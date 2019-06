Unter Dach hat das Orchester Flutes And Percussion schon viel Erfahrung sammeln können. Bei ihrem Auftritt in Bassum wollen es die Musiker mal Open-Air versuchen und konzertieren an der Freudenburg. (Jonas Kako)

Bassum. Langsam verschwindet die Sonne hinterm Horizont. Es wird dunkler. Aber die Musik hört nicht auf, die Künstler fangen gerade erst richtig an. Bei einem kühlen Getränk und etwas zu essen, lässt es sich auf dem Rasen vor der Bassumer Konzertmuschel an der Freudenburg aushalten. Dazu spielt das Orchester Flutes And Percussion des SV Kirchweyhe. „Wir spielen einen kompletten Mix, damit jeder auf seine Kosten kommt“, erzählt Ulf Kehlenbeck, der Leiter des Orchesters. Wobei: Kosten entstehen keine, denn der Eintritt zum Konzert unter dem Motto „Mittsommernachtstraum“ ist frei. „Am Ende geht der Hut rum“, ergänzt er.

Damit das Konzert auch seinem Namen alle Ehre macht, beginnt es am Sonnabend, 22. Juni, erst um 21 Uhr. Zwar wird es dann noch nicht wirklich dunkel sein, aber je länger die rund 45 Musikerinnen und Musiker spielen, desto finsterer wird es. „Rund zwei Stunden“, rechnet Kehlenbeck die Dauer des Konzerts vor. In diesen erwartet die Besucher eine Mischung aus Pop-, Film- und Musicalmusik. Aber auch Fans von choralen Kompositionen dürfen sich freuen. Ein Stück mit einer richtigen Geschichte rundet das Event an der Freudenburg ab. „Letztes Jahr war ich hier zu einem Konzert, und wir haben eine Möglichkeit gesucht, aus Weyhe herauszukommen“, erinnert sich Kehlenbeck. Der Blick wanderte dann schnell gen Freudenburg. „Wir haben uns dann gefragt: ‚Trauen wir uns das zu?‘“, erinnert sich der Leiter des Orchesters an die Planungen angesichts der prominenten Kollegen, die etwa beim Bassum Open Air spielen.

Mit der neuen Beauftragten der Stadt Bassum für Kultur, Claudia Voss, rannten die Musiker aber offene Türen ein. „Wir haben sie angeschrieben und gefragt, ob das möglich wäre“, erinnert sich Kehlenbeck. Da sei der Stress erst so richtig losgegangen. Denn noch war nicht klar, ob ein Open-Air-Konzert funktioniert. Voss war jedoch sofort Feuer und Flamme für die Idee („großartig“), sodass schnell Termin und Ort festgelegt wurden. „Jetzt hoffen wir nur auf Glück mit dem Wetter“, sagt Voss, die vor ihrem ersten organisierten Konzert in Bassum steht.

Wenn denn die äußerlichen Bedingungen mitspielen, dann sollen sich Rasen und Bänke vor der Konzertmuschel füllen. „Der Platz ist optimal“, freut sich Ulf Kehlenbeck schon jetzt auf den dritten Versuch eines derartigen Konzerts. Die Premiere fand in Weyhe statt, wurde positiv angenommen, die Wiederholung in Syke fiel buchstäblich ins Wasser („Da blieben die Leute weg“). Jetzt also Bassum. Die Besucher können sich selbst Getränke und etwas zu essen mitbringen, einen Wein vom Weyher Weinmobil kosten oder sich einen Flammkuchen einverleiben.

Bevor es sich die Menschen aber auf dem Rasen mit einer Picknickdecke – oder wahlweise auf den Bänken oder einem Stuhl – bequem machen können, werden die Mitglieder des Orchesters unter anderem Lichterketten verteilen, damit die bei Dunkelheit für die richtige Atmosphäre sorgen. „Am Samstag, kurz nach dem Mittag, werden wir hier aufbauen“, kündigt Kehlenbeck an. Schließlich sollen die Gäste auch das Orchester gut hören können. „So ein Soundcheck gehört dazu, ist aber auch für uns ein wenig ungewohnt, weil wir selten draußen spielen“, gibt Kehlenbeck zu.

Die Musiker reisen nicht nur aus dem rund 20 Kilometer entfernten Weyhe an, sondern sogar aus Hamburg oder Bonn in Westfalen. Trotz Umzug ist der Kontakt dann noch bestehen geblieben. Aber nicht nur die Mitglieder des Orchesters freuen sich auf ihre Premiere an der Freudenburg, auch Claudia Voss ist optimistisch und gespannt, ob der „Mittsommernachtstraum“ von den Bassumern angenommen wird: „Man muss ja mal anfangen und so probieren wir diese Idee nun aus.“

Zur Sache

Das Konzert

Flutes And Percussion spielt am Sonnabend, 22. Juni, ab 21 Uhr in der Konzertmuschel an der Bassumer Freudenburg. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.