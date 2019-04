Auch aus der Ferne gut zu sehen: Die Behlmer Mühle öffnet am 1. Mai ihre Türen. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Viermal im Jahr stehen die Mühlen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Mittelpunkt. Der Startschuss für diese Aufmerksamkeits-Serie fällt am Mittwoch, 1. Mai. Während auf dem Marktplatz in Vilsen die Oldtimer blitzen und ein paar Meter weiter die Museumsbahn ihre Saison eröffnet, stehen vier Mühlen bereit. Die Wassermühle Bruchmühlen, die Feldmühle Martfeld und die Stühr-Mühle Martfeld haben am 1. Mai nicht geöffnet.

Behlmer Mühle: Weithin sichtbar ist die freistehende Behlmer Mühle. Sie wurde 1876 von Müllermeister Heusmann als achteckiger, zweistöckiger Galerie-Holländer erbaut, lässt Rabea Barz vom Tourismus-Service wissen. Seit 1993 werden in der Sulinger Straße 119 in Bruchhausen-Vilsen Mühlenhochzeiten vom Standesamt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen angeboten. Am Mühlentag wird es weniger feierlich, aber immerhin gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Darüber hinaus locken die Veranstalter mit Führungen durch die Mühle und das anliegende Gelände, zudem werden heimatkundliche Gegenstände ausgestellt.

Klostermühle Heiligenberg: Die im Erholungsgebiet Heiligenberg gelegene Wassermühle war die Overmole (Obere Mühle) des Prämonstratenserklosters, das sich ganz in der Nähe befand. Nahe am Areal wird nach dem genauen Platz des Klosters gefahndet. Im Oktober vergangenen Jahres wurden erste Mauerstücken gefunden. Im Jahre 1968 wurde bei der Klostermühle, Heiligenberg 2 in Bruchhausen-Vilsen, der Mühlenbetrieb eingestellt, seit 1996 wird sie gastronomisch genutzt. Weitere Informationen zu den Aktionen am Mühlentag und den Öffnungszeiten gibt es im Internet auf der Website www.forsthaus-heiligenberg.de.

Noltesche Mühle: Auf fast 300 Jahre Geschichte kann dieser Klinkerbau zurückblicken. Laut Rabea Barz datiert die erste schriftliche Erwähnung auf das Jahr 1745, damals als Schleifmühle. Das jetzige Gebäude am Mühlenweg 1 sei gegen 1880 als Getreidemühle erbaut und später mit einer Turbine ausgerüstet worden. Der gewerbliche Mühlenbetrieb wurde 1953 eingestellt. Nach der Gründung des Vereins Süster Kring ging die Mühle in das Eigentum der Gemeinde Süstedt über und wurde von 1997 bis 1999 restauriert. Am Mühlentag werden Interessierte durch das Gebäude geführt, dort gibt es wechselnde Ausstellungen und Aktivitäten zu sehen. Frischer Butterkuchen aus dem Steinbackofen lockt Leckermäuler ebenso an wie selbst gebackene Torten, Kaffee und Kaltgetränke. Ganz wichtig: Am 1. Mai kann erstmals der neu errichtete alte Speicher an der Nolteschen Mühle von innen besichtigt werden.

Fehsenfeldsche Mühle: Kein Mühlentag ohne Martfeld. Drei Mühlen hat das 2700-Einwohner-Örtchen zu bieten. Am 1. Mai öffnet aber nur eine. Die, vor der um 11 Uhr auch der 23. Martfelder Mühlenlauf startet. Der dreistöckige Galerie-Holländer, Mühlenweg 1, wurde 1871 errichtet. Bis ins Jahr 1971 wurde dort noch mit Windkraft Korn gemahlen. 20 Jahre darauf wurde die Mühle restauriert, wobei die vier Mahlgänge erhalten blieben. Auch in der Fehsenfeldschen Mühle wird geheiratet. Aber nicht am 1. Mai. Da bieten Händler auf dem Außengelände einen kleinen Markt mit regionalen und kunsthandwerklichen Produkten an. Der Rest ist Standard: Führungen durch die Mühle, Kinderangebot, dazu Kuchen, Gegrilltes, sowie Kalt- und Heißgetränke.

„Besucher können sich wieder ihren Mühlenbesuch quittieren lassen“, erklärt Rabea Barz. Denn: „Wer alle Mühlen besucht und abgestempelt hat, erhält ein Präsent.“ Und wer am 1. Mai keine Zeit hat, muss sich nicht ärgern. Am 10. Juni folgt der Deutsche Mühlentag, am 8. September der Tag des offenen Denkmals und am 13. Oktober der Samtgemeindemühlentag.