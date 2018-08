Wenn die Veranstaltung so viel Spaß macht wie die Vorbereitungen, kann beim Astrid-Lindgren-Tag im Syker Kreismuseum nichts mehr schiefgehen. (Jonas Kako)

Syke. Martina Menze trägt zwei verschiedenfarbige Strümpfe, ein grün-gelbes Kleid und eine Perücke mit zwei festen roten Zöpfen. Die Frage, wen sie darstellt, beantwortet sich von alleine. Pippi Langstrumpf steht da im Syker Kreismuseum. Rotzfrech wie eh und je. "Den Vornamen bitte mit Doppel-P, sonst ist das etwas anderes", frotzelt sie. Um sie herum: Michel aus Lönneberga, die Kinder aus Bullerbü, Ronja Räubertichter und Kalle Blomquist. Alles Charaktere aus Büchern der schwedischen Autorin Astrid Lindgren (1907-2002). Und eben ihr widmet das Syker Kreismuseum einen ganzen Tag. Genauer: einen Sonntag. Den 26. August.

Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich das Kreismuseum dann zu einem schwedischen Hof anfangs des 20. Jahrhunderts. Was ja nicht ganz so weit entfernt liegt vom Schwerpunkt des Museums. So werden einige Stücke der Sammlung dann auch zweckentfremdet. Ein altes Metallbett beispielsweise wird am Sonntag zum Mittelpunkt von Pippi Langstrumpfs Zimmer. Die Bäume werden mit Wimpeln und Dosen geschmückt. Auch der Limonadenbaum, der aber nur zur Dekoration dient. "Limonade gibt's woanders", weist Bärbel Kröner, eine der vielen beteiligten Museumspädagoginnen, auf die Verpflegungslage hin. Die ist typisch Kreismuseum: Würstchen, Softeis, Waffeln, Kaffee und Kuchen. Typisch skandinavisch sind dagegen die Zimtschnecken. "Wie bei Pippi zuhause", lässt Birgit Neumann wissen.

Auch sonst setzt das Kreismuseum alles auf Bullerbü. Es wird gespielt und gebastelt, dass es nur so kracht. Zu jedem Buch gibt es eine Station, an der zwei oder mehr Museumspädagoginnen auf kleine und große Gäste warten. Gerne verkleidet, versteht sich. So wie Sonja Pade, die Michel Svensson aus Katthult spielt. Ilona Hüneke ist seine kleine Schwester Ida. Bei ihnen können die Besucher Schüsseln verzieren oder mit Kirschkernkissen auf Ziele werfen. Michel durfte nicht fehlen", findet Sonja Pade und hat einen ganz persönlichen Grund: "Ich habe einen Sohn, der genau so ist wie Michel."

Bei Ute Kollander und Karin Steimke geht es zu wie in der Mattisburg, dem Domizil der legendären Räubertochter Ronja. Erstaunlich, denn Kollander kannte das Buch überhaupt nicht, "aber ich habe es mit Begeisterung gelesen". Und nun schlüpft sie in die Rolle der Ronja, lässt Jung und Alt an ihrer Station Räuberköpfe abwerfen. Die der Borkaräuber natürlich. Gebastelt werden Woll-Feeb, "die guten Geister des Waldes".

Julya Pohler und Lara Seemann sind zwei der Kinder aus Bullerbü. "Wir haben lange überlegt, was wir machen", erzählt Pohler. Mit Natur sollte es etwas zu tun haben, so viel war schnell klar. Jetzt sollen sich in Bullerbü Holzkreisel drehen, dazu werden Blumenkränze gefertigt und ein Mittsommerbaum gebaut. Unterstützung gibt's vom Puttenpark in Barrien sowie vom hauseigenen Sattler. Sogar eine Schulbank wird in Bullerbü aufgestellt.

Als Kind war Maja Borchers im Kino. Was lief? Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv. "Davon ist bei mir unendlich viel hängen geblieben", sagt die Museumspädagogin. Wer bei ihnen das Geheimnis hinter dem Suchbild entdeckt, erhält einen Detektivausweis samt eigenem Fingerabdruck. Und da es im Buch ja um den Geheimbund der Rose geht, basteln Borchers und ihre Kollegin Dörte Abramowski mit ihren Gästen Amulette mit der Königin der Blumen darauf.

Womit wir wieder bei Martina Menze wären. Entschuldigung: bei Pippi Langstrumpf. Auch die macht natürlich am Sonntag mit, begleitet von Shanti Coenen als Erzieherin Fräulein Prysselius. Und weil die „Prusseliese“ Pippi heutzutage wahrscheinlich ADHS diagnostiziert hätte, geht es an dem Stand der beiden Damen um Bewegung. Slacklinen, Hinke-Pinke-Spiele, Schrubberbürsten unter den Schuhen – all das kündigt das Duo an. Und die Möglichkeit, die Hoppetosse, das Schiff von Pippis Vater, nachzubauen.

Damit nicht genug. Bettina Seemann und Rayminde Decker haben einen Bausatz für Pippis Pferd, den "Kleinen Onkel" im Gepäck. Lisa Heiser und Maren Schumacher basteln Perücken und schminken jeden, der den Wunsch ausspricht und möglicherweise seine Verkleidung im heimischen Schrank vergessen hat. Nur einer, der wird am Sonntag fehlen: Carlsson vom Dach. Den verschmähte Museumsleiter Ralf Vogeding. Grund: "Den mochte ich als Kind überhaupt nicht."