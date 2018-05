Hennes Bender deckte bei seinem Programm in Syke viele Themen aus dem Alltag ab. Das kam bei manchen Besuchern gut, bei anderen aber auch weniger gut an. (Jonas Kako)

Syke. Hennes Bender, Komiker, Synchronsprecher und Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen, mehrfach ausgezeichnet, gab Freitagabend sein Debüt im Gleis 1 und hatte viele Gäste angelockt – trotz drückender Temperaturen. Im vollen Gleis 1 betrat der Mann pünktlich, ja sogar überpünktlich die Bühne: „19.57 Uhr, ich wollte ja pünktlich sein, aber so pünktlich... Ach fangen wir einfach an“, begrüßte Bender sein Publikum und ging auf Tuchfühlung.

Als Benders Frage „Woher kommen Sie?“ von einem Gast mit „Göttingen“ beantwortet wurde, löste das Erstaunen aus beim Künstler: „Sie kommen extra aus Göttingen hierher zu mir?“ „Nein, ich komme wegen Almuth“, lautete die prompte Antwort und wurde damit zum „Running Gag“, denn Bender stieß auf noch weitere Personen, die wegen „Almuth“ und nicht wegen ihm in Syke waren. 45 Minuten wie bei der guten Kassette oder wie eine Halbzeit dauert der erste Teil seines Programms, kündigte er „Luft nach oben“ an, so der Titel. Besonders amüsant fand er die Tatsache, dass die Gäste die Toiletten über die Bühne erreichen. „Wichtig ist, dass ihr rausgeht und was unternehmt, Leute trefft, wenn wir damit aufhören, haben die Arschlöcher gewonnen“, lautete sein Credo. Oft werde er nach seiner Motivation gefragt, aber die Antwort sei einfach: „Ich bin ein kleiner adipöser Mann, der seine Miete bezahlen muss.“ Außerdem sei er bekennender Ruhrpottler. „Meine Eltern sind mit mir von Rüsselsheim nach Bochum gezogen, seitdem lebe ich dort“, erfuhr das Publikum.

Der Grund des Umzugs war die Werksverlegung eins Automobilherstellers, bei dem seine Eltern arbeiteten. „Ich sage den Namen der Automarke nicht, die sind der Lord Voldemort unter den Automarken“, sorgte Bender für Gelächter, um danach einen kurzen komödiantischen Abstecher ins eigene Eheleben zu machen. „Wir sind ja auch zu Serienjunkies geworden und gucken die gesamten Staffeln von ,Rauchende Colts‘, weil wir jeweils in einen der Hauptdarsteller verliebt waren“, brachte er Erinnerungen an Colt Sievers, den Sheriff mit seiner Saloondame, zurück. Heimatverbundenheit, Eheerlebnisse und dann Facebook. „Da geht es nicht um wichtige Aussagen, sondern nur darum anzugeben“, ging er mit den Benutzern hart ins Gericht und machte die sozialen Medien für die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten verantwortlich. Auch die AfD würde nur von Leuten gewählt, die nicht aus ihrem Ort hinauskämen und den Blick über den Tellerrand nicht wagten.

Dann gab´s noch einen kleinen Ausflug zu den Dialekten wie dem Hamburger, mit so typischen Formulierungen wie: „Da nich für...“ und einen etwas längeren Werbeblock für sein Asterixbuch „Tour de Ruhr“. Auf dem Plakat war Obelix mit seiner blauweißen Hose zu sehen, der auf dem Weg nach Dortmund ist und sich fragt, ob sie ihn denn überhaupt mit dieser Hose in die Stadt lassen würden. Dann war Pause und Benders Fans wollten sowohl das Asterixbuch als auch ein Selfie mit dem Künstler, während andere nicht ganz so überzeugt von ihm waren: „Irgendwie hat mir der Tiefgang und der rote Faden gefehlt, er ist ja immer von einem Thema zum nächsten gesprungen“, lautete die Zusammenfassung der Besucherkritik. Dass der Werbeblock noch nicht zu Ende war, erfuhren die Besucher zu Beginn des zweiten Teils, denn Bender warb für sein Jubiläumsprogramm, dass das Beste aus 50 Jahren beinhaltet, wie zum Beispiel seinen Auftritt als Müllmann im Sandmännchen. Dann folgte ein genauso kunterbuntes Programm wie im ersten Teil, das Abfeiern seiner Helden David Bowie und Freddy Mercury von Queen, Eheleben zweiter Teil und das erneute Bekenntnis, Lokalpatriot zu sein. „Wenn Leute sagen, dass sie stolz darauf sind, Deutscher zu sein, dann frage ich mich immer, was sie dafür erbracht haben“, kritisierte der Künstler die Stammtischparole und hüpfte weiter munter von Thema zu Thema, wie die Auseinandersetzung mit der AfD, die den Klimawandel verleugne, den Wahlkampf zwischen Merkel und Schulz, nebst der Entdeckung des Orts Würselen, Schülererlebnissen mit einer Kokosmakrone und Funktionskleidung für Senioren, die dadurch am Strand nicht mehr vom Sand zu unterscheiden seien. Dann war auch die zweite Halbzeit fast herum, aber es fehlte noch die Hommage an Freddy Mercury, dem Bender an diesem Abend ein ganz besonderes Denkmal setzte mit der deutschen Übersetzung von Bohemian Rhapsody. Am Ende gingen die Besucher mit der traurigen Erkenntnis, dass der Titel „Luft nach oben“ auch durchaus auch die Zusammenfassung von Hennes Benders Leistung in seinem neuen Programm sein könnte.