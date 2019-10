Alles an einem Ort

Ingrid Skripalle (von links), Gisela Venske, Bodo Heuermann und Brigitta Stein sind perfekt vorbereitet auf die Klappstuhlführung am 10. November, bei der die Gäste einfach Platz nehmen und zuhören können. (Tobias Denne)

Bassum. Vier Themen – ein Ort. Zeichnet eine Gästeführung normalerweise ein wenig Bewegung gespickt mit Informationen aus, ist das bei der Klappstuhlführung etwas anders. Denn die Bassumer Gästeführer tauschen dabei die Bewegung mit Kaffee und Kuchen – die Infos bleiben. „Wir möchten damit auch Bürger erreichen, die nicht so gut zu Fuß sind“, sagt etwa Bodo Heuermann. Er wird mit Brigitta Stein, Gisela Venske und Klaus-Dieter Sprenger am Sonntag, 10. November, bei der Klappstuhlführung den Besuchern Interessantes rund um die Lindenstadt präsentieren. Los geht's um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Kirchhof 4. „Im letzten Jahr hatten wir 55 Gäste“, sagt Ingrid Skripalle, ehe Stein hinzufügt: „Die wollen wir dieses Jahr auch wieder. Oder noch mehr.“

Zu Beginn wird es sagenhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Bodo Heuermann wird etwas über „Sagenhaftes aus Bassum und Umgebung“ erzählen. „Solche Geschichten verschwinden langsam in den Untergrund, die sind nicht mehr up to date“, weiß der Gästeführer. Was er allerdings auch weiß ist, dass es einige Sagen über die Lindenstadt gibt, schließlich wurden auch in der Vergangenheit immer wieder derartige Geschichten gesammelt – nicht zu verwechseln übrigens mit den Märchen, die man nicht an historische Ereignisse festmachen kann. Drei Sagen hat sich Heuermann herausgesucht: Eine spielt im Norden und ist auf plattdeutsch – „das ist authentischer“ –, die andere im Süden Bassums und beschäftigt sich mit der Entstehung eines Ortsnamens und die dritte befasst sich mit der Stiftskirche. „Ich will natürlich vorher nicht so sehr ins Detail gehen“, sollen die Besucher ja auch vorbeikommen und zuhören.

Ebenfalls nicht zu viel vorab verraten will Brigitta Stein, die sich mit der „Industriellen Entwicklung in Bassum“ beschäftigt hat. „Sie gibt's seit gut 100 Jahren“, verrät sie dennoch. Sie selbst weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, aber sie will die Industrialisierung weder „glorifizieren noch abbauen“, wie sie sagt. Auch die damit einhergehende Landflucht behandelt Stein und will mit Vorurteilen aufräumen. Denn „die Industrie hat die Landflucht ein bisschen verhindert, weil sie Arbeitsplätze gebunden hat“, weiß Stein.

Musik gibt es zwischendurch

Nach der Kaffee- und Kuchenpause (die Gästeführer backen selbst) wird Gisela Venske über Friedhöfe berichten. „Traurig wird es nicht“, verspricht die Gästeführerin. Anhand von Fotos des Bassumer Friedhofs geht es über das Areal, das „in voller Schönheit erstrahlt“, wie Venske von den Bildern schwärmt. Die Besucher sehen dabei die Kriegsgräber, den Ort für die Sternenkinder und den der Äbtissinnen und lernen dabei einiges zur Geschichte der Begräbnisse und wie sich die Friedhofskultur gewandelt hat. „Ich finde es gut, wenn man das Thema ins Leben holt“, nennt Venske den Grund für ihr Thema.

Den Nachmittag abrunden wird Klaus-Dieter Sprenger, der zum „Königreich Hannover“ und dessen Einfluss auf Bassum und umzu eingehen wird. „Das Königreich hatte gute 50 Jahre Bestand und entstand aus dem Wiener Kongress“, berichtet Heuermann über die Anfänge im Jahr 1814. Dadurch gelangten das Amt Freudenberg und das Stift erstmals unter eine Landesherrschaft – zuvor unterlag das Amt den Hessen und das Stift den Welfen. Bereits 1866 endete die Geschichte des Königreiches durch die Niederlage im Deutschen Krieg gegen Preußen. Und trotz der kurzen Zeit machte sich das Königreich auch vor Ort in Bassum und Umgebung bemerkbar.

Bereits zwischen den Vorträgen wird Claudia Franke-Reckhardt Musik zum Besten geben. Nach Sprengers Erzählungen gibt es noch ein Abschlusslied. „Das hat sich bewährt“, sagt Heuermann, ehe wieder alles an seinen Platz gebracht wird. „Dann räumen wir auf und fegen durch“, kündigt Venkse an. Das Team der Gästeführer freut sich jetzt schon auf die Klappstuhlführung, die Ingrid Skripalle moderieren wird. Sie versichert: „Es wird ein gemütlicher Nachmittag.“

Die Klappstuhlführung im evangelischen Gemeindehaus, Am Kirchhof 4 in Bassum, beginnt um 14.30 Uhr. Die Karten kosten zehn Euro. Anmeldungen nimmt die Stadt Bassum (Telefon: 0 42 41 / 8 40) bis Freitag, 8. November, entgegen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Ingrid Skripalle unter der Nummer 0 42 41 / 9 71 97 23.