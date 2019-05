Hat sich schon mal mit Donuts für die Premiere im Mai eingedeckt: das Vorbereitungsteam für den besonderen Freitagabend. Mit dabei Pastor Wiardus Straatmann (von links), Thorsten Runge, Waltraud Israel und Claudia Schröter. (Tobias Denne)

Bassum. Neue Gesichter kennenlernen im neuen Gemeindehaus mit einem neuen Angebot. Alles neu macht die Bassumer Kirchengemeinde ab dem 24. Mai. Denn dann wird jeder vierte Freitagabend ganz besonders. Dann treffen sich Interessierte und schauen gemeinsam einen Film oder hören sich Geschichten im Erzählcafé an – eben ein „besonderen Freitagabend“ in entspannter Atmosphäre. Unter diesem Motto lädt nämlich die evangelische Kirchengemeinde für Freitag, 24. Mai, ab 19 Uhr erstmals ein. Ort des Geschehens ist das neue Gemeindehaus bei der Stiftskirche. Jeder darf kommen, der Eintritt ist frei, Spenden sind aber gern gesehen. „Wir haben hier vor Ort die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Und wir haben gemerkt, dass das Interesse da ist“, erzählt Wiardus Straatmann.

Die Idee entstand auf einer Kirchenvorstandsklausurtagung in Bassum. Anfang Februar dieses Jahres kamen Gemeindemitglieder zusammen, um über die Kirche zu sprechen. „Wir wollten Ideen für die Zukunft entwickeln“, erzählt Pastor Straatmann. „Wir wollen nicht warten, bis die Menschen kommen, sondern haben uns überlegt: ‚Wie kann Kirche neue Wege gehen?‘“, fügt Claudia Schröter hinzu. Bei allen Beteiligten waren die Themen „Filmabende“, „Gäste zu Vorträgen einladen“ und „Gesprächskreise“ hoch im Kurs. All diese Wünsche haben die Verantwortlichen nun gebündelt und bieten einmal im Monat „den besonderen Freitagabend“ an.

Film und Café im Wechsel

Dabei wird das Organisationsteam, das aus Straatmann, Schröter, Waltraud Israel, Thorsten Runge und Sandra Kopmann besteht, immer abwechselnd einen besonderen Film zeigen und zum Erzählcafé einladen. „Dabei muss das Thema nichts mit Gott zu tun haben“, erzählt Schröter davon, dass die Themen breit gefächert sein können. Von Reiseberichten über Hobbys und Beruf bis zum Ehrenamt. „Es gibt viele Menschen, die tolle Erlebnisse präsentieren können“, weiß sie.

Los geht es aber mit einem Film, der 2017 für den Oscar „Bester Film“ nominiert war. Dieser erzählt von drei afroamerikanischen Frauen, die in den 1950er- und 60er-Jahren bei der NASA arbeiteten. Gerade in einer Zeit, in der in den USA Rassentrennung herrschte und Frauen benachteiligt wurden, zeigten die drei Frauen, dass es auch anders gehen konnte. Sie waren dafür mitverantwortlich, dass die USA die erste Erdumrundung mit einem Menschen in einer Rakete gelang. Nach einer wahren Geschichte zeigt dieser Film „alles“, wie Straatmann begeistert erzählt. „Er ist trotz der Thematik humorvoll und inspirierend.“ Dazu passend haben die Organisatoren sich auch schon etwas überlegt. „Es gibt amerikanisches Essen“, wollen sie allerdings noch nicht zu viel verraten. „Je nach Region und Land bieten wir etwas Passendes an“, erzählt Straatmann.

Das erste Erzählcafé findet dann einen Monat später statt. Am 28. Juni kommt Pastorin Johanna Schröder aus Syke nach Bassum und erzählt von ihrer „Begegnung mit dem Judentum“ und ihrem mehrmonatigem Aufenthalt in Israel. Nach der Sommerpause bleibt das Thema auch beim zu zeigenden Film geografisch in der Region, am 23. August geht es mit der Geschichte des palästinensischen Jungen Eyad weiter. Er bekommt einen Platz in einem renommierten Internat in Jerusalem, hat allerdings Probleme, sich in der israelischen Gesellschaft zurechtzufinden. Sein Freund Yonata gilt ebenfalls als Außenseiter, sodass schnell eine besondere Freundschaft zwischen den beiden entsteht. „Als Eyad sich in Naomi verliebt, muss er eine Entscheidung treffen, die sein Leben für immer verändern wird“, wird es wohl nicht bei der Harmonie bleiben, wie die Organisatoren wissen lassen.

Am 27. September wird Pastor Holger Gehrke aus Ritterhude von seinen Erfahrungen bei den Seenotrettern berichten. Er selbst erlitt mit seiner Frau Schiffbruch und wurde aus der Nordsee gerettet. Als Geheimtipp bezeichnet Straatmann den Film von und aus Neuseeland, der am 25. Oktober gezeigt wird. Mithilfe „wunderbarer Bilder“ wird die Geschichte von einem jungen Maori-Mädchen erzählt, das sich nicht der Tradition seines Volkes beugen will und daher seine Bestimmung sucht. Das Erzählcafé mit Klaus Dirschauer aus Bremen, bei dem der Pastor über den Trauer-Knigge spricht (22. November), und eine Film-Überraschung am 27. Dezember runden das Angebot ab. „Es wird ein besonderer Abend in der Stiftskirche“, macht Straatmann neugierig auf den letzten Termin in diesem Jahr. Jeder darf kommen und ist eingeladen, wie die Organisatoren mitteilen. „Manche Menschen gehen nicht gern allein ins Kino, so soll es hier nicht sein“, erzählt Schröter. Gerade da es ein neues Angebot ist, ist das Team um Wiardus Straatmann gespannt, ob es auch angenommen wird. „Auch für uns ist das eine Kreativwerkstatt, aber ich wünsche mir, dass ein paar Leute kommen.“



Falls jemand einen interessanten Film hat, den er den Organisatoren des besonderen Freitagabends empfehlen möchte, oder etwas Spannendes zu erzählen hat, kann sich bei Wiardus Straatmann unter der Telefonnummer 0 42 41 / 51 88 oder per E-Mail an wiardus.str@atmann.de melden.