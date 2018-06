Begeisterte vor allem mit seiner Mimik und der Art seines Vortrages: Comedian Simon Pearce. (Sebi Berens)

Syke.‎ Saisonabschluss im Gleis 1, dem inoffiziell hochkarätigsten Comedy-Kabarett-Tempel im Südbremer Raum. Joachim Schröder und sein Team präsentierten am Sonnabend Simon Pearce, dessen Reise durch die Skurrilitäten des Alltags bunt war. Wobei bunt nun nicht gerade das ist, was der Künstler ist, sein und ausdrücken will. Denn Pearce war mit seinem Programm "Allein unter Schwarzen" gekommen.

Der Name des Programms war Programm und das gleich im doppelten Sinne. Schließlich wuchs Pearce in Bayern auf und da ist man quasi sozusagen unvermittelt unter zumindest politisch Schwarzen. Zudem hat Pearce dunkle Haut. Die Geschichten darum und die Witze darüber zogen sich wie ein roter Faden durch den Abend. Natürlich konnte auch Pearce die Inhalte von Comedy nicht neu erfinden und so drehten sich seine Erzählungen auch um die üblichen Themen und viele von ihnen waren so oder so ähnlich schon mal gehört. Ein bisschen unter der Gürtellinie, viel Folklore – der Bayer an sich ist ja im Norden ein dankbares Thema. Über Syke hatte sich Pearce informiert und streute kleine Details in seine Storys ein.

Das Thema der dunklen Haut überstrapazierte er nicht, die üblichen Witze brachte er charmant rüber. Er erzählte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger über Ausgrenzungen und versuchte es auch nicht mit politischen Inhalten. Vor allem aber sprach er das für manche vermeintlich böse Wort "Neger" auch aus. All das war wohltuend.

Die Zuhörer erfuhren einiges aus der Welt der Andersfarbigen und all die Geschichten hat es – falls Pearce sie nicht alle selbst erlebt hat – tatsächlich gegeben und einige gibt es auch heute noch. So konnten die Zuschauer sich lebhaft vorstellen, was seine blonde und zumindest nach außen hin allen bayerischen Klischees entsprechende Mutter und sein aus Nigeria stammender und daher dunkelhäutiger Vater so erlebten. Wirklich bizarr ist, dass Bayern so schwarz ist, das Schwarze dort so sehr auffallen. Wie gesagt, einige Gags waren allein des Themas wegen Selbstgänger und nicht wirklich neu. Doch Pearce zeigte seine Stärken durch sein schauspielerisches Talent und eine zügige und sympathische Art. In Schulnoten ausgedrückt: inhaltlich befriedigend und vom Vortrag her gut. Die 70 Besucher gingen nach zwei Stunden im später doch recht stickigen Saal zufrieden nach Hause.

Pearce steht schon seit Kindertagen vor der Kamera und immer auch wieder auf der Bühne. Seit sechs Jahren macht er Kabarett. Schlagfertig und rhetorisch äußerst gewandt zeigte er sich nicht nur bei zwei kleinen ungeplanten Zwischentönen. Es gelang ihm, mit Worten die Geschichten und ihre Protagonisten so zu malen, dass in den Köpfen des Publikums Bilder entstanden. So konnte beinah jeder seine öko- und hippiemäßige Mutter sehen, wie sie im selbstgebatikten Kleid aus einer alten Gardine im Haus die alternative Rolle spielte, während der Vater kahlköpfig mit nacktem Oberkörper mit Hammer und Machete Hühner und Hasen schlachtete. Kein Wunder, dass die Familie bald Berühmtheit im Dorf erlangte.

Als humanistisch erzogenes Kind hatte Pearce es nicht leicht und gründete recht erfolglos die „GG“, die Gymnasium-Gang. Mit Wasserfarben konnte er sich unter den Graffiti-Kids aber nicht lange halten. Auch von der Arbeit mit bayerischen Haudegen, seiner Zeit als Vorgesetzter in einem Kino, berichtete er. Allein seine Mimik war dabei sehenswert. Man merkte, da hat jemand sein Handwerk gelernt. Dass Konflikte unter Ausländern ebenso wie Diskriminierung wegen der Hautfarbe (man denke nur an den jüngsten Vorwurf des Schwarzfahrens gegen eine dunkelhäutige Landtagsabgeordnete im Südwesten) immer noch vorkommen, bejammerte Pearce nicht, sondern malte es humorvoll aus.