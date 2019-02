Langsamer Rückzug: Michael Lux legt in diesem Jahr den Vorsitz der Syker Werbegemeinschaft nieder, bleibt aber deren Geschäftsführer. (Jonas Kako)

Syke. Gerade weil er für viele eines der typischen „Syker Gesichter“ ist, überrascht es einige vielleicht, dass Michael Lux kein Syker Urgestein ist. 1997 trat er seine Reise, der damaligen Liebe wegen, von Berlin an die Hache an. Zu diesem Zeitpunkt war er schon gelernter Einzelhandelskaufmann. Heute ist der Unternehmer, Noch-Vorsitzende und Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Syke an der Hache bekannt wie ein bunter Hund.

„Ich habe meine Grundkarriere bei Karstadt im Verkauf gemacht“, sagt Lux. Dem folgte ein Wechsel in den Ausbildungsbereich. „Ich war mal der jüngste Ausbildungsleiter des Unternehmens“, sagt Lux, der vier Jahre den Vorsitz der Gesamtjugendvertretung inne hatte, mit einem leichten Lächeln. Schließlich machte er sein „Hobby“, wie er seine Liebe zur Gewerkschaftsarbeit bezeichnet, zum Beruf und wechselte als Sekretär zur deutschen Angestelltengewerkschaft. Von Berlin ging es über Hannover nach Braunschweig, wo Michael Lux für eine Lebensmittelkette den Handel betreut hat. „In einer Betriebsversammlung fragte mich der Geschäftsführer, ob ich sein Personalleiter werden möchte.“ Und das wollte Michael Lux. Dem wiederum schlossen sich berufliche Stationen bei einem Elektromarkt in München, ein Wechsel als Mitarbeiter im Zeitarbeitsgeschäft an sowie die Rückkehr nach Berlin, wo Michael Lux eine Niederlassung von besagtem Zeitarbeitsunternehmen betrieb. Letzter Halt war dann in Stuhr, wo der Unternehmer für die gleiche Branche aktiv wurde.

Die soziale Ader

Und dann, ja dann kam Syke. Zunächst für drei Jahre auf der Suche nach einem neuen Job kam Michael Lux bei der Stadt Syke als Assistent des Wirtschaftsförderers unter. Und nicht nur das. „Zum damaligen Zeitpunkt hat Vorstand der Werbegemeinschaft seinen Einsatz unter die Bedingung gestellt, dass sie einen Geschäftsführer von der Stadt gestellt kriegen“, erklärt Michael Lux, der damit zwei Aufgaben hatte. 2003 hat Michael Lux der Stadtverwaltung den Rücken gekehrt und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Zum gleichen Zeitpunkt übernahm der Unternehmensberater den Vorsitz des sich auflösenden Vorstandes der Werbegemeinschaft. Von da an habe sich Michael Lux' berufliche Entwicklung stark verändert, wie er bestätigt: „Angefangen habe ich mit Hintergrundarbeit für die Stadt. Dann kam eine Phase, in der ich verstärkt Existenzgründer begleitet habe. Daraus hat sich dann der Schwerpunkt Buchführung entwickelt.“ Aktuell macht Lux nach eigenen Worten die Finanzbuchhaltung für 15 kleinere Unternehmen. Die Beratung für Existenzgründer bleibe trotzdem sein Steckenpferd.

Dabei wollte Michael Lux eigentlich in eine ganz andere Sparte, wie er verrät: „Ich wollte eigentlich Erzieher werden.“ 1972 ging der junge Michael Lux mit seinem Realschulabschluss in die weite Welt. Allerdings hat er eine Absage bekommen. „Und dann stand ich da mit meinen langen Haaren und meinem Parka und bin auf der Suche nach einem Beruf, in dem ich mit Menschen zu tun habe, zu Karstadt gelaufen.“ Der Rest ist bekannt.

Seine in ihm schlummernde soziale Ader sieht Michael Lux in seiner Zeit in einem Kinderheim begründet. Offen spricht der Syker darüber, bei seiner Großmutter aufgewachsen und nach ihrem Tod in ein Heim gekommen zu sein – da war er ungefähr zwölf Jahre alt. „Da habe ich gelernt, mich für andere einzusetzen, weil ich viele Dinge nicht in Ordnung fand“, sagt Lux. Daraus habe er gelernt, in einem Unternehmen mit einer vernünftigen Arbeitsweise viel mehr für die Mitarbeiter erreichen zu können, anstatt sich als Sekretär über sie zu stellen.

Den Mut, sich zu verändern, schöpft Michael Lux wiederum oft aus den gegebenen Umständen. „Manchmal ist es Mut, häufig kommt das aber aus der Lage heraus und der Frage, warum ich das Gleiche machen sollte, was ich schon kenne.“

Rückblickend bedauert Michael Lux seinen Werdegang ein bisschen. „Ich habe aus allen Berufen etwas mitgenommen. Ich habe bei einer Tankstelle gearbeitet und Pakete ausgefahren. Alle Veränderungen haben irgendwo ihren Nutzen gehabt.“ Auch, wenn sie dabei nicht immer positiv waren. Michael Lux fällt spontan ein Ereignis ein, als er in einer Tankstelle gearbeitet hat. „Ich habe mich mal mit ein paar russischen Staatsbürgern angelegt. Sie haben etwas auf Russisch zu mir gesagt und ich habe sie in meinem jugendlichen Leichtsinn etwas härter angepackt. Seitdem waren das meine Freunde, die auf mich aufgepasst haben“, erinnert sich der selbst ernannte Autodidakt. Als dann ein Betrunkener vor besagter Tankstelle randalierte, kamen Lux' neue Freunde und haben ihm geholfen.

Ein krasser gesellschaftlicher Kontrast dazu war sein erstes Erlebnis bei der Gewerkschaft. „Ich war zur Einarbeitung in Hannover. Dann kam der Landesverbandsleiter und bat mich, für ihn eine Betriebsversammlung zu übernehmen“, beginnt Lux. Pikant: Es ging um eine Versammlung bei VW, der die deutsche Angestelltengewerkschaft – unter dem Banner der IG Metall agierend – nicht gerade wohlgesonnen war. „Dann habe ich vor knapp 4000 Leuten kurz reden dürfen. Ich weiß heute nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich war der erste Gewerkschaftssekretär seit 20 Jahren, der nicht ausgepfiffen wurde“, sagt Michael Lux schmunzelnd.

Am 21. März steht ein weiterer Wandel in Michael Lux' Karriere an. Bei der angesetzten Jahreshauptversammlung der Syker Werbegemeinschaft wird er seinen Vorsitz abgeben. „Ich werde 63 dieses Jahr und ich glaube, man muss langsam loslassen können“, findet Lux. Aktuell wird Florian Kastner als Nachfolger gehandelt, der als Unternehmer zumindest genug Fachwissen und im besten Fall neue Impulse mitbringt. Geschäftsführer der Werbegemeinschaft möchte Michael Lux aber bleiben. „Ich denke, man kann nicht von heute auf morgen fast 19 Jahre Knowhow in andere Hände geben. Wenn, dann sollte das in einem vernünftigen, langsamen Wechsel passieren.“

Gibt es denn etwas, was Michael Lux mit der bald frei werdenden Zeit machen möchte? Der Unternehmer lächelt milde und sagt gelassen: „Ich sehe keinen Grund, zu neuen Ufern aufzubrechen oder mir groß etwas vorzunehmen. Ich lebe heute. Was morgen oder übermorgen ist, interessiert mich nicht wesentlich.“