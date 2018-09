Strahlemann und Söhne: Hans-Joachim Günther (v. l.), Nadine Fischer und Jürgen Donner sind stolz auf ihr Baby. (Jonas Kako)

Bassum. Wenn Bassumer Bäckereien, Apotheken, Werkstätten und andere Vertreter des Einzelhandels zusammenkommen, wird es entweder eng, oder man blättert im jüngst erschienen Gutscheinheft herum. Unter Beteiligung der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft (Wir) Bassum haben sich 33 Unternehmer gefunden, die diverse Vergünstigungen im Tausch gegen einen Besuch der Geschäfte anbieten.

„Wir bräuchten mal so etwas wie ein Gutschein-Heft.“ Dieser Wunsch ist es laut Jürgen Donner von der Stadtverwaltung gewesen, der in einer Arbeitsgruppe für die Bassumer Stadtentwicklung laut wurde und letzten Endes zum nun angebotenen Gutscheinheft führte. „Und in meiner Langeweile, die ich ständig habe, habe ich dieses Heftchen entwickelt“, fasst der Marktmeister und Ausrichter der Wir-Feste zusammen und wedelt mit dem orangefarbenen Druckerzeugnis. Die vergangenen fünf Monate übten sich Jürgen Donner und Nadine Fischer, ebenfalls von der Verwaltung, dafür im Klinkenputzen und klapperten die Bassumer Unternehmen ab – aber auch Nicht-Wir-Mitglieder und nicht ortsansässige Firmen wie die Stadtwerke Achim erhielten Besuch.

Auf Fischer geht übrigens auch die optische Aufmachung zurück. Jede der Seiten ist gleich gestaltet. Ein Banner, der ähnlich einer Visitenkarte alle nötigen Infos zum Betrieb gibt, schmückt den Seitenkopf. Darunter präsentieren sich je vier heraustrennbare Coupons. Zwei krosse Brötchen, 15 Euro Rabatt, eine Zutat oder gar zwei Kilogramm Äpfel gratis, aber auch ein Schnuppertraining für lau – die Betriebe haben sich einige Gedanken gemacht, damit Kunden zum Griff ins Portemonnaie angeregt werden. Bei der Auswahl standen auch Jürgen Donner und Nadine Fischer, Letztere ebenfalls aus der Verwaltung, beratend zur Seite, wenn gewünscht. „Natürlich haben wir den einen oder anderen beraten, wie man das darstellen könnte und wie man das Angebot befristen könnte“, erklärt Jürgen Donner. Ihm war es dabei beim Design besonders wichtig, dass die Anzeige oben nicht heraustrennbar ist. „Die sollten bis zum ,bitteren Ende' im Heft verbleiben. Sodass die Bürger auf ihrer Suche immer wieder darüber blättern. Damit wollten wir einen Wiederholungseffekt erzielen“, begründet er.

Zwar wird für das Heft eine Schutzgebühr von zwei Euro fällig. Dafür erhalten Käufer allerdings auch einen ordentlichen Gegenwert. „Wir haben mal grob ausgerechnet, dass das Heft eine durchschnittliche Wertigkeit von 200 Euro hat“, gibt Donner preis. Durchschnittlich deshalb, da einige Betriebe auch prozentuale Preisnachlässe von fünf bis 40 Prozent geben. Um sich einen ersten Überblick über die Nachfrage zu verschaffen, erscheint die erste Auflage in einer Stärke von 5000 Stück. „Wir hoffen aber, dass das eine nachhaltige Geschichte wird“, gibt sich Donner optimistisch.

Warnung vor der Euphorie

Die teilnehmenden Betriebe haben vorab je 100 Gutscheinhefte erworben, die ab sofort in den jeweiligen Geschäften zum Kauf für die Bürger ausliegen. Da die Stadtwerke Achim keine Geschäftsstelle haben, wurden die 100 Hefte der Oktoberfest-Tombola zur Verfügung gestellt. Der Erlös aus den Gutscheinheften wandert zunächst in die Deckung der Kosten. „Der restliche Euro, der möglicherweise unterm Strich bleibt, wandert in die Sanierung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung“, verrät Jürgen Donner. Dies sei ein Posten, der „richtig viel Geld“ kostet. „Da müssten wir wahrscheinlich noch fünf Hefte in dieser Auflage verkaufen, um die gröbsten Wünsche für die Beleuchtung zu erfüllen“, lässt der Initiator des Heftes grobe Dimensionen erahnen. Hans-Joachim Günther, 1. Vorsitzender des Wir in Bassum, begrüßt das Werk deutlich: „Es ist für Bassum eine Bereicherung, die sich gut in unsere Palette neuer Impulse und Ideen einbringt.“ Zugleich soll das Heft nicht im ersten Euphorie-Rausch überbewertet werden, sondern sowohl als „bescheidener Beitrag“ der örtlichen Kaufkraftbindung als auch als Danke für alle dienen, die das Heft erwerben und den Zweck unterstützen.

Auch Niels-Jonas Lücke von „Lückes Weinmobil“ hat sich eine Seite im Wir-Werk gesichert. Der Bassumer Unternehmer wollte es auf einen Versuch ankommen lassen. „Ich denke, dass man immer etwas Neues ausprobieren sollte“, findet Lücke. Er kannte das Konzept bereits von anderen Gutscheinheften und verspricht sich von seiner Teilnahme mehr Aufmerksamkeit für die Bassumer Gewerbetreibenden. Die beste Möglichkeit, das Heft in seiner Gänze auszuprobieren, liefert Jürgen Donner übrigens gleich mit: „Auf geht's zum Oktoberfest am 7. Oktober. Da ist verkaufsoffener Sonntag.“