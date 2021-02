Christel Schröder (l.) und Petra Zöller haben sich im vergangen Sommer an der virtuellen Big Challenge beteiligt und sind zu zweit von Bruchhausen-Vilsen nach Bremen geradelt. (privat)

Bruchhausen-Vilsen. Die anhaltende Pandemie macht es den Organisatoren der Big Challenge in Bruchhausen-Vilsen wirklich nicht leicht. Schweren Herzens haben sich die sieben ehrenamtlich Engagierten für das Event dazu entschlossen, den für den 26. Juni geplanten sportlichen Aktionstag abzusagen, bei dem Spenden für den Kampf gegen Krebs gesammelt werden. Auch von einer Terminalternative im Herbst nimmt das rührige Planungs-Team gezwungenermaßen in Anbetracht der unsicheren Corona-Entwicklung Abstand.

„Viele Teilnehmer sind durch eine Krankheit vorbelastet oder haben bis zum Spätsommer vielleicht noch keine Impfung erfahren“, erklärt Petra Zöller, die im Planungsteam für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Big Challenge sei jedoch eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten von Krebspatienten, Gesundheit und Forschung. „Die Gesundheit steht daher an vorderster Stelle, und somit soll jegliches Infektionsrisiko ausgeschlossen werden“, teilt sie im Namen ihrer Mitstreiter mit. „Wir wollen schon ein wenig Demut zeigen“, verweist sie auf die möglichen Empfindungen, Sorgen und Problemen von betroffenen Corona- wie Krebspatientinnen und -patienten.

Das freiwillige Organisationsteam steckt demnach in dem großen Zwiespalt zwischen dem Anspruch, Betroffene bei den sportlichen Aktivitäten ebenso einzubeziehen wie andere Teilnehmende und dem starken Bedürfnis, die auf Spendengelder angewiesene Deutsche Krebshilfe weiter unterstützen zu wollen. Da sich die Entwicklung der Corona-Lage aber nicht voraussagen lässt, sehen Petra Zöller und ihre Mitstreiter zurzeit keine verlässliche Planungsgrundlage für einen Big-Challenge-Aktionstag in Bruchhausen-Vilsen in diesem Jahr.

„Außerdem möchten wir sowohl den Teilnehmenden als auch Sponsoren und Besuchern gerecht werden“, fügt sie mit Blick auf eine sportlich reizvolle Veranstaltung mit Verpflegung und einem attraktiven Rahmenprogramm hinzu. Schließlich sind sie Voraussetzungen für ein schönes gemeinsames Erlebnis und ein gutes Spendenergebnis.

Ihre erneute Absage nach der Terminverschiebung aus dem vergangenen Jahr wollen die Big-Challenge-Aktivposten aus Bruchhausen-Vilsen aber keinesfalls als Kapitulation im Kampf gegen die heimtückische Krankheit Krebs verstanden wissen. Im Gegenteil. Sie haben das Leitmotiv der Big-Challenge-Bewegung längst verinnerlicht: „Aufgeben kommt nicht in Frage!“ Deshalb stellt Petra Zöller zielstrebig und zuversichtlich klar, dass für 2022 auf jeden Fall geplant sei, einen Big-Challenge-Tag in Bruchhausen-Vilsen zu veranstalten: „Der genaue Termin wird noch festgelegt.“

Den großen Einsatz der Big-Challenge-Teams aus Bruchhausen-Vilsen und Winnekendonk (Landkreis Kleve) spiegelt eindrucksvoll der Spendenbetrag von knapp 84.000 Euro wieder, der im vergangenen Jahr bei der Alternativveranstaltung erzielt worden ist. Für das „überragendes Engagement, sich für krebskranke Menschen stark zu machen“, bedankt sich die Deutsche Krebsgesellschaft mit einer Urkunde. In ihrem Dankesschreiben informiert sie Petra Zöller und ihre Mitstreitendenden Uwe Garbers, Manfred Henke, Nicole Segelhorst, Dorit Döhrmann, Imke Wicke und Heide Ehlers zudem darüber, dass ihre Spende in Projekte zur Darmkrebsforschung und die Bewegungsförderung in der Kinderkrebsmedizin fließt.