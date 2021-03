Nach rund einem Monat im künstlichen Koma macht Fritz Wüppenhorst Schritt für Schritt Fortschritte. Weitere Schritte in der Zukunft geht der Twistringer optimistisch an. (Petra Wördemann)

Twistringen. 31 Tage befindet sich Fritz Wüppenhorst im Koma. Insgesamt mehr als drei Monate liegt der Twistringer über den Jahreswechsel im Krankenhaus. Der Grund: Wüppenhorst erkrankt an Corona und das Virus nimmt einen besonders schweren Verlauf. „Das war absolut knapp, ich habe Glück gehabt“, blickt der 68-Jährige auf die brenzligen Monate zurück. Dass der Unternehmer noch lebt, führt er auf die Leistung des Krankenhauspersonals zurück. „Ich bin den Ärzten unbeschreiblich dankbar. Was die geleistet haben, ist überdurchschnittlich. Auch die Pfleger haben sich unglaublich Mühe gegeben.“

Ende Oktober fühlt sich der Twistringer auf einmal schlapp und müde. An Corona denkt er noch nicht. Denn erst einmal habe sich das wie eine Grippe angefühlt. Sein Zustand verbessert sich allerdings nicht. Also lässt sich Wüppenhorst nach anderthalb Wochen auf Corona testen. Am anderen Tag ist das Ergebnis da. Er ist positiv. Wo er sich angesteckt hat, weiß der 68-Jährige nicht. Er selbst steckt niemanden an. „Das ist eigentlich auch beides verrückt“, stellt Wüppenhorst fest. In den Tagen nach dem Test geht es dem Selbstständigen immer bescheidender. Er bekommt nur noch schwer Luft.

Wüppenhorst strahlt Optimismus aus

Also fährt der 68-Jährige zur Klinik nach Bassum. Dort zeigen die Röntgenbilder: Die Lunge ist stark angeschlagen. Erst wird Wüppenhorst stationär aufgenommen. Als sich die Lage zuspitzt, wird er ins künstliche Koma versetzt. „Das wäre gar nicht anders gegangen“, ist sich der Unternehmer sicher. Im Tiefschlag muss er „wahnsinnige Albträume“, die total real wirken, über sich ergehen lassen. Im November bekommt er sowohl seinen Geburtstag als auch seinen Hochzeitstag nicht mit. Seit 47 Jahren ist er mit seiner Frau Gertrud verheiratet. Während des Komas macht sie sich große Sorgen. Besuchen darf sie ihren Mann nicht. Aber zweimal am Tag melden sich die Ärzte bei ihr. Auch das hebt der 68-Jährige nun sehr lobend hervor.

Nach rund einem Monat erwacht Wüppenhorst aus dem Koma. Er wird auf der Intensivstation weiter behandelt. Dort erhält der 68-Jährige Besuch vom Arzt, der während des Komas für ihn zuständig war. „Er mir gesagt, dass ich ein Held sei. Denn ich hätte im Koma gekämpft. Es gab ein paar Punkte, wo es am seidenen Faden war.“ Auf der Intensivstation ist der Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Denn er kann zunächst nicht alleine atmen. „Außerdem konnte ich meine Hände nicht mehr bewegen und durch einen Luftröhrenschnitt war ich erst auch nicht in der Lage zu sprechen“, schildert der Twistringer. Sein Gehirn hat nicht gelitten – „Gott sei Dank, ich war direkt voll im Bilde“.

Drei Wochen liegt er auf der Intensivstation. „Schritt für Schritt machte ich Fortschritte“, erzählt Wüppenhorst. Besuch darf er nicht empfangen. „Sozialer Kontakt hat wirklich gefehlt. Der Tag ist lang, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt.“ Besonders vermisst er seine Frau. Nach einer gewissen Zeit darf sie unter erheblichen Pandemie-Bedingungen ausnahmsweise zu ihm. „Das war richtig angenehm nach der langen Zeit“, betont er.

Als Wüppenhorst aus der Bassumer Einrichtung entlassen wird, folgt der nächste Krankenhausaufenthalt. Auf der kardiologischen Station der Klinik Diepholz geht es um Probleme mit dem Herzen und den Nieren – Folgen der Erkrankung. „Das medizinische Personal in Diepholz war genauso gut für mich da.“

Seit Anfang Februar ist der Twistringer wieder daheim. Täglich nimmt er Tabletten. Vereinzelt stehen Untersuchungen an. Was bedeutet es ihm, wieder zu Hause zu sein? „Das kann ich gar nicht beschreiben. Zu Hause ist es einfach am schönsten“, antwortet der 68-Jährige. In ein mentales Loch falle er nicht. „Und ich mache mir keine Sorgen, wie es weitergeht. Ich denke, es wird jetzt von Tag zu Tag besser“, ergänzt der Selbstständige.

Seine Lunge hat sich bereits erholt. Auch seine Abwehrkräfte sind bestens in Schuss. „Genesen bin ich aber noch nicht“, stellt Wüppenhorst klar. Die Probleme mit dem Herzen sind noch nicht weg, sein Geschmackssinn ist unverändert irritiert und Knochen, Gelenke sowie Muskeln schmerzen. „Bewegung ist das jetzt A und O.“ Deshalb soll es beizeiten auch in die Reha gehen. Doch so weit sei er aktuell noch nicht.

Ins berufliche Geschäft ist der 68-Jährige derweil schon wieder ein wenig involviert. Mit seiner Familie führt er eine Autowerkstatt, eine Tankstelle und ein Hotel. Nach der Reha möchte Wüppenhorst verstärkt zurück an die Arbeit. Schließlich erfülle sie ihn sehr. Doch auch ohne großes Zutun seinerseits laufe es super weiter.

Zurzeit hat es Wüppenhorst mit Haarausfall zu tun – verursacht durch die eingenommene Medizin. „Meine Kleidung hängt voller Haare, so als wenn ich ein Hund wäre“, sagt er und lacht. Seinen Humor hat er nicht verloren. „Lachen hilft mir sehr und baut mich auf“, betont der 68-Jährige. Von vielen Briefen, Mails, Nachrichten und Anrufen in den vergangenen Monaten ist der Twistringer überwältigt. „Auch kürzlich, nach dem Artikel in einer Zeitung über mich, haben sich so viele Freunde und Bekannte bei mir gemeldet.“