Gabenzäune wie diesen gibt es seit einiger Zeit. In der Corona-Krise hat ihre Zahl noch einmal zugenommen. Für das Osterfest planen die Stadt Syke und die Freie evangelische Gemeinde eine ähnliche Spendenaktion, wenn auch ohne Zaun (Symbolbild). (Pascal Faltermann)

Syke. „Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor“, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Podcast am Wochenende gesagt. Und tatsächlich ist in Zeiten von Corona alles ein bisschen anders, vor allem für Menschen, denen es auch sonst nicht so gut geht. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind oder bei denen das Geld schon vorher knapp war. Aus diesem Grund haben Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, ihre ehrenamtliche Stellvertreterin Gabriele Beständig und die freie evangelische Kirchengemeinde (FEG) spontan beschlossen etwas zu tun, um diesen Menschen trotz der widrigen Umstände dennoch ein schönes Osterfest zu bereiten.

Angestoßen von der Nachricht, dass selbst die Tafeln schließen mussten, „haben wir uns überlegt, wie wir helfen können“, sagt Suse Laue. Gemeinsam mit Pastor Michael Martens von der Freien evangelischen Gemeinde in Syke entstand schnell die Idee, am Ostersonnabend eine Art „Gabenzaun“ einzurichten. Vielerorts gibt es diese schon. Es ist in der Regel ein frei zugänglicher Zaun oder ein Gitter, an den rund um die Uhr verpackte Spenden gehängt werden können. Wer etwas braucht, nimmt es einfach wieder vom Zaun runter.

In Syke wird es zwar keinen Zaun geben, wie die Organisatoren erläutern, aber ebenfalls Spendentüten. Sie werden bei der Freien evangelischen Gemeinde an der Schloßweide 39 am Ostersonnabend, 11. April, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ausgegeben. An „alle, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind“, wie Suse Laue betont. Nur wer für mehr als eine Person Spendentüten abholt, sollte den Tafel-Berechtigungsschein dabei haben, ansonsten werden die Tüten verteilt, solange der Vorrat reicht. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir damit etwas dazu beitragen, die Erschwernisse in dieser Zeit etwas abzumindern“, ergänzt Gabriele Beständig.

Für das Befüllen der Tüten wurden zwar auch Lebensmittelmärkte angesprochen, doch die Organisatoren hoffen dennoch auf die Unterstützung aller Syker. „Wir wollen als Syker zusammenhalten“, sagt Suse Laue, denn die Aktion soll nicht nur helfen, den unmittelbaren Bedarf an Lebensmitteln zu decken. Sie soll auch ein Beitrag sein, in der Zeit des Kontaktverbots trotzdem ein wenig zusammenzurücken, füreinander da zu sein, wie Michael Martens betont. Alle Syker sind daher aufgerufen, eine Tüte mit Lebensmitteln zu spenden. Sie sollte den Preis von zehn Euro nicht übersteigen und folgendes enthalten: Mehl; Reis, Nudeln oder Kartoffeln; lang haltbares Gemüse wie Möhren, Gurken, Paprika oder Kohlrabi; lang haltbares Obst wie Äpfel oder Orangen; Konserven mit Würstchen, geschälten Tomaten, Mais oder Erbsen; Wurst oder Käse, die nicht gekühlt gelagert werden müssen, wie zum Beispiel Salami oder Schmelzkäse; H-Milch. Auch Spenden-Tüten mit vegetarischem Inhalt sind willkommen, sie sollten allerdings entsprechend gekennzeichnet werden. Auch ein kleiner Ostergruß oder ein kleines Geschenk für Kinder im Wert von maximal zwei Euro darf gern abgegeben werden, betonen die Organisatoren. Dieses sollte separat verpackt werden. Abgegeben werden können die Spendentüten am Ostersonnabend, 11. April, von 11 bis 14 Uhr ebenfalls bei der Freien evangelischen Gemeinde an der Schloßweide 39. „Wir danken sehr herzlich für das Mitwirken“, sagen die Organisatoren.

Sowohl die Abgabe der Spenden als auch die Abholung erfolgt unter Einhaltung der der Vorgaben und Richtlinien, versichern die Organisatoren. Sie hoffen nun auf „ganz viele Menschen, die dieses Projekt mittragen“.