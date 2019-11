Perfekte Atmosphäre beim Bassumer Advent: Im Schatten der Stiftskirche reihen sich die Buden und werden Aktionen angeboten, um die Besucher auf Weihnachten einzustimmen. (MEISSNER)

Bassum. Weihnachten steht langsam aber sicher vor der Tür. Nur noch etwas mehr als vier Wochen, dann ist Heiligabend und die Geschenke liegen unterm Baum oder auf dem Tisch. So wie die Weihnachtsfeiertage die Zeit nach dem großen Fest beenden, läutet der Bassumer Advent diese zumindest für die Lindenstadt ein. Kein Wunder, dass sich die Organisatoren dazumal für das erste der vier Adventswochenenden entschieden haben. Und da man Traditionen pflegen sollte, bleibt der Platz rund um die Stiftskirche auch dem Markt vorbehalten an diesem Wochenende.

Was natürlich nicht heißen soll, dass es beim Bassumer Advent, der am Sonnabend, 30. November, von 15 bis 20 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 15 bis 18.30 Uhr stattfindet, keine Neuerungen gibt. So wird es erstmals ein Geschichtenzelt geben, in dem Kinder – und natürlich auch Erwachsene – kreativ werden oder einer Erzählung lauschen können. „Man kann einen Stern basteln oder ein Bild malen“, sagt Julia Limberg, Kultur-FSJlerin der Stadt. Diese kann man dann mit nach Hause nehmen oder für eine zweite neue Aktion einsetzen.

Wo wir auch schon beim Motto des Bassumer Advents wären: „Lichter und Sterne“. Die Sterne, die im Geschichtenzelt oder in der Stiftskirche entstehen, kann man an eine Sternenkette heften, die um die Kirche verläuft. Gerade, wenn es dunkel wird, kommt die neue Aktion besonders zur Geltung. „Das Oberthema haben wir uns nach einer relativ umfassenden Diskussion überlegt. Die Dinge, die uns wichtig waren, haben wir darunter zusammengefasst“, sagt Pastorin Ines-Maria Kuschmann, die sich darüber freut, dass auch die Kapelle der Stille zum zweiten Mal an diesem Wochenende Schauplatz besinnlicher Aktionen ist. „Man kann Kerzen anzünden. Ob aus einem traurigen oder fröhlichen Anlass“, berichtet sie. Eher spektakulär als ruhig geht es bei den beiden Auftritten der Bovelzumft zu, wenn sie mit ihrer Feuershow den Gästen einheizen will. Das passiert natürlich unter freiem Himmel.

Mit und ohne Instrumente

Während die Bovelzumft mittlerweile zu den Stammgästen beim Bassumer Advent gehört, gibt es auch immer wieder Neuzugänge, die sich das erste Mal zum Stiftshügel aufmachen. So wie Vanessa Prehn mit dem Volkalensemble Solution, das an diesem Wochenende auftreten wird. Gleich zweimal will die A-cappella-Truppe die Menschen musikalisch in die Weihnachtszeit bringen – beim ersten Auftritt zumindest. „Beim ersten Mal singen wir Weihnachtslieder, beim zweiten dann unsere ganze Bandbreite“, kündigt Prehn an. Und die reicht von Gospel über afrikanische Songs bis Nirvana oder Metallica. „Rock, Pop, Soul. Alles ist möglich“, freut sich Prehn auf die Auftritte. Die vierköpfige Gruppe hat ihre Wurzeln im Gospel und hat sich nach und nach voll auf a cappella konzentriert. Wer dagegen mehr mit Instrumenten anfangen kann, der ist beim Konzert der Band Greyhound gut aufgehoben. „Die Akustik in der Kirche ist sehr gut. Wir singen Gospel und Weihnachtslieder“, kündigt Oliver Sänger an. Die beiden Gruppen bilden zusammen mit den Bassumer Chören und den Jagdhornbläsern den musikalischen Rahmen.

Zwischen den Musik-Terminen können die Besucher dann aber auch bei den zahlreichen Ausstellern vorbeischauen und sich mit Essen oder einem Geschenk eindecken. „Wir haben 50 Stände insgesamt. Eine große Fülle“, freut sich Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum. Zusammen mit der Kirchengemeinde und Pastorin Ines-Maria Kuschmann haben sich die Organisatoren zahlreiche Akteure eingeladen. In und um die Stiftskirche sowie dem Gemeindehaus wird sich Stand an Stand reihen, um den Besuchern weihnachtliches Handwerk, Selbstgemachtes oder Kulinarisches anzubieten. Natürlich wird auch wieder der Wunschbaum aufgestellt. „Man kann den Wunsch eines Kindes mitnehmen und das Geschenk beim Bürgerservice abgeben“, erzählt Vogelberg. Rund 120 Wünsche sollen an dem Baum hängen.

Doch bevor die Besucher zum Stiftshügel kommen können und den Nikolaus samt Engel treffen dürfen, wird die Ü60-Gruppe des Kultur- und Heimatvereins noch aktiv. Vogelberg freut sich über das Engagement: „Ohne sie wäre nichts freigeräumt.“

Zur Sache

Das Programm im Überblick

Sonnabend, 30. November

15 Uhr: Marktbeginn

16 Uhr: Geschichtenzelt mit Erzählerin Luise Gündel

16.40 Uhr: Orgelmusik

17 Uhr: Adventskonzert der Bassumer Chöre mit Abendsegen

17 Uhr: Geschichtenzelt mit Erzählerin Luise Gündel

18 Uhr: Fackelumzug mit Erzählungen (Treffpunkt: Geschichtenzelt)

19.30 Uhr: Feuershow der Bovelzumft

20 Uhr: Marktschluss

Sonntag, 1. Dezember

14 Uhr: Familienkirche "Lichter & Sterne" mit Pastorin Kuschmann und dem Vokalensemble Solution

15 Uhr: Marktbeginn

15.15 Uhr: Jagdhornbläser (Leitung: Olaf Brandt)

15.30 Uhr: Adventslieder zum Mitsingen mit Posaunenchor Bassum

15.30 Uhr: Geschichtenzelt mit Erzählungen

16 Uhr: Konzert mit Vokalensemble Solution

16.45 Uhr: Adventslieder zum Mitsingen

17 Uhr: Fackelumzug mit Erzählungen (Treffpunkt: Geschichtenzelt)

17.30 Uhr: Konzert der Band Greyhound

17.45 Uhr: Feuershow der Bovelzumft

18.30 Uhr: Abendsegen und Marktschluss

Weitere Informationen

Parkplätze

wird es direkt am Gelände nicht geben. Daher empfehlen die Veranstalter, den Parkplatz am Naturbad zu nutzen.