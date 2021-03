Fiona Behrens achtet darauf, dass sich auch die Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf bestmöglich in der Kita entfalten können. Ihre Kolleginnen helfen der Heilerziehungspflegerin bei diesem Ziel. (Vasil Dinev)

„Jedes Kind hat ein Recht zu lernen, zu spielen, zu lachen, zu träumen, zu lieben, anderer Ansicht zu sein, vorwärts zu kommen und sich zu verwirklichen“, heißt es auf der Internetseite der Kindertagesstätte Lollypop in Heiligenloh. Der konkrete Hintergrund: Bei der Kita handelt es sich seit ungefähr 15 Jahren um eine integrative Einrichtung. Zurzeit besuchen 43 Kinder die Kita. Aufgeteilt sind sie auf zwei Gruppen, wobei zur Integrationsgruppe 18 Heranwachsende gehören. Auch vier Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gehen in die Gruppe. Aus diesem Grund arbeitet Fiona Behrens seit dem 1. Februar als Heilerziehungspflegerin in der Kindertagesstätte. - sie begleitet Kinder mit Unterstützungsbedarf.

Dieser ergibt sich aus Entwicklungseinschränkungen oder Behinderungen – zum Beispiel besonderen Sprachproblemen, auffälligem Verhalten oder motorischen Schwierigkeiten. „Das große Ziel ist es, dass sich diese Kinder im Kindergarten voll entfalten können“, hebt Behrens hervor. Darüber hinaus gehe es darum, die Förderziele für die Kinder zu erreichen. Denn angepeilt werde, dass die Heranwachsenden „am Ende der Kindergartenzeit auf dem richtigen Weg und bestmöglich entwickelt sind“. Die damit verbundene Arbeit sei die Aufgabe des gesamten Teams, auch wenn Behrens natürlich „den Hut aufhat“, wie Kitaleiterin Nadja Eckel verdeutlicht.

Parallel dazu ist Behrens wiederum nicht nur für die Vier zuständig, sondern gleichzeitig auch für die Erziehung aller Lütten in der Integrationsgruppe. Denn in der Gruppe gilt laut Behrens das Motto: „Wir tun alles gemeinsam.“ Dies bedeute auch, dass sich Angebote – etwa in den Bereichen Sprach- und Bewegungsentwicklung – nicht nur an das jeweils besonders zu fördernde Kind, sondern an alle richten. „Es wird keiner aus- oder eingeschlossen“, ergänzt die Erzieherin Stefanie Schmidt. Zurzeit werde im Sinne von sprachauffälligen Kindern mit gebärden-unterstützter Kommunikation begonnen. „Wenn wir uns beispielsweise begrüßen, nutzen das alle und es ist für alle verständlich“, schildert Schmidt.

„Normalerweise sind wir auch zwischen den Gruppen stark vernetzt“, führt Eckel aus. Das werde nicht nur in dieser Kita so gelebt, aber es sei hier aufgrund „unserer Kleinheit natürlich noch charmanter umsetzbar“. Während der Pandemie stellt sich die Lage hingegen anders dar. Aktuell befindet sich die Einrichtung im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet: keine Durchmischung, sondern feste Gruppenbetreuung. Bis vor wenigen Tagen war noch die Zahl der Kinder vor Ort begrenzt. Im Hinblick auf die Einarbeitung kam diese Reglung Behrens entgegen. „So konnte ich schon sehr gut einzelne Kinder kennenlernen und hatte Zeit, in Ruhe mit den Kollegen zu sprechen. Im normalen Gruppenalltag wäre das schwieriger gewesen.“

Zurück gibt es Wertschätzung

Behrens wurde übrigens „in den Beruf hinein geboren“, wie sie sagt. Denn einige ihrer Familienmitglieder haben Behinderungen. „Ich bin also damit groß geworden“, erklärt die Heilerziehungspflegerin. Als sie auf der Realschule war, machte ihr Vater zudem eine Umschulung zum Heilerziehungspfleger. Dadurch lernte sie die Tätigkeiten kennen. In der Folge entschied sich Behrens, ihrem Vater beruflich zu folgen. Von 2010 bis 2013 absolvierte sie eine entsprechende Ausbildung. An ihrem Job schätzt Behrens vor allem das, „was man von den Menschen an Wertschätzung wieder bekommt“. Ein Beispiel: Über ein Jahr lang arbeitete die Heilerziehungspflegerin im Taubblindenzentrum in Hannover und betreute dort unter anderem Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung. „Von den Kindern bekam ich für die kleinsten Sachen ein breites Grinsen – beispielsweise, als ich mit einem Kind einfach mal in den Wald gefahren bin.“

In den Kindergarten in Heiligenloh gehen derweil keine Kinder mit einer Schwerstmehrfachbehinderung. Denn es sei laut Behrens nicht möglich, ihrem Bedarf an medizinischer Pflege in der Einrichtung gerecht zu werden. Aber auch in der Kita hat die Heilerziehungspflegerin bereits nach einem Monat festgestellt, dass sich die Integrationskinder schon über Kleinigkeiten freuen. „Herausfordernd ist in meinem Beruf hingegen, die Geschichte eines Kindes nicht zu sehr mit nach Hause zu nehmen. Es sind teilweise sehr emotionale Geschichten.“ Deshalb versucht Behrens täglich, auf der zwanzigminütigen Heimfahrt nach dem Feierabend, Erlebnisse sowie Eindrücke Revue passieren zu lassen und erst am nächsten Tag wieder an sie zu denken.

Zur Sache

„Wir sprechen in unserem Fall von einer integrativen, nicht von einer inklusiven, Tagesstätte“, macht Stefanie Schmidt deutlich. Dies sei ein Unterschied. „Aber Ich empfinde uns schon als sehr inklusiv“, ergänzt die Erzieherin. Zur Erklärung: Inklusion wird zunächst einmal als Wertschätzung und Anerkennung von Diversität definiert. Dazu passt eine Aussage von Leiterin Nadja Eckel: „Jedes Kind bereichert und fordert uns mit seinen Eigenheiten.“ Inklusion meint aber auch, dass jeder Mensch ganz natürlich zu einer Gesellschaft dazugehört. „Inklusion würde deshalb eigentlich bedeuten, wir müssten keine Extra-Heilerziehungspflegerin haben, sondern würden einfach alle miteinander sein – so bunt wie wir sind“, schlussfolgert Schmidt.

Und in einer wirklich inklusiven Gesellschaft entstehe etwa kein Zeitungsartikel zu der Thematik. Denn dann wäre die Verschiedenheit komplett selbstverständlich und nicht berichtenswert. Im Hinblick auf die Gesellschaft sind sich Schmidt und Behrens zudem einig: In den vergangenen Jahren seien zwar Fortschritte mit der Integration gemacht worden, aber wirkliche Inklusion bestehe noch nicht. Fiona Behrens fordert das Ende von Stigmatisierungen, Schubladendenken und überhöhtem Leistungsdruck in vielen Teilen der Gesellschaft. „Insgesamt wäre es wünschenswert, auch gesellschaftlich den Spruch zu leben, dass es normal und bereichernd ist, verschieden zu sein“, fasst es die Heilerziehungspflegerin zusammen.