Stimmungsvoll in Szene gesetzt wurden die Sängerinnen der A-cappella-Band Medlz bei ihrem Konzert in Asendorf. (Michael Braunschädel)

Asendorf. Zum dritten Mal zog es die A-cappella-Pop-Band Medlz nun schon in der Vorweihnachtszeit in die Asendorfer St.-Marcelluskirche. Da fällt einem der Titel des Weihnachtsliedes „Alle Jahre wieder“ ein. Auch das Datum, 6. Dezember, passte, wenn der Nikolaus seine Gaben verteilt und Freude bringt. Wie in den Jahren zuvor kommt der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten Projekten der Kirchengemeinde, dem Verein Lebenswege Begleiten und dem Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen zugute. Pressesprecher der Rotarier, Peter Schütz, freute sich, dass es mit dem Bau einer Schule in Namibia weitergeht, Lebenswege Begleiten will verschiedene Umbauten im Haus der Fahrradwerkstatt in Angriff nehmen und die Kirchengemeinde nutzt den Zuschuss, um die Stelle einer jungen Frau zu finanzieren, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet.

Der Initiative von Vilsa-Brunnen haben es die Fans, die es inzwischen in Asendorf und umzu gibt, zu verdanken, dass die vier Künstlerinnen aus Dresden – Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert – hier auftreten. Geschäftsführer Henning Rodekohr hatte die Damen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Firma erstmals nach Vilsen eingeladen. „Weihnachtsleuchten“ gehört inzwischen in der Vorweihnachtszeit zum Standardprogramm der Sängerinnen in den roten Röcken mit schwarzen Oberteilen. Auf die Frage der Medlz, wer Dauergast oder wer zum ersten Mal zum Konzert gekommen sei, hielt sich beim Aufzeigen der Finger die Zahl ungefähr die Waage.

Im ersten Drittel dominierten amerikanische Weihnachtssongs, stimmlich hervorragend präsentiert mit Technik- und Mikrofonunterstützung. Mit tänzerischen Einlagen, Lichtergefunkel, dem ein und anderen Rhythmusinstrument, abwechselnd als Solistin im Vordergrund, immer mit Backgroundchor der anderen drei, spielten die Damen ihr Können aus. Spätestens beim Lied vom kleinen Trommler hatte das Quartett dann leichtes Spiel mit dem Publikum. Begeistert wurde beim „Ratatatamm“ mitgeklatscht. Im Nu war die erste Stunde vorüber.

Nach der Pause erklang das Lied aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, und die Zuhörer erfuhren, dass die Band bereits seit 20 Jahren die Bühnen erobert, „Weihnachtsleuchten“ aber nur in Kirchen dargeboten wird. Vielleicht wird die Bücker Stiftskirche im nächsten Jahr der Aufführungsort sein, war von Rotarier-Seite zu erfahren, wegen des größeren Platzangebotes. Denn: Innerhalb kurzer Zeit waren auch dieses Mal die Karten für die St.-Marcelluskirche vergriffen gewesen.

Mit sparsamer Ausleuchtung der Gesichter, die Körper im Bühnennebel verschwindend, intonierten die vier das „Kyrie eleison“ und „Noel, Noel“ ließen sie leiser werdend ausklingen, verebbend mit stimmlichen Glockentönen. Dass Altistin Joyce-Lynn Lella die Band verlässt, wurde mit bedauerndem „Ooohhh“ des Publikums quittiert. An ihre Stelle tritt ab April 2020 die ehemalige Sängerin der Gruppe No Angels Nadja Benaissa.

„Tochter Zions“ verlegten die Medlz rhythmisch neu interpretiert, begleitet von Trommelschlägen, in einen arabischen Basar. Sie bewegten sich dazu hüftschwingend, bevor sie die inzwischen völlig hingerissenen Zuhörer ins „Winterwonderland“ entführten. Drei Zugaben wurden gefordert. In rasantem Tempo erklang ein Medley aus „Christmas Time Again“, „Jingle Bells“, „Rudolph, The Red Nosed Reindeer“ und „Santa Claus Is Coming To Town“, „O, Tannenbaum“ in unzähligen Sprachen – ganz besonders in breitem Sächsisch – rief schallendes Gelächter hervor. Der abschließende Höhepunkt – wie bei jedem Vorweihnachts-Auftritt: „Stille Nacht“. Schlicht, sehr ergreifend, ohne Mikrofon und technisches Equipment dargeboten. Lang anhaltender Beifall belohnte nach mehr als zwei Stunden die Medlz. Auf Wiedersehen 2020, dann vielleicht in Bücken.