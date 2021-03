Michael Ullmann und sein Team treffen noch die letzten Vorbereitungen in der Mensa in Bruchhausen-Vilsen. (Tobias Denne)

Ein paar Stühle müssen sie noch aufstellen, der Rest sieht schon ganz gut aus in der Mensa des Schulzentrums. Michael Ullmann und sein Team haben Sitzgelegenheiten aufgestellt, Trennwände mit genügend Abstand platziert, ebenso Desinfektionsspender sowie Impfboxen. Es sind die letzten Vorbereitungen, ehe das dezentrale Impfen in Bruchhausen-Vilsen starten kann. Und das wird an diesem Tag, 30. März, so sein. Von 9 bis 15 Uhr stehen die Mitarbeiter des DRK bereit, um Impfwillige mit den Vakzinen zu versorgen. Die Mitarbeiter rechnen mit rund 500 Personen, die älter sind als 80 Jahre.

Einen Tag davor sind die Verantwortlichen sehr entspannt. Simon Becker vom Deutschen Roten Kreuz und seine Kollegin Theres Mattke sind alte Hasen, was die dezentrale Impfung angeht. Bruchhausen-Vilsen ist mittlerweile die 14. Gemeinde, die den Service des DRK in Anspruch nimmt, das rund 100 Mitarbeiter für die Pandemie abgestellt hat. „Es lief alles einwandfrei, genau so wie die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Diepholz, den Kommunen und uns“, freut sich Becker über den reibungslosen Ablauf. Und das DRK arbeitet mit dem, was da ist. Selbstverständlich sind die Städte und Gemeinden vorher begutachtet worden. So fiel die Wahl auf die Mensa als Impfzentrum. Nicht nur, weil die Halle so groß ist, auch kann der Parkplatz genutzt werden, denn es sind schließlich Ferien.

Los geht’s um 9 Uhr

Damit das Impfen im Luftkurort auch so reibungslos abläuft, wurden die Menschen Ü80 im Vorfeld angeschrieben. Zeigten sie sich impfbereit, gab es einen Termin, an dem sie zur Mensa, Auf der Loge 5, kommen können. „Die erste Impfung gibt es um 9 Uhr“, kündigt Becker an. Wobei: Sollte der Andrang zu Beginn zu groß sein, „können wir auch vorher beginnen“, ergänzt Mattke.

Insgesamt fünf Ärzte arbeiten an diesem Tag in den Impfboxen, um die Spritzen zu setzen. Sollten diese nicht dem Ansturm nachkommen, könnte auch eine vierte Impfbox eingerichtet werden. „Wir haben genug Leute dabei, damit kein Stau entsteht“, verspricht Becker. Das Team könne schnell reagieren, egal, wo sich die Menschen drängeln. Dennoch sollten die rund 40 Plätze im Wartebereich ausreichen. „Es gab schon Freudentränen bei den Leuten, dass es endlich losgeht“, erzählt Mattke aus anderen Kommunen. Und Becker ist überzeugt: „Jeder Geimpfte ist einer mehr auf dem Schritt zurück zur Normalität.“

Bis 15 Uhr, offiziell zumindest, wird geimpft. Bis dahin sollten planmäßig alle der maximal 500 Senioren ihre Dosis bekommen haben. Wie viele genau kommen, das können die DRK-Mitarbeiter derzeit noch nicht sagen. Schließlich muss nicht jeder, der angeschrieben wurde, sich auch impfen lassen. Wenn in Bruchhausen-Vilsen die letzte Dosis verimpft wird, ziehen Becker, Mattke und das Team wieder ab - bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich im April. Dann sind die Senioren Ü70 an der Reihe.