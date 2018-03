Bassum. Von Frühling bis Herbst ist die schönste Zeit zum Heiraten. Viele verliebte Paare sichern sich in diesen Monaten ihren Termin und planen bereits ein Jahr zuvor ihr Event. Das Wetter hinkt zwar noch etwas hinterher, aber der Kalender zeigt es gnadenlos an: Der Frühling klopft schon in einigen Tagen an die Tür. Da sind Profis gefragt, wie sie von Hochzeitsplanerin Sara Terveen von „Braut im Glück“ und Mansur Faqiryar von der „Zeitblüte“ zu der ersten Hochzeitsmesse in Bassum am vergangenen Sonntag geladen wurden.

Eine Hochzeitsmesse, als Planungshilfe und Ideengeber wird da immer wieder gerne von heiratswilligen Paaren besucht. Trauringe, Blumenschmuck, Festessen, Brautkleid, Fotograf, Einladungskarten, Platzkarten, Musik, Hochzeitstorte, Festräume und viele Dinge mehr müssen rechtzeitig besorgt und geplant werden. Nur so wird der Hochzeitstag zum schönsten Tag im Leben eines Paares.

„Die Idee mit der Hochzeitsmesse kam erst sehr kurzfristig. Dadurch blieben für die Planung gerade noch zweieinhalb Monate Zeit. Im Dezember haben wir die Aussteller angeschrieben und um Teilnahme gebeten“, erzählte Organisatorin Sara Terveen. „Die Planungsarbeiten gingen immer wieder bis spät in die Nacht. Die Aussteller mussten gut ausgewählt werden. Uns war es auch wichtig, dass aus jeder Branche nicht mehr als zwei Anbieter auf der Messe sind. Am Ende mussten wir noch einigen Anbietern eine Absage erteilen“, sagte die Hochzeitsplanerin.

Sara Terveen hatte 2014 angefangen, Hochzeiten für andere zu planen. „Heute mache ich sogar noch Planungen für Heiratsanträge und plane Feiern für die Auffrischung des Eheversprechens“, so Terveen. Großes Glück hatte sie bei der Zusammenarbeit mit der „Zeitblüte“, die erst vor Kurzem mit dem Umbau der Räumlichkeiten in Bassum fertig geworden ist. „Das war hier vorher eine Schützenhalle, die komplett umgebaut wurde. Die Räume sind bewusst neutral gehalten, damit sie flexibel durch die Dekoration und Möblierung den Feiern angepasst werden kann“, erklärte Mansur Faqiryar von der „Zeitblüte“, FAS Events GmbH.

Tipps von den Profis

Die Besucher der Messe wurden bereits vor dem Eingang mit einem Hauch Luxus empfangen. Zwei große Stretchlimousinen standen dort bereit zum Besichtigen. Probesitzen natürlich inbegriffen. Auf der Bühne gab es Livemusik von Musikern, die für die Hochzeit gebucht werden konnten. Models in Brautkleidern streiften durch die Gänge und boten sich für Fotos den Fotografen an weiteren Messeständen an. Festliche Tischdekorationen und Blumenschmuck dienten als Ideengeber. Die Profis für solche Planungen standen den Messebesuchern beratend zur Seite und erklärten ihr Angebot.

An den Ständern mit Brautkleidern stöberte eine Braut mit ihrer Mutter herum. „Die Hochzeit ist in etwa 18 Monaten, aber ich stehe noch am Anfang der Planung“, sagte die junge Frau aus Bassum. Von den Hochzeitsplänen wissen noch nicht so viele, darum wollte sie auch ihren Namen nicht nennen. Sie fand die Messe schön aufgebaut. Zwar relativ klein, aber nett. Ähnlich ging es da auch einem Paar aus Süstedt. Seine Planung soll für die Gäste noch nicht bekannt werden, aber es war sich schon über viele Details im Klaren. Sein Termin ist zwar erst im Sommer 2019, aber das Paar fand auf der Hochzeitsmesse schon ein paar schöne Ideen für seine Tischdekoration und die Einladungskarten.