Unzählige fertige Paletten warten darauf, in die firmeneigenen Lkw verladen und zum Kunden transportiert zu werden. (Michael Galian)

Der Duft von frisch geschlagenem Holz liegt in der Luft und unweigerlich entstehen im Kopf Bilder von einem idyllischen Laubwald mitten im Herbst. Doch dieses Bild steht im kompletten Widerspruch zu dem, was sich auf dem Platz des Sägewerks und Palettenproduzenten Schlesselmann im Asendorfer Ortsteil Graue abspielt. Baumstämme fallen polternd auf das Förderband, aus der benachbarten Halle tönt das kreischende Quietschen der Sägen. Hier herrscht auch im Herbst Hochbetrieb, denn immerhin ist das Palettengeschäft ein schnelllebiges Geschäft. Tag für Tag rufen die Kunden bei Ralf Schlesselmann an, weil sie wieder neue Paletten benötigen.

Kurzfristige Kundenanfragen sind für den Palettenhersteller kein Problem, wie Ralf Schlesselmann sagt: „Mit unserem eigenen Sägewerk können die das benötigte Holz selbst vorbereiten und im Anschluss gleich weiterverarbeiten.“ Gut 90 Prozent des benötigten Holzes für die Palettenproduktion werden vor Ort hergestellt. Die restlichen zehn Prozent kauft er dazu, die Baumstämme bezieht er aus den umliegenden Landesforsten.

Auf dem Rundholzplatz stapeln sich die Baumstämme meterhoch – so weit das Auge reicht. Ein Bagger hievt Stamm für Stamm auf ein Förderband. Die Maschine fräst den eventuell bestehenden Wurzelanlauf weg, schält mit fünf Messern die Rinde vom Baumstamm, vermisst und sortiert die Hölzer – vollautomatisch. 30 000 Festmeter (Kubikmeter) Holz verarbeitet der Betrieb so Jahr für Jahr. Das Ergebnis: Aus 17 000 Kubikmetern Schnittholz entstehen 1,3 Millionen Paletten.

Nach dem Schälen geht es für die Stämme direkt in die Sägehalle. Dort läuft bereits die Gattermaschine, wie sie früher jede größere Zimmerei besaß, auf Hochtouren. Sägespäne fliegen durch die Luft, aus dem einst runden Stamm, werden flache Holzbretter. Über Schüttelrutschen werden Abfallprodukte in den Hacker transportiert. Für die in „Scheiben“ geschnittenen Holzbretter führt der Weg in der Maschine weiter zur nächsten Vermessung. Die weitere Verarbeitung übernimmt dann die Doppelwellensäge – die letzte Erinnerung an die ursprüngliche Form des Rundholzes verschwindet, übrig bleiben zehn exakt auf Länge geschnittene Holzlatten. Diese werden nun von einem Stapel-Automaten verladen und gelangen über ein Fließband nach draußen.

Zwischen den Hallen auf dem Gelände: Überall wohin der Blick führt, stehen die fertig geschnittenen Bretter, bereit zur Weiterverarbeitung. Der Holzgehalt der Paletten variiert je nach den Anforderungen der Kunden, denn er wählt Größe und Tragfähigkeit. Alles ist dabei möglich. „Beim Holz gibt es nichts, was es nicht gibt“, sagt Ralf Schlesselmann. In der nächsten Produktionshalle sollen nun die Paletten geformt werden. Es gilt: Große Stückzahlen übernimmt die Maschine, kleine der Mensch. Bretter und Holzklötze werden über mehrere Schritte miteinander verbunden, schließlich folgt die Brand-Kennzeichnung.

In der Trockenanlage wird den Produkten nun das Wasser entzogen. So kann nicht nur Schimmelbildung vorgebeugt werden, sondern auch „das letzte eiweißhaltige Leben getötet werden“, erklärt Schlesselmann. Dann geht es für die fertigen Paletten in die Lagerhalle, von wo aus sie von den Mitarbeitern mithilfe von Gabelstaplern in einen der vier firmeneigenen Lkws zum Transport verlagert werden. Eine unzählbare Menge an verschiedenen Palettenarten türmt sich in der Lagerhalle, allesamt bereit für die Auslieferung.