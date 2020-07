Unbekannte Täter haben laut Polizei einen Satz Kompletträder in Brinkum von einem Auto abmontiert (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter an der Straße Rodendamm in Brinkum von einem Auto alle Räder abmontiert. Nach weiteren Angaben der Polizei vom Sonnabend stand der Wagen auf dem umzäunten Gelände einer Spezialfirma für den behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 2200 Euro.