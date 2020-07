Aber ganz genau schaut Tizian beim Schweißen eines Rahmens hin. Daraus soll am Ende ein Schweißertisch werden. (Fotos: Vasil Dinev)

Bassum. Tizian steht in einer der beiden Schweißerkabinen im hinteren Teil der Halle. Der Auszubildende ist konzentriert, schaut genau hin, ehe er zu schweißen beginnt. Vorsichtig arbeitet er sich am Rahmen nach vorne, am Ende soll ein Schweißertisch daraus werden. Ein roter Plastikvorhang sorgt dafür, dass er ungestört arbeiten kann. „Hier wird einem geholfen, wenn man Probleme hat“, sagt der Auszubildende über die Zeit in der Aus- und Fortbildungswerkstatt in Bassum. Er ist im zweiten Lehrjahr bei Firma KMH-Kammann Metallbau als Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik. „Man kann sich Zeit nehmen“, sagt er und setzt den Schweißerhelm wieder auf. Er startet die Maschine und wendet sich dem Gerüst des Tisches zu.

In zwei Sätzen hat er das gesagt, was genau das Prinzip der Aus- und Fortbildungswerkstatt in Bassum sein soll. Während in den Betrieben sonst zu viel Hektik herrscht, Aufträge fristgerecht erfüllt werden und möglichst keine Fehler passieren sollen, können sich die Auszubildenden hier ausprobieren. „Eigentlich wissen sie, was sie zu tun haben. Aber falls Fragen auftauchen, erkläre oder zeige ich ihnen das“, sagt Ausbildungsleiter Markus Tönjes. Seit Anfang August ist er der Werkstattleiter und steht den knapp 50 Lehrlingen und Modulkunden mit Rat und Tat zur Seite. Insgesamt 150 Tage verbringen sie während ihrer Ausbildung bei Tönjes.

Aber nicht nur die sieben Mitgliedsunternehmen des Vereins Taff (technische Ausbildung für Fachkräfte) können ihre Auszubildenden in die Werkstatt schicken, auch einzelne Module zu bestimmten technischen Themen sind buchbar. Das geht auch ohne Mitgliedschaft, sodass auch Fachkräfte zur Weiterbildung vorbeikommen können.

Der Großteil der Lehrlinge sitzt gerade im E-Learning-Raum, die Zwischenprüfungen stehen vor der Tür. Vom Trubel in der Halle bekommen sie derweil nichts mit. „Die Jungs sind heiß“, erzählt Tönjes und schmunzelt. Immerhin spielt die Note zu 40 Prozent in das Abschlusszeugnis mit rein. In der großen Halle an der Industriestraße in Bassum lernen die Jugendlichen nicht nur die Praxis, sondern auch die Theorie. „Auf der E-Learning-Plattform kann man sich Videos und Erklärungen anschauen“, sagt Tönjes. Das macht es einfacher, offene Fragen zu klären. Die Lehrlinge können sich dabei an einen von acht Rechnern setzen und Sachen nacharbeiten.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Thomas Roess von A. H. Meyer aus Twistringen stolz. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Werkstatt. Der größte Vorteil ist, „das, was wir hier haben, könnte man gar nicht darstellen“, ist er überzeugt. Mehr als zehn verschiedene technische Ausbildungsberufe können bei der Werkstatt angeboten werden. Dafür stehen die verschiedensten Geräte bereit. Während manche hochmodern sind und viel Technik im Spiel ist, gibt es auch Fräsmaschinen ohne Computer. „Die Azubis lernen so die Grundlagen“, freut sich Tönjes. Für die Zeit nach der Ausbildung werden sie natürlich mit den technischeren Geräten fit gemacht.

Ruhiger sei es, findet Jonas. Der Auszubildende der Firma Stelter aus Bassum steht vor der CNC-Fräsmaschine und tippt die Maße für sein Übungsprojekt ein. Er ist mittlerweile in seinem zweiten Lehrjahr, wird Zerspanungsmechaniker und hat an diesem Tag von Tönjes eine Zeichnung bekommen, um an der Maschine die Vorarbeiten zu leisten. „Morgen kommt er dann ins Schwitzen“, scherzt der Ausbildungsleiter. Dann geht es an die praktische Umsetzung. Das Modell wird dann gefertigt. Durch den Fokus auf die Lehrlinge wird der Ablauf im Betrieb nicht gestört.

Tönjes achtet bei seinen Übungen darauf, dass möglichst etwas dabei herauskommt, „was einen Sinn hat“. Für den Abfalleimer sollen die Lehrlinge nichts herstellen. So bauen die Jugendlichen auch mal einen Edelstahl-Locher selbst. Allerdings müssen sie schon selbst auf den Lösungsweg kommen. Erst allein ausprobieren, bevor man fragt. Wenn dann etwas schiefgeht, steht nicht die ganze Produktion der Firma still. „Wir können auf Probleme eingehen und haben Zeit, den Azubis etwas zu erklären“, nennt Tönjes einen Vorteil. Denn im Betrieb blockiert der Auszubildende die Maschine, die für die Fertigung meist dringend gebraucht wird. Bei der Werkstatt könne man auch mal drei Stunden schweißen, wenn es notwendig sei.

Die Aus- und Fortbildungswerkstatt nahm im Vorjahr ihren Dienst auf und kann sich über zu wenig Beschäftigung nicht beklagen. Für das kommende Ausbildungsjahr haben sich schon 16 Interessierte gemeldet, „sechs Plätze haben wir noch“, verrät Roess. Denn Jugendliche können ihre Bewerbung an Taff schicken, die vermitteln ihn oder sie an die passende Mitgliedsfirma. „Das Tolle ist, dass jedes Unternehmen mitmachen kann. So bekommen die Azubis eine Top-Ausbildung“, versichert Roess. Nur das wissen derzeit noch nicht alle. „Wir hätten gerne mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet“, bedauert er. So waren ein Tag der offenen Tür, Elternabende oder die weitere Zusammenarbeit mit Schulen geplant. Letzteres wird laut Netzwerkkoordinatorin Derya Vurgun schon in gewissem Maße praktiziert: „Wir bieten Unterrichtseinheiten an.“ Roess ergänzt: „So wollen wir den Schülern einen Zugang zur Praxis geben und theoretische Dinge wie Flächenberechnung aus dem Mathematik-Unterricht darstellen.“

Zwar liegt der Schwerpunkt gerade auf metallverarbeitende Unternehmen, der Verein freut sich aber über zusätzliche Mitglieder – egal aus welchem Bereich. „Wir würden gerne ausweiten“, kündigt Roess an. Elektrik oder 3-D-Druck seien im Gespräch, um „die Werkstatt technologisch weiterzuentwickeln“.