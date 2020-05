Zum Europatag wurde unter Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstands im Syker Europa-Garten das neue Plakat zur Erinnerung an eine wichtige Rede vorgestellt. (Michael Galian)

Syke. Der Europa-Park in Syke ist um ein Merkmal reicher. Zur Erinnerung an die Schuman-Erklärung, deren Bekanntgabe sich am Sonnabend, 9. Mai, zum 70. Mal jährt, schufen Henning Greve und Elsa Töbelmann ein Plakat, das mit einem Zitat an dieses Ereignis erinnert. Gefördert wurde das neue Objekt im Europa-Garten mit rund 500 Euro aus dem Kulturbudget der Stadt Syke. „Die Idee dahinter ist, anzuregen, mal wieder darüber nachzudenken, was Europa ausmacht“, sagte der Kreisverbands-Vorsitzende Gerd Thiel bei der Vorstellung des Plakats.

Mit dem Plakat soll an die Rede des französischen Außenministers Robert Schuman erinnert werden, in der er am 9. Mai 1950 die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorschlug. Der Gedanke dahinter war, die Kohle- und Stahlproduktion unter einer Dachorganisation zusammenzulegen, um so zu verhindern, dass damit Waffen produziert werden. Die im Folgejahr 1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) fußte auf diesem Gedanken. Dieser europäische Wirtschaftsverband mit seinen Gründungsmitgliedern Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg wurde damit zum Grundstein der Europäischen Gemeinschaft. Das Zitat auf dem Plakat aus Schumans Rede soll daran erinnern: „Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.“

Positives Signal in schwieriger Zeit

Noch lieber wäre es der überparteilichen Bürgerinitiative Europa-Union natürlich gewesen, sie hätte diesen Tag in großer Runde mit einem bunten und fröhlichen Fest gebührend feiern können. Doch das habe die Corona-Lage verhindert, wie Thiel bedauernd feststellte. Ebenso wie aufgrund von Corona auch die seitens der Europa-Union geplanten Veranstaltungen zum 75. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs ausfallen mussten. Aufgrund von Corona verlören vielerorts zudem auch die Errungenschaften und Werte der Europäischen Union gegenwärtig ihre Wirkung, oder sie würden vernachlässigt werden, wie der Vorstand der Europa-Union bedauernd anmerkte. Nationale Egoismen würden wieder stärker – auch seitens bundesdeutscher Politiker. „Wir schaffen zurzeit sogar Grenzen innerhalb Deutschlands“, fügt Vorstandsmitglied Karsten Galipp mit Blick auf Reisebeschränkungen nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hinzu. Daher sei Europa „schwierig“ in dieser Zeit. „Umso wichtiger ist es daher, an diese Idee eines vereinten Europas zu erinnern“, betonte Thiel. Die Europa-Union möchte daher für diesen Tag ein positives Signal setzen und mit einem neuen Objekt im Syker Europa-Garten auf dieses Ereignis bleibend aufmerksam machen.

Dafür eigne sich nicht nur die Rede und die dahinter steckende Idee Robert Schumans, so die Mitglieder der Europa-Union, sondern auch die Person Robert Schuman selbst. „Robert Schuman wurde in Luxemburg geboren, studierte in Berlin, war deutscher und später französischer Staatsbürger. Er war Europäer in einer Zeit, als es diesen Begriff noch nicht gab. Sein Traum von einer Gemeinschaft der europäischen Völker prägt uns bis heute“, erläuterte Gerhard Thiel. Die Europa-Union wolle daher weiter daran arbeiten, den Geist der Schuman-Erklärung weiterzutragen. Ihr genauer Wortlaut kann im Internet unter https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_de nachgelesen werden.

Im Übrigen gelte: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Europa-Union hofft darauf, dass sich die Lage im kommenden Jahr wieder normalisiert hat. Dann kann und soll der 70. Jahrestag der Gründung der EGKS gebührend gefeiert werden: Mit einem bunten, fröhlichen Fest im Syker Europa-Garten. Dafür habe man bereits einige Ideen, so Thiel.