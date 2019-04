Sie sind (fast) startklar: Sponsoren und Organisatoren fiebern dem Startschuss des Wettbewerbs Mensch gegen Maschine entgegen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Es ist schon ein archaisches Bild, wenn eine Dampflokomotive auf der Schmalspur zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf entlangschnauft. Gut, Naturschützer werden die schwarze Kohlewolke monieren, die aus dem Schornstein quillt. Aber Traditionalisten seufzen beglückt. Muss man nun neben einer solchen Lok herlaufen, fehlt sicher der Blick für die Schönheit des historischen Gefährts. Dennoch ist der Wettlauf Mensch gegen Maschine gefragt. 232 Menschen haben sich im vergangenen Jahr diesem Wettbewerb gestellt. Am Sonntag, 12. Mai, heißt es wieder: Läufer gegen Zug.

Gerade viermal ist die Museumseisenbahn gegen die Leichtathleten aus Bruchhausen-Vilsen und dem Umland angetreten. Doch es ist schon fast so, als gebe es diesen Wettstreit schon seit Jahrzehnten. „So etwas gibt es deutschlandweit in dieser Form nicht“, sagt Andreas Ull, Vizepräsident Breitensport und Entwicklung beim Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV). Bei der vierten Veranstaltung dieser Art bleibe „alles, wie es ist“.

Halt, nein, stimmt so nicht. In der Tat sind Kleinigkeiten verändert worden, die möglicherweise noch mehr Charme in die Sache bringen. So zieht sich der NLV ein Stück weit aus der Organisation heraus. „Die Vereine vor Ort können das besser regeln“, findet Andreas Ull. Federführend hat nun die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen dieses Event übernommen. „Wir freuen uns, jetzt Veranstalter zu sein“, erklärt Christa Gluschak aus dem Rathaus. Ihr zur Seite steht Rabea Barz vom Tourismus-Service. „Aber ganz alleine können wir das nicht stemmen“, stellt Gluschak klar und verweist auf die Feuerwehren, den TSV Asendorf, den Lauftreff Bruchhausen-Vilsen, das Deutsche Rote Kreuz und natürlich den Deutschen Eisenbahnverein. Für ausgeglichene Finanzen sorgen die Krankenkasse AOK, die Volksbank und das Unternehmen Novo Nordisk.

Weiter mit den Neuerungen. „Wir bieten mehr für Kinder an“, erzählt Viktoria Leu vom NLV. Neben dem etablierten Kinder-Wettlauf über einen Kilometer gibt es eine weitere Strecke über 1,8 Kilometer. Mit Start in Arbste und deshalb im kompletten Verlauf parallel zur Lok. Über die lange Distanz, genau acht statt früher 7,8 Kilometer, reicht diesmal ein Lauf, es wird nicht mehr zwischen Leistungs- und Breitensport getrennt. „Es wird aber zügig gelaufen“, verspricht Leu. Wer sich acht Kilometer nicht zutraut, der kann sich einen Partner suchen und sich die Strecke teilen. Los geht's um 13.30 Uhr mit der Langdistanz und der Staffel, um 15 Uhr starten die Lütten über einen Kilometer, weitere 50 Minuten später machen sich die Jahrgänge 2004 bis 2009 auf die 1,8 Kilometer. „Für Weitgereiste durchaus ein Vorteil“, meint Viktoria Leu. „Dann können sie vorher noch Muttertag feiern.“

Letzte Neuigkeit: Die Interessengemeinschaft Asendorf (Iga) hat den Zieleinlauf geändert. 200 Meter länger ist die Strecke dadurch geworden. „Alles ist ein bisschen zusammengerückt“, erläutert Ekkehard Kijewski, stellvertretender Vorsitzender der Iga. Die Interessengemeinschaft hat rund um den Bahnhof Asendorf für ein Rahmenprogramm gesorgt. Das Thema: Wellness. Selbstverständlich gibt es für hungrige und durstige Athleten auch Essen und Getränke. Allerdings mitnichten nur Bratwurst, Buletten und Bier, sondern „alles, was gesund ist“.

Ansonsten bleibt in der Tat alles beim Alten. Auch der Start der Langstrecke auf der Kopfsteinpflasterstraße am Museumsbahnhof in Bruchhausen-Vilsen. Ein Bild, das sich in die Außenhirnrinde von Andreas Ull eingeprägt hat. „Da startet ja auch der Lokführer mit den ganzen Läufern und sprintet rüber in seine Lokomotive.“ Wer will, kann im Zug mitfahren und die Läufer anfeuern. Und für alle Aktiven: Von Karfreitag bis Ostermontag gehen die Startpreise noch einmal zurück auf den Frühbucher-Rabatt. Also ran an den Start: www.wettlauf-mensch-maschine.de.