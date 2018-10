Gutes Wetter, leckerer Butterkuchen: Dennoch war der Andrang in der Nolteschen Mühle in Süstedt überschaubar. So blieb Zeit für einen ausgiebigen Schnack mit dem Bäcker. (Viola Heinzen)

Bruchhausen-Vilsen. Die strahlende Herbstsonne rückte die historischen Bauwerke beim Mühlentag der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ins rechte Licht. Beim Tag der offenen Tür erfuhren die interessierten Besucher viel über die Bedeutung und Geschichte sowie die Funktion einer der ältesten Kraftmaschinen der Menschheit. Durchweg werden die Mühlen heutzutage für andere als ursprünglich vorgesehene Zwecke genutzt.

In der weithin sichtbaren weißen Behlmer Mühle an der Sulinger Straße in Engeln werden zum Beispiel regelmäßig Trauungen abgehalten. Im ersten Obergeschoss befindet sich ein Trauzimmer, in dem seit Januar 1993 Eheschließungen vorgenommen werden. Heinfried Meyer vom Heimatverein führte die Besucher ins Trauzimmer im ersten Obergeschoss, wo neben unzähligen Stühlen auch ein Webstuhl steht und eine Wäschemangel ihren Platz gefunden hat. Eine Etage höher befindet sich ein kleines Museum mit vielen alten Gegenständen aus Haus und Hof. Im Mittelpunkt hat ein Küchenschrank aus alten Zeiten etliche Sachen aufgenommen.

Die Windmühle wurde 1876 als achteckiger Galerie-Holländer erbaut und hat seitdem manchem Sturm getrotzt. Wind und Wetter nagen aber am Holz des Mühlenkopfes, wie Meyer mit seinen Heimatvereins-Kameraden festgestellt hat. „Besonders durch den Regen im Vorjahr“, berichtete Meyer. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste gemütlich zusammensitzen, aber auch von der Galerie den weiten Blick über die Landschaft genießen.

Als Neddermole (Untere Mühle) gehörte die Wassermühle Bruchmühlen zu dem 1218 gegründeten Prämonstratenser-Kloster Heiligenberg. Pro Tag wurden dort bis Frühjahr 1996 noch rund drei Tonnen Getreide gemahlen. Seit exakt 150 Jahren befindet sich die Wassermühle im Besitz der Familie Hüneke. Gefeiert wurde dieses Jubiläum jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht.

Am Sonntag gab es Mühlenführungen und Mahlvorführungen. Honig wurde verkauft und über handgeschöpfte Papiere aus einheimischen Pflanzen informiert, denn an diesem Ort befindet sich ein Papier-Werkstattmuseum. Historische Papiermaschinen und Spindelpressen sind im unteren Bereich ausgestellt. In Kursen kann die traditionelle Papierherstellung erlernt werden. Unterschiedliche Exponate, bei denen zum Beispiel Spargel, Biertreber, Raps und Brennnessel verarbeitet wurden, stellten die Verantwortlichen aus. „Wir sind eine Ausbildungsmühle“, erklärte Betreiber Johann Hüneke, dessen Mutter die Mühle gehört. Er wies besonders auf die im Februar kommenden Jahres beginnende nächste freiwillige Müllerausbildung hin.

Über die Volkshochschule werden Kurse mit dem Thema „Papierschöpfen“, aber auch Führungen angeboten. Am Sonntag bewirtete die zwölfte Klasse des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen die Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie Bratwürsten und anderen Getränken. Der Erlös ist für den Abi-Ball und den Abi-Gag bestimmt. Das Drehen des alten Mahlwerks und das Knarren der ineinandergreifenden Zahnräder begeisterte die Besucher ein ums andere Mal. Während sich das Mühlrad drehte, schwammen auf dem Teich still Schwäne und Enten und sorgten für eine idyllische Atmosphäre.

Der Betrieb der in der Nähe im Erholungsgebiet liegenden Klostermühle Heiligenberg konnte von draußen teilweise beobachtet werden. Der seit 1996 dort ansässige Gastronomiebetrieb hingegen hatte zu dieser Zeit Betriebsferien. Das Gelände bei der oberen Mühle nutzten auch am Sonntag viele Fußgänger zu ausgiebigen Spaziergängen. Ein Schild weist dort auf Krötenwanderungen hin, eine Wanderkarte zeigt einzelne Wege, und einen runden Restauranttisch zierte ein alter Mühlstein.

Die Noltesche Mühle, die samt Teich 1997 in das Eigentum der Gemeinde Süstedt übergegangen ist und von da an gründlich restauriert wurde, besuchten viele Ausflügler hauptsächlich wegen des frisch gebackenen Butterkuchens. Seit 20 Jahren treibt die Turbine auch einen Generator an. Klaus Müller, Gründungsmitglied vom Verein Süster Kring, führte Besucher durch das historische Gebäude und erklärte die Bauarbeiten und die künftige Nutzung eines wieder aufgebauten Speichers. „Er ist für die Dorfjugend bestimmt – unter anderem für Kartenabende und die Erntefest-Planung“, berichtete Müller.