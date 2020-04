Kathrin Stern ist seit sieben Jahren Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Syke. (PHOTOCUBE)

Syke. Vor knapp sieben Jahren hat Kathrin Stern das Amt der Gleichstellungsbeauftragten im Syker Rathaus übernommen, am 1. Mai 2013. Seither übt sie diese variantenreiche Funktion mit unablässigem und nachhaltigem Engagement aus. Wie ein roter Faden zieht sich ihre Ambition – Gleichstellung zu erreichen – durch ihren persönlichen Erfahrungsbereich und beruflichen Werdegang.

Im ostfriesischen Rhauderfehn aufgewachsen, jedoch im Emsland 1978 geboren, wurde sie als Jugendliche mit traditionellen Rollenbildern konfrontiert. So erntete sie familiären Widerspruch infolge ihrer Grundhaltung, „alles das zu machen, was möglich ist“. Dem Vater fehlte das Verständnis für seine Tochter als begeisterte Fußballspielerin. Ihre Großmutter zeigte sich skeptisch gegenüber dem Bedürfnis, das Abitur machen zu wollen.

Doch davon ließ sie sich nicht abhalten. 1998 legte sie die adäquate Reifeprüfung für den Hochschulzugang in Papenburg ab. Gleichwohl entschied sie sich zunächst für ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Malteser Hilfsdienst in Bremen und ließ sich danach zur Altenpflegerin ausbilden. Ab 2002 studierte sie Sozialwissenschaften an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Im Wahlpflichtbereich belegte sie zielgerichtet „Neuere Geschichte“ und „Frauen- und Geschlechterstudien“. Zudem gründete sie mit einer Freundin die Ortsgruppe „Terre des Femmes“.

Ihr ureigenes Interesse spiegelt sich überdies in ihrer Diplomarbeit über Ostberliner Frauen, die sich im politischen Widerstand für den Frieden engagierten. 2019 schloss sie zudem eine Dissertation über Volksschullehrer und -lehrerinnen zur Zeit des Nazi-Regimes erfolgreich ab.

Nach einer vierjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit am Institut für Geschichte in Oldenburg bewarb sie sich für die frei gewordene Stelle der Gleichstellungsbeauftragten im Syker Rathaus. Schon 2010 wählte sie die Hachestadt als Wohnort. „Ich bin Feministin durch und durch – und ich glaube, dass dies eine Prämisse ist, um Gleichstellungsbeauftragte zu sein.“ Aber sie sei nicht einseitig ambitioniert. So betont sie, sie könne Anliegen von Männern sehr wohl unter dem Prinzip der Gleichstellung der Geschlechter vertreten.

Es gehe darum, Ungleichheiten und Diskriminierungen in der Gesellschaft aufzudecken, sich für die Probleme Betroffener einzusetzen. Auch Väter wollten heute „Familienverantwortung“ übernehmen, jedoch sei das längst noch nicht selbstverständlich. „Traditionelle Einstellungen ändern sich sehr langsam.“ Rollenbilder seien fest verankert und damit die Zuordnungen „Rabenmutter“ oder „Hausmütterchen“. Gleichwohl habe sie sich selbst 2011 einmal für die Elternzeit entschieden, ihr Ehemann danach zweimal.

Diskriminierung betreffe dabei in erster Linie Frauen. So gelte es etwa, den beruflichen Wiedereinstieg im Blick zu behalten und die Probleme der Alleinerziehenden. Einer ihrer favorisierten Arbeitsschwerpunkte ist daher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Lässt Kathrin Stern als Frauenbeauftragte die sieben Jahre ihrer Amtszeit Revue passieren, freue es sie sehr, dass sich die Vater-Kind-Gruppe im Jugendhaus am Lindhof etabliert hat. Bereits 2013 initiierte sie diese. Integration ist ein weiterer wichtiger Aspekt. In der Praxis hat sich das kontinuierliche Angebot für die zehntägigen Fahrradfahrlernkurse bewährt. Fast jährlich stünden sie im Programm, im Jahr 2019 sogar in Bassum und in Syke. Bei den lernenden Frauen stelle sich geradezu „eine Euphorie ein, wenn alles klappt“. Die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe von Migrantinnen erweitere sich so beträchtlich und die alltäglichen Wege würden müheloser. Das spontane Feedback falle dabei immer positiv aus.

In der Beratung trifft sie zu 99 Prozent auf Frauen. „Ein Thema, das zurzeit stark beschäftigt, ist Gewalt in der Familie“, sagt sie. Als „sehr effektiv“ empfinde sie die Einzelberatungen mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen zu finden. Auch in Zeiten des Coronavirus. Wertvolle Impulse setzten zudem Aktionen zum Thema „Trennung und Scheidung“.

Jedoch nicht alles finde die vermutete Akzeptanz. So geschehen 2014, als der Vortrag „Geringfügige Beschäftigung (Minijob) – der sichere Weg in die Altersarmut für Frauen“ angeboten worden war. Als Referentin stand Hannelore Buls, die damalige Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, zur Verfügung. In solchen Fällen hinterfrage sie die Aktion vor allem selbstkritisch, bekräftigt Stern. Vermutlich habe der Titel, obwohl wahr, zu provokant gewirkt.

Für die ablehnende Reaktion zeigt die Initiatorin aus dem Syker Rathaus viel Verständnis: „Es ist für mich total nachvollziehbar, wenn sich ein Weg eröffnet, die aktuelle finanzielle Situation zu verbessern.“ Die Zukunft liegt dann in weiter Ferne.

Um die politische Teilhabe von Frauen zu verstärken, wurde im Mai 2019 das Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie.“ erfolgreich gestartet. Die öffentliche Diskussion des Paritätsgesetzes steht für Kathrin Stern weiterhin im Fokus. Sie sieht die Notwendigkeit einer adäquaten gesetzlichen Grundlage. In diesem Kontext verweist sie auf die Etablierung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren.

Das Programm „fifty-fifty“ zum internationalen Frauentag entsteht im Landkreis Diepholz jeweils kommunal kooperativ. In diesem Jahr fand die umfassend vorbereitete Feier am 8. März in Syke nicht statt. Aus der Verbreitung des Coronavirus resultierte die „schwere Entscheidung“ abzusagen. „Nach reiflicher Überlegung, inklusive eines Austausches mit Bürgermeisterin Suse Laue und dem Ordnungsamt, und trotz ambivalenter Reaktionen“, wie Kathrin Stern sagt. Aber die Unmöglichkeit, eine adäquate physische Distanz bei Musik und Tanz einzuhalten, gab letztlich den Ausschlag. Offen sei, ob der im März angesetzte Vortrag über die finanzielle Absicherung im Alter nachgeholt werden könne.