkt“, merkt Reichert an. Viele Vereine seien entsprechend dankbar, wenn ihnen durch ein gratis verfügbares Mobil Abhilfe geschaffen wird. Dies habe die Erfahrung in anderen Orten gezeigt. „Die Fahrzeuge werden viel bewegt und die Vereine freuen sich natürlich.“

Das Autohaus in Syke hatte so ein Fahrzeug übrigens schon einmal. Nachdem die damalige Aktion ausgelaufen war, kommt es jetzt zur Neuauflage. Wessel kümmert sich um das Fahrzeug und übernimmt den Verleih. Lediglich die Spritkosten müssen von den Nutzern übernommen werden. Das Mobil wird gegen Vorlage des Führerscheins und eines Vereinsnachweises an Fahrer ab 23 Jahre verliehen. „Damit die Verleihung fair vonstattengeht, kann man immer nur einen Termin im Voraus reservieren“, schildert Reichert. Möglich ist das Reservieren unter dieser Telefonnummer: 0 42 42 / 9 29 20.