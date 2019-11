Harter Stoff: Reinhard Gesse sorgte für betretenes Schweigen im Twistringer Gymnasium. (Michael Braunschädel)

Twistringen. Dass sexueller Missbrauch für viele ein schwieriges Thema ist, zeigten die vielen leeren Stühle in der Aula des Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums am Freitagabend. Umso mehr freuten sich die Organisatoren, der Verein Mitgift und die Dekanatsjugend, über den Besuch des Bürgermeisters Jens Bley, der deutlich machte, wie wichtig die Arbeit von Mitgift ist, um das verlorene Vertrauen von missbrauchten jungen Seelen wieder herzustellen.

„Das Theaterstück soll helfen, das Schweigen zu brechen“, hatte Gaby Hübner vom Verein eine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, die vielen Betroffenen helfen könnte. Dann erklang eine sehr melancholische Melodie und das Licht ging an auf der Bühne, während Schauspieler Reinhard Gesse sie betrat. Vor einem Schaukelstuhl kniete er nieder und nahm drei Blätter Papier mit den Begriffen „Kind“, „Liebe“, „Schmusen“ auf, um sie zu zerreißen. „Jemand sollte ein Buch über mich schreiben“, rief der Mann auf der Bühne mit dunkler Sonnenbrille und Perücke aus gebleichten Haaren. „Ich war schuld, schuld, schuld. Mit neun Jahren war ich ein kleines Kind, mit 13 ein großes.“ Im Dunkel der Aula war es ganz still, denn das Publikum hörte konzentriert zu, um die Geschichte des Missbrauchs zu verstehen.

Es ist die wahre Geschichte von Kristian Ditlev Jensen, die der dänische Autor Jahre nach dem Missbrauch in einem Roman verarbeitete und später auch die Anregung zu diesem Monologtheaterstück gab. „Ich werde es sagen“ beschreibt das Erlebte sozusagen hautnah. Kristian erlebt in seinem Elternhaus nicht viel Zuwendung. Nachdem sie ihre Konditorei verloren haben, schlagen sich die Eltern mit schwerer Arbeit durch: Die Mutter putzt, der Vater arbeitet in einer Schlachterei. Da bleibt nicht viel Zeit für Nähe. Kristian ist viel allein, aber sein Leben wendet sich zum Besseren, als er seinen Schulfreund Nicoley kennenlernt. Der hat ganz andere Eltern. Eltern, die zuhören, seine Gedanken ernst nehmen. So verbringt Kristian bald viel Zeit mit seinem neuen Freund und begleitet ihn und seine Eltern schließlich auch in den Urlaub.

Für den neunjährigen Jungen ist es eine ganz neue Welt mit Musik, Kultur und anderen Ländern. Und besonders ein Freund der Familie nimmt sich seiner an, nimmt ihn mit zu Lesungen und Konzerten, in Restaurants und baut Vertrauen auf, bis der Junge ihn schließlich allein in seiner Wohnung in Kopenhagen besucht, wo es zum ersten Übergriff kommt durch Gustav, der den Jungen zudem noch einschüchtert: „Du darfst es niemandem sagen, sonst bist du ein toter Mann.“

Als Reinhard Gesse in der Rolle des jungen Kristian diese Worte sagte, schaute er durch die Gitterstäbe des Schaukelstuhls. Und auch das nächste Lied unterstrich die schrecklichen Erlebnisse des Jungen: „Komm schon, komm schon, siehst du: Du wolltest es.“ Schließlich besucht der neue Freund Kristian sogar im Elternhaus und darf auch da mit ihm in einem Bett schlafen: „Mein Bett, meine Insel zerstört, meine Mutter sagt: gute Nacht.“ So erlebte der Junge eine dreijährige Leidenszeit, die ihm Albträume beschwerte, schlaflose Nächte, die seine Ordnung an den Abgrund brachte. Gesse stellte mit bedrückender Authentizität dar, welch schreckliches Chaos im Innern des Jungen wütete. Und es waren vor allem dieses Chaos und die Ambivalenz der Gefühle, die in der anschließenden Gesprächsrunde für Fragen an den Schauspieler und die Mitarbeiterinnen von Mitgift sorgten.

Im Landkreis Diepholz gibt es eine Beratungsstelle, an die sich Missbrauchsopfer wenden können. Beraterin Jane Burgdorf nutzte die Möglichkeit, sich vorzustellen. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter 0 54 41 / 9 76 28 26 oder per E-Mail an papillion@diepholz.de an die Beratungsstelle wenden.