Marco Kutter gründete vor zehn Jahren gemeinsam mit Brian Rehwald die Firma K&R Kreatives Raumdesign in Bramstedt. (Vasil Dinev)

Eine Geburtstagsfeier wird es geben, sind sich Marco Kutter und Brian Rehwald aus Bramstedt heute schon ziemlich sicher. Dabei hätten sie Grund, auf die Pauke zu hauen. Vor zehn Jahren, am 15. September 2011, gründeten sie ihre Firma K&R-Kreatives Raumdesign als Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts. Damals haben die beiden heute 43-jährigen die Insolvenz ihres Arbeitgebers zur Kenntnis nehmen müssen und sich die Frage gestellt, wie es beruflich bei ihnen weitergehen kann.

Marco Kutter kommt aus Brandenburg. Seine Kind- und Schulzeit verlebte er in der Nähe von Rostock, bis er im Berufsbildungswerk Bremen die Möglichkeit erhielt, aus einer Vielzahl von Handwerksberufen die richtige Ausbildung für sich zu finden. „Eigentlich wollte ich Maler werden, aber das klappte aus gesundheitlichen Gründen nicht“, erinnert sich Kutter. Aus dem großen Ausbildungsangebot begeisterte er sich letztendlich für den Beruf des Raumausstatters. „Dabei hatte ich Aufgaben zu bewältigen, die nicht so eintönig eher abwechslungsreich waren“, so Kutter. Die Ausbildung absolvierte er beim Berufsbildungswerk Bremen und mit der Gesellenprüfung vor der Handelskammer in Bremen endete die drei Lehrjahre.

Eine ähnliche Berufsentwicklung hat auch sein heutiger Mitgesellschafter Brian Rehwald auf dem Zettel seiner Schul- und Berufsausbildung. In Sachsen-Anhalt geboren durchlief auch er die Ausbildungsphase in Bremen und beendete diese Zeit auch mit der erfolgreichen Gesellenprüfung vor der Handelskammer Bremen. Frisch ausgebildet arbeiteten Kutter und Rehwald, bis zu ihrer Firmengründung bei unterschiedlichen Firmen, immer zusammen.

Gute Aufgabenteilung

„Da war es für uns schon fast selbstverständlich, etwas unter eigener Verantwortung zu machen“, so Kutter in seiner gedanklichen Rückschau. Geplant und geworben wird im Zweimannbetrieb in Bramstedt, lediglich der Maschinenpark ist in Bassum untergebracht. Marco Kutter kümmert sich heute mehr um die Verwaltung und die Kundenbetreuung; Brian Rehwald ist größtenteils der Mann für die handwerkliche Ausführung. „Wir arbeiten mit verschiedensten Gewerken zusammen und sind ein eingetragener Betrieb in der Handwerkskammer Hannover“, so Marco Kutter. Wenn die Treppe einen neuen Bodenbelag, die Fenster neue Dekoration, Plissees oder Jalousien und der alte Boden im Wohnzimmer eine Veränderung oder Erneuerung brauchen, bieten die beiden ihren Kunden alles aus einer Hand an. Eine unverbindliche Beratung an Hand von Musterbüchern ist den beiden Firmenbetreibern sehr wichtig.

Der Verkauf und die Verlegung von Teppichböden, Parkett, Laminat, Vinyl- und PVC-Böden oder auch Linoleum, einschließlich Beratung, Verkauf und Montage von Fensterdekorationen und Sonnenschutzanlagen, Plissees, Vertikalanlagen, Rollos und Markisen sowie das Beziehen und Aufpolstern von Esszimmerstühlen oder Küchenbänken nach Wunsch des Kunden hat bei Kutter und Rehwald oberste Priorität. „Wir versuchen mit unserer Arbeit, dem Kunden zu gefallen. Auf die besonderen Wünsche gehen wir gerne ein“, berichtet Marco Kutter aus dem Arbeitsalltag.

Lächelnd erinnert er sich an den Wunsch eines Betriebes, bei dem handwerkliches und künstlerisches Können angesagt war. „Ein Teil des Bodens mit sandfarbenem Linoleum und darauf folgendem blauen Linoleum als Elbwasser kennzeichnend, weiter über sandfarbenen Teppich in Steinoptik ausgelegt begeisterte den Auftraggeber nach wochenlanger Arbeit“, erzählt Kutter. Das geschaffene Unikat stellt die kleine, schilfbewachsene Landzunge Schweinesand in der Elbe, in Höhe von Blankenese, dar und verlangte von Kutter und Rehwald höchstes handwerkliches und auch künstlerisches Geschick. Mit den Worten „erst wenn die Wünsche unserer Kunden restlos erfüllt sind, sind auch wir zufrieden“, bestätigten die beiden gleichberechtigten Gesellschafter der Firma K&R-Kreatives Raumdesign ihre Intention.