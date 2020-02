Auch ein Projektchor hat sich bei den Vorbereitungen gebildet und nähert sich unter der Leitung von Marcello Monaco (rechts) musikalisch dem Thema "Wo gehst du hin?". (Vasil Dinev)

Bassum/Bruchhausen-Vilsen. Den Finger in die Wunde legen, das wollen Marcello Monaco und Daniela Franzen nicht. Eher Lösungen finden und Hoffnung machen. Dass das gerade beim Thema „Flüchtlinge“ gar nicht so einfach ist, das wissen die beiden Künstler aus Bassum. Daher haben sie sich überlegt, ein vollkommen anderes Projekt auf die Beine zu stellen. Unter dem Titel „Wo gehst du hin?“ sammeln sich rund 50 Künstler verschiedenster Professionen, Profis wie Freiwillige, und alle wollen zeigen: Wir sind gar nicht so unterschiedlich. „Wir wollen für das Thema sensibilisieren und Ängste abbauen“, sagt Marcello Monaco.

Ein hochgestecktes Ziel, die Umsetzung ist ambitioniert, denn die verschiedenen Sichtweisen auf ein Thema zu bündeln, sortieren und ansprechend zu präsentieren, ist nicht einfach. Daher haben sich Monaco und Franzen Ilona Estable als Unterstützung mit ins Boot geholt. Herausgekommen ist ein Projekt, „was es noch nicht gegeben hat“, ist Estable überzeugt. „Die Frage war: Wie geht man mit dem Thema künstlerisch um? Es soll ja auch einen Unterhaltungswert haben“, schildert Franzen die Schwierigkeit beim Projekt. Die Lösung: Gäste und Künstler sind Teil des Abends. So schlüpfen die Besucher in die Rolle der Flüchtlinge, die sich auf den Weg in ein besseres Leben gemacht haben. Beim Eingang wird ein Zelt aufgestellt, bei dem Tee ausgeschenkt wird. „Ein orientalisches Flair soll aufkommen“, hofft Monaco. Danach geht es zweizügig in einem „Flüchtlingszug“ durch die Räume der Mensa des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen (22. und 23. Februar) oder durch die Gilde-Festhalle in Bassum (29. Februar und 1. März). „Es passiert immer etwas, man hat aber auch Zeit, die Fotos zu betrachten“, soll es laut Monaco nicht gehetzt zugehen. Am Ende wartet eine Abschluss-Show. „Das Thema soll alle Sinne berühren“, gibt es auch Fingerfood aus verschiedenen Ländern von der Gruppe Hand in Hand.

Jeder Künstler beschäftigt sich anders mit dem Thema: Ralf Schauwacker zeigt einen Film, Puppenspieler Christoph Bendikowski kommt als Ekke Neckepen mit seinen Figuren, Merle Freund und Martin Bogus haben das Thema akrobatisch aufgegriffen. Außerdem werden Bilder ausgestellt, Musikstücke vorgespielt, Fotos von den Kunstwerken Akram Abou-Alfaus' sind schon gedruckt und müssen nur noch aufgehängt werden. Der syrische Künstler Abou-Alfaus fertigt aus Munition eigene Werke. „Er lebt im Krisengebiet und kann da nicht weg. Daher haben wir ein Interview mit ihm, das wir übersetzen“, erzählt Estable. Und das war nur ein Auszug der verschiedenen Herangehensweisen. Auch ein zwölfköpfiger Projektchor hat sich gebildet und kurze, prägnante Sätze von Menschen mit Fluchterfahrungen werden abgespielt. Dazu hat Estable Gespräche geführt. „Wir wollen, dass es allen gut geht. Wenn die Gäste sich mit dem Thema beschäftigen und darüber reden, dann haben wir unser Ziel erreicht“, bringt Monaco den Grundgedanken des Projekts auf den Punkt.

Für die Premiere am kommenden Sonnabend, 22. Februar, in Bruchhausen-Vilsen geht es bei Moncao, Franzen und Estable langsam in die heiße Phase. „Die Künstler arbeiten die ganze Zeit für sich, nur mit den Bühnenkünstlern treffen wir uns regelmäßig. Die Generalprobe ist dann am Freitag. Dann sind alle das erste Mal zusammen“, kündigt Monaco an.

Zur Sache

„Wo gehst du hin?“

Die Premiere feiert das Projekt am Freitag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr in der Mensa beim Schulzentrum in Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5. Am Sonnabend, 23. Februar, starten die Präsentationen um 19 Uhr. In Bassum wird eine Woche später, am 29. Februar (ab 19.30 Uhr) und 1. März (ab 19 Uhr), die Gilde-Festhalle an der Eschenhäuser Straße 9b Ort des Geschehens sein. Die Karten gibt es im Vorverkauf (15 Euro, ermäßigt: zwölf) in Bassum bei Papier und Tinte, Bahnhofstraße 17, und beim Bürgerservice an der Alten Poststraße 10. In Bruchhausen-Vilsen sind die Karten beim Tourismus-Service, Bahnhof 2, und bei der Buchhandlung Böhnert, Bahnhofstraße 44, erhältlich. Eintrittskarten sind im Vorverkauf (15 Euro, ermäßigt: zwölf) Außerdem können die Karten im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER erworben werden. An der Abendkasse werden 18 Euro (ermäßigt: 15) fällig.