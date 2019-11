Ein wahrer Hörgenuss: Das Oratorium von Giacomo Carissimi hallte durch die Twistringer St.-Anna-Kirche. (Vasil Dinev)

Twistringen. Einmal mehr war es Kantor Johannes Schäfer zu verdanken, dass Musik zur Aufführung kam, die ungerechterweise zu der weniger bekannten zählt. Dabei ist ihr Komponist der eigentliche Erfinder der Oper – oder im kirchlichen Sinne: des Oratoriums. Denn Giacomo Carissimi erkannte vor 400 Jahren die dramatische Wirkung alttestamentarischer Schilderungen. So kamen die Besucher am Sonntagabend in den Hörgenuss einmaliger Werke, die den Altarraum der St.-Anna-Kirche zur Opernbühne werden ließen.

Gleich drei alttestamentarische Geschichten kamen zur Aufführung: die Geschichte von Jonas' Rettung durch den Wal, die des Menetekels von Baltasar und die berühmte Geschichte des Salomonischen Urteils. Zusätzlich zu diesen klanglichen Höhepunkten bekamen die Zuhörer mit Dietrich Buxtehude und Franz Tunder noch weitere geboten. Die Sinfonia von Franz Tunder bildete dann auch den feierlichen Auftakt zu diesem Konzert und gab einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Qualität.

Angesagt wurden die Werke nicht, wie vorgesehen, vom langjährigen WDR-Moderator Kurt Gerhardt, der wegen Erkrankung absagen musste, sondern von Johannes Schäfer, der eine spannende Aufführung versprach. „Sie werden es nicht bereuen", so der Kantor, der vom Moderator zum Dirigenten des Hamburger Barockorchesters wurde, das im Verlauf äußerst einfühlsam und perfekt den Twistringer Dekanats-Chor und die Solosänger mit ihren sehr schönen Stimmen begleitete. So auch bei der alttestamentarischen Schilderung von Jonas und dem Walfisch, die an Dramatik nichts zu wünschen übrig ließ.

Veronika Winter (Sopran), Beate Gehrken (Mezzosopran), Ulrich Cordes (Haute Contre), Joachim Duske (Tenor) und Matthias Gerchen (Bass) boten sowohl als Solisten als auch als Chorsänger wirklich großes Hörkino. Und das auch beim nächsten biblischen Drama, dem berühmten Abendmahl des assyrischen Königs Baltasar. Das erfährt eine dramatische Unterbrechung, als eine Flammenschrift erscheint, die auch in der Kuppel des Altarraumes erscheinen sollte, aber dank der modernen Technik dann doch nicht zu sehen war. Allerdings tat das der musikalischen Aufführung keinen Abbruch, denn sowohl Orchester als auch Solisten und Chor sorgten für die entsprechende Dramatik, als Prophet Daniel als Schriftgelehrter die berühmten Zeilen des Menetekels zitierte: „Gezählt hat der Herr die Tage deines Reiches und beendet deine Herrschaft. Auf einer Waage wurdest du gewogen und zu leicht befunden. Es wird dein Reich aufgeteilt und zugeteilt den Medern und Persern.“ Mit der Vollendung der Prophezeiung und dem Epilog endete die Geschichte und es schloss sich in harmonischer Weise passend dazu „Israel, hoffe auf den Herrn“ von Dietrich Buxtehude an, der Nachfolger von Franz Tunder in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Lüneburg wurde.

„Eine wirklich schöne Aufführung und der Buxtehude passte auch dazu“, lobte ein Zuhörer in der Pause. Direkt danach folgten weitere Klangdramen. „Wir haben ja schon zwei aufregende Geschichten gehört, aber jetzt kommt noch eine“, versprach Johannes Schäfer und beschrieb den Inhalt: den Streit zweier Mütter um ein Kind, das später vom weisen und gerechten König Salomon der echten Mutter zugesprochen wird. Dass ausgerechnet die Twistringern Sängerin Beate Gehrken die Rolle der bösen Mutter übernommen hatte, sorgte nach der Ankündigung Schäfers für Schmunzeln beim Publikum. Das allerdings geriet wieder in den Bann der dramatischen Musik und lauschte hingerissen. Am Ende gab es stehende Ovationen.