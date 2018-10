Backbetreuerin Vanessa Voigt und Liz (vorne) beim Backen des Zitronenkuchens. (Janina Rahn)

Syke. Wie führt man einen Kiosk, wie backe ich einen Kuchen, welches Putzmittel braucht man wofür und wie kann ich eine Uhr aus Plexiglas anfertigen? Das sind Fragen, die die Schülerinnen und Schüler der Erlenschule, die zur Syker Lebenshilfe gehört, immer mittwochs beantworten. Denn dann ist Praxistag der Sekundarstufe 2, also derjenigen Schüler, bei denen es darum geht, selbstständig zu werden und ein weitestgehend eigenständiges Leben zu führen.

Dabei geht die Bildungstagesstätte auf jeden individuell ein. „Wir haben hier ganz verschiedene Kinder mit verschiedenem Förderungsbedarf“, meint Daniela Hassler, Pädagogische Fachkraft in der zehnten Klasse. Bei Liz zum Beispiel gehe es darum, Arbeitsabläufe zu erlernen, um später in der Delmewerkstatt oder auch bei Delcasy zu arbeiten. Clara hingegen könne auch auf dem normalen Arbeitsmarkt eine Stelle finden.

Clara und Liz sind auch in der Kuchen-Gruppe, die gemeinsam mit anderen den Erlenkiosk auf die Beine stellt. Diese anderen gehen zum Beispiel einkaufen oder sind für den Verkauf und die Kasse zuständig. Die Mädels jedenfalls sind damit beschäftigt, die Zitronentorte vorzubereiten. Clara kümmert sich souverän um den – wie sie sagt – „fluffigen Teil“ des Zitronen-Gebäcks, Liz dagegen mixt den Kuchenteig. Dafür hat sie Symbole, die Mehl, Zucker und Milch zeigen. Dreimal Milch bedeutet drei Tassen in den Teig. Dabei braucht sie ab und zu die Hilfe der Betreuerin. Liz kann nicht sprechen, sie lächelt jedoch sehr vergnügt, der ganze Vorgang scheint ihr viel Spaß zu machen.

Von Rasen und Besen

„Wir arbeiten hier immer mit Symbolen, weil viele Kinder nicht sprechen können. So sind die Lernabläufe leichter erinnerbar“, erklärt Hassler. Wie etwa beim Hauswirtschafts-Memory. Peter Meyer spielt das Memory der anderen Art mit den Kindern, damit sie Begriffe wie die Mikrowelle, das Messer, der Rasen oder das Bügeleisen besser verinnerlichen. Meyer neckt seine jungen Teilnehmer: „Oh, der Rasen, der ist doch sicher zum Hinlegen?“ „Nein“, kommt es prompt aus der aufmerksamen Runde. Auch die kleine Mira (Name von der Redaktion geändert) lässt sich von ihrem Lehrer nicht ins Bockshorn jagen und strahlt: „Nein, der ist zum Rasenmähen.“ Dasselbe Spiel gibt es dann noch einmal mit dem Memory-Pärchen „Besen“. „Mit dem Besen reite ich doch weg – wie Bibi Blocksberg, oder?“ Die Menge lacht. „Nee“, tönt es.

Nicht ganz so spielerisch, aber ebenso lustig geht es beim Putzmittel-Kursus weiter. Hier lernen die jungen Erwachsenen, wie sich Universal- und Spezialreiniger unterscheiden, dass ein Reinigungsmittel am besten biologisch abbaubar sein sollte und an welchem Zeichen man erkennt, ob es das ist. Tim macht eine Geruchsprobe. „Wäh, das stinkt doch“, findet er. Doch seine Lehrerin hat kein Erbarmen. „Anhand der Gerüche merkt man ja auch, was man hat“, sagt sie. Tims gerümpfte Nase sorgt jedenfalls beim Putzmittel-Seminar für schallendes Gelächter.

Weiter geht es in den Werkraum, in der Gert Fuhrmann auch die Do-it-yourself-AG führt. Der Pädagoge hat mit seinen Werk-Lehrlingen als Abschlussprojekt eine Uhr aus Plexiglas gefertigt. Seine sechste Klasse hat ein Futterhäuschen für Eichhörnchen hergestellt. Besonders ist auch der afrikanische Holzstuhl, den die Nachwuchstischler ganz alleine gebaut haben.

Doch nach einem Tag tut allen eine Pause gut. Und wo könnte das besser gehen als in der Oase? Dort gibt es alles zum Relaxen. Ein sogenannter Snoozle-Wagen mit Beamer, Wassersäule und Duftdiffuser sowie Musik wäre der Mittelpunkt des Raumes, wäre da nicht noch das riesige Himmelbett. Klingt gut. Wenn dann noch die Entspannungsmusik angeschaltet wird und die Pädagogen die Ausruhenden auf eine „Fantasiereise“ schicken, hat sich für diesen ausgiebigen Entspannungsmoment doch das ganze Lernen gelohnt.