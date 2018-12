Ein von einem Sechstklässler gemaltes Bild übergab Realschulleiter Rolf Rosenwinkel (links) symbolisch für die Spendensumme an den Vorsitzenden Arthur Rohlfing. (Tobias Denne)

Syke. Eigentlich wollte Arthur Rohlfing nur ein Jahr lang eine Schule in Namibia unterstützen. Eigentlich. „Das Jahr dauert immer noch an“, sagt er und lacht herzhaft. Mittlerweile sind auch schon ein paar vergangen und aus dem kleinen Engagement hat sich nun neben einem Verein und einer Schule gleich ein ganzes Projekt entwickelt. Und das ist so erfolgreich, dass der Verein Sonnenkinder acht Schulen in dem afrikanischen Land unterstützt und so Bildungschancen für die Kinder dort schafft. Bei ihrem Weihnachtsbasar sammelte die Syker Realschule fleißig Geld. Mehr als 2700 Euro sind dabei zusammengekommen. Dabei konnten im Vorfeld die Besucher darüber abstimmen, wohin das Geld gespendet werden sollte. „Die Schüler wussten, dass das gesamte Geld gespendet wird und sie für einen guten Zweck arbeiten“, erzählt Schulleiter Rolf Rosenwinkel. Mit großem Abstand gewann das „Sonnenkinderprojekt“, sodass nun das Geld überwiesen werden kann. Rohlfing, der Vorsitzende der Sonnenkinder, merkt man an, dass er für die Summe wirklich dankbar ist.

„Damit können wir in allen Schulen ein Jahr lang den Kindern das Mittagessen ermöglichen. So etwas ist nicht alltäglich“, sagt er. Rosenwinkel freut sich darüber, dass man Afrika mal wieder ein wenig in den Fokus rückt. Schließlich ist der gewaltige Kontinent bei den Problemen vor Ort in Vergessenheit geraten. Nicht so bei Rohlfing. Vor 15 Jahren reiste er das erste Mal in das afrikanische Land an der Westküste, wo „jeder Weiße noch Deutsch spricht“. Denn bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war Namibia eine Kolonie des Deutschen Kaiserreiches. Und durch Zufall wurde er auf eine Schule aufmerksam. Wobei er sie zunächst nicht als solche erkannt hatte. „Das alte Gebäude hat mich interessiert“, erinnert sich der 70-Jährige. Die Schulleiterin kam heraus und Rohlfing unterhielt sich mit ihr.

Die Leiterin berichtete ihm, dass sie die Schule schließen müsse, da sie die Lehrer nicht mehr bezahlen könne. Rohlfing erkundigte sich, wie teuer das wäre. „Es ging um umgerechnet 15 Euro“, sagt er. Kurzerhand übernahm er die Kosten für ein Jahr, gründete einen Verein und ist nun seit 15 Jahren dabeigeblieben. „Man muss auch mal ein wenig Glück haben“, meint Rohlfing bescheiden. Aber nicht in Bezug auf die Menschen in Namibia, sondern auf sich: Denn er habe gute Kontakte nach Sulingen gehabt, wo ihm ein Bekannter bei der Gründung des Vereins geholfen habe. Sonst wäre das nicht so unkompliziert gewesen. „Die ersten drei Jahre war es schwierig, das Geld zusammenzubekommen“, freut sich der Schwaförder, dass das nun weniger Probleme bereite. Denn nun unterstützten zahlreiche Firmen die ehrenamtliche Vereinsarbeit, sodass knapp 700 000 Euro an Fördersumme nach Namibia geflossen sind.

Mit dem Geld wurden unter anderem Dächer oder Gebäude saniert, sodass die Kinder dort zur Schule gehen können. Im Gegensatz zu den Kindern hier, das erzählt Rohlfing, würden sich die Schüler an der Westküste Afrikas nicht über die Ferien freuen. „Die alltägliche Struktur bricht damit weg“, weiß er. Allerdings unterstützt der Verein nicht nur dabei, die Kinder zur Schule zu bringen und sie dort zu versorgen. „Nicht jedes Kind schafft die Highschool“, sagt Rohlfing. Daher helfe man auch Schülern bei der Berufsausbildung. Und die Anzahl der Kinder, die der Verein in den vergangenen 15 Jahren betreut hat, ist fast vierstellig. „Es sind bislang rund 800 Kinder. Sie haben alle ihren Weg gemacht“, weiß Rohlfing, der selbst jedes Jahr mindestens einmal nach Namibia fliegt, um nach dem Rechten zu sehen. Im März ist es wieder soweit.

Dass er einmal einen gemeinnützigen Verein auf die Beine stellt, damit hatte Rohlfing indes nicht gerechnet. „Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet“, erinnert sich der Schwaförder. Denn ursprünglich arbeitete er bei der Bahn. Als er dann vor eben jenen 15 Jahren seinen Job bei der Bahn verlor, fragte er sich: „Was kommt noch?“ Noch so einiges wäre heute wohl seine Antwort. „Meine Frau wünscht sich manchmal die Zeit bei der Bahn zurück“, sagt er und muss wieder herzhaft lachen.

Nach seinem ersten Besuch in Namibia schaffte er Strukturen, damit die Jungen und Mädchen vor Ort gefördert werden konnten. „Als wir dann die ersten 20 Kinder vermittelt hatten, kam die Frage auf: 'Sie würden eigentlich zur Highschool gehen. Was nun?'“ Mittlerweile konnte Sonnenkinder mehr als 800 Kinder vermitteln. „Es war gut, dass wir uns von unten hochgekämpft haben. Daran sind wir gewachsen“, weiß er – und für Rohlfing ist noch lange nicht Schluss. „Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich mit 75 nur noch halbtags arbeite.“