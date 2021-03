Gero Alewelt (rechts) und Nikolai Staschen haben für "Jugend forscht" einen Abbiegeassistenten für Radfahrer entwickelt. (Sarah Essing)

Syke. Gero Alewelt und Nikolai Staschen sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. „Und da erlebt man das oft, dass auf einmal ein Auto auftaucht, das man vorher gar nicht bemerkt hat“, haben die beiden Siebtklässler vom Gymnasium Syke festgestellt. So eine Art „Frühwarnsystem“ für Radfahrer wäre in diesen Situationen hilfreich, fanden die beiden und hatten damit ihr Projekt für den Wettbewerb „Jugend forscht“ gefunden. Die beiden entwickelten einen Abbiege-Assistenten für Radfahrer.

„Als erstes haben wir recherchiert, was es schon alles gibt“, berichten die beiden Nachwuchserfinder über den Schaffensprozess. Ursprünglich hatten sie vorgehabt, einen Sensor für Lkw zu entwickeln. Das war bereits im vergangenen Jahr. Doch dabei stellten sie schnell fest, dass es derartige Systeme längst für alle motorisierten Fahrzeuge gibt. Nur an Fahrräder hatte niemand gedacht. „Dabei kann einem mit dem Auto nicht soviel passieren wie mit dem Rad“, findet Gero Alewelt.

So wandten sich die beiden Zwölfjährigen der Idee zu, einen Sensor für Fahrräder zu entwickeln, der vor herannahenden Hindernissen warnt. Ein Radarsensor, gekoppelt mit einem Mikrocomputer zeichnete Bewegungen in der Umgebung auf und sandte per Lichtsignal eine Warnung an den Lenker des Radlers. „Im Modell hat das gut funktioniert, aber in der Praxis nicht so“, sagt Nikolai Staschen. Der Sensor habe zwar erkannt, ob sich etwas in der Nähe des Radfahrers bewegt, aber er konnte nicht unterscheiden, ob sich etwas auf ihn zubewegt oder sich entfernt. Außerdem passte die Empfindlichkeit des Sensors nicht. Er löste bei allen möglichen Bewegungen in einem viel zu großen Umfeld die Lichtanzeige aus.

Doch da echte Erfinder sich nach kleinen Rückschlägen nicht geschlagen geben, machten sich Gero Alewelt und Nikolai Staschen in diesem Jahr daran, ihr Projekt zu verbessern. Mit einer anderen Sensortechnik und einer besseren Abschirmung für die Eingrenzung des Messbereichs. „In diesem Jahr haben wir mit verschiedenen Sensoren experimentiert“, berichtet Nikolai Staschen. Dabei wurden die Unterschiede schnell deutlich. So misst ein Ultraschallsensor zwar, aber er ist zu langsam. Dem Radler wären nur 0,2 Sekunden Zeit geblieben, um zu reagieren. „Das ist ein bisschen schlecht, gerade auch für ältere“, sagen die beiden. Ein sogenannter Lidar-Sensor erwies sich als bessere Lösung. „Der arbeitet mit Licht, und das ist 100.000 Mal schneller als Schall. Das funktionierte gut.“

Zudem setzten sie einen Mikroprozessor ein, um bessere Auswertungsergebnisse zu erzielen und schrieben ein kleines Programm dafür, sodass das Gerät immer einsetzbar ist, sobald eine Stromquelle eingeschaltet ist. „Da wissen die Schüler bald mehr als ich“, sagt auch Lehrer Matthias Radzun, der die beiden für „Jugend forscht“ betreute. „Sie sollen schließlich auch als Experten auf ihrem Gebiet auftreten.“ Der Sport- und Biologielehrer weiß, dass gerade das Praktische, bei dem Physik, Informatik und Technik kombiniert werden, einen großen Reiz für Schüler darstellt. „Die Leistung besteht erstmal darin, überhaupt eine Idee zu haben.“ Und das sei das Schöne an Jugend forscht. „Sie sollen ja machen, was sie interessiert.“

Den Sensor befestigten Gero Alewelt und Nikolai Staschen hinten links unter dem Gepäckträger. Er reicht etwa zwölf Meter weit. Über ein Kabel ist er mit einem kleinen Kasten am Lenker verbunden. Dort leuchtet ein Licht auf, wenn sich etwas von hinten nähert. Mit Folien und kleinen Schrauben erreichten die Siebtklässler dabei die perfekte Einstellung für den Radius des Sensors. „Da haben wir reichlich getestet“, sagen sie. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Für ihren Abbiegeassistenten für Radfahrer gab es bei „Jugend forscht“ den dritten Platz in der Rubrik Technik.