Ein alter Bekannter kommt nach Bassum: Johannes Oerding tritt erneut beim Bassum Open Air auf. (Jonas Kako)

Bassum. Mit dem einen „kann man nichts falsch machen“, mit dem anderen ist „es mal etwas anders“. Der eine Künstler, das ist Johannes Oerding. Der gebürtige Münsteraner war schon mal in Bassum. Der andere Hochkaräter ist Martin Schmitt, der mit seiner „Schmitt singt Jürgens – Die Udo-Show“ zu Besuch kommt. Beide bilden den Rahmen für die neueste Auflage des Bassum Open Airs, das am 14. und 15. Juni 2019 in der Freudenburg stattfindet. Oliver Launer freut sich, dass er mit dem 34-jährigen Oerding einen alten Bekannten in die Lindenstadt gelockt hat. Auf der anderen Seite ist er gespannt, wie das Experiment mit der elfköpfigen Bigband und Schmitt ankommen wird. Und Launer hat auch seine Finger beim Bovelmarkt im Spiel – und konnte dadurch gleich ein „Urgestein in der Mittelaltermusik“ an Land ziehen.

Denn am letzten Juliwochenende (26. bis 28. Juli 2019) wird Schandmaul sich die Ehre geben und dort die Zuschauer auf eine Reise ins Mittelalter mitnehmen. Das kann sich sehen lassen: Schandmaul wird nämlich am Freitagabend den Bovelmarkt eröffnen, bevor am Sonnabend und Sonntag dann das reguläre Geschehen an der Freudenburg stattfindet. „Eine super Sache, Schandmaul hat eine hohe Reputation. Ich bin froh, dass es geklappt hat“, kann es Marcus Heinze von der Bovelzunft kaum noch erwarten, die seit 20 Jahren erfolgreiche Band in Bassum zu sehen.

So werde bereits am Freitag vor dem Konzert alles aufgebaut, damit der Auftritt „in einem mittelalterlichen Ambiente“ stattfinden kann. An den übrigen Tagen finden dann etwa die gewohnten Schwertkämpfe statt. Veranstalter Launer freut sich, dass er eine etablierte Gruppe der Musikszene nach Bassum locken konnte. „Schandmaul findet die Idee des Marktes sehr spannend und hat daher schnell zugesagt.“ Der Vorteil sei, dass man neuerdings zwei Zielgruppen anspreche. Auf der einen Seite die Konzertgänger und auf der anderen die Marktbesucher, für die sich nichts ändern wird. Denn: Die Karten für das Konzert gibt es separat.

Doch mittlerweile ist nicht nur der Bovelmarkt ein fester Bestandteil im Bassumer Veranstaltungskalender, sondern auch das Bassum Open Air geht in seine nächste Runde. Dieses Mal besinnt sich Launer ein wenig auf die Anfänge, denn mit Johannes Oerding kommt kein Unbekannter. Schließlich war er bei der Premiere des Open Airs schon einmal in der Lindenstadt. Fans des Münsteraners, der im vergangenen Jahr sein mittlerweile fünftes Album („Kreise“) herausgebracht hat, sollten sich den 15. Juni dick im Kalender anstreichen. „Er ist ein super Künstler und passt einfach hierher“, schwärmt Launer. Gleichzeitig hätten ihn auch Besucher des ersten Open Airs angesprochen und gefragt, ob Oerding nicht noch mal kommen könnte.

Am Freitag versetzt Martin Schmitt die Freudenburg in die erfolgreichste Zeit von Udo Jürgens. Bei der Vorstellung der Künstler für das Open Air gibt Launer zu: „Ich bin selbst ein Udo-Jürgens-Fan gewesen.“ Die Show, die es seit ein paar Jahren gibt, sei fast identisch mit dem Original. „Sie spielen so, wie Udo Jürgens auch gespielt hat“, freut sich der Veranstalter über die Zusage der Gruppe. Die Künstler selbst stammen aus Chemnitz und hätten den Organisator angesprochen. „Zwar ist es ein Versuch mit der Show, aber eine klasse Sache, wie ich finde“, hofft Launer selbstredend auf zahlreiche Zuhörer.

Die Karten für Johannes Oerding (45 Euro), „Schmitt singt Jürgens“ (ab 33 Euro) und Schandmaul (42,05 Euro) gibt es bei Papier und Tinte in Bassum, Gabis Kosmetik und Fußpflege in Syke sowie allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER.