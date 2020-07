Letztes Treffen vor Corona: Die Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur und Gesellschaft traf sich im März, als das Virus hier noch kein Thema war und die Abstandsregeln noch nicht galten. (Vasil Dinev)

Bassum. Wie soll das Bassum der Zukunft aussehen? Damit beschäftigt sich der Stadtentwicklungsprozess, der seit rund zwei Jahren läuft. Aus diesen Überlegungen haben sich fünf Arbeitsgruppen gebildet, die ihre Ideen für die Lindenstadt entwickeln. Die Gruppe Soziale Infrastruktur und Gesellschaft wird vom Ersten Stadtrat Norbert Lyko moderiert und beschäftigt sich mit drei großen Themen: Mobilität, Ehrenamtsbörse und Mehrgenerationenhaus.

Vor allem bei der Ehrenamtsbörse ist die Gruppe bereits sehr konkret geworden, denn, wie Lyko weiß: „Wir haben eine gut funktionierende Ehrenamtskultur, aber die Bereitschaft für das Ehrenamt nimmt ab.“ Zwar ist Bassum im Moment noch gut aufgestellt, aber man sollte auch in die Zukunft schauen. Daher wird darüber nachgedacht, eine Ehrenamtsbörse oder Freiwilligen-Agentur ins Leben zu rufen, wie es schon andere Kommunen im Umkreis getan haben – Syke zum Beispiel. Jeder Verein kann, wenn er Freiwillige für ein Angebot sucht, auf einer zentralen Seite dafür werben. Mit einer kurzen Beschreibung der Tätigkeiten und Kontaktmöglichkeiten soll so dem Nachwuchsmangel entgegengetreten werden. Eigentlich sollte ein erstes Info-Treffen schon stattgefunden haben, aber: Dann kam das Coronavirus und sämtliche Termine wurden abgesagt. Lyko bedauert: „Es war sehr viel Schwung drin.“

Termin kommt

Was den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wichtig ist, dass eine Ehrenamtsbörse keine Konkurrenz bilden sollte, sondern die Angebote zentral sammeln, um Konkurrenzen zu vermeiden. Interessierte wissen zunächst gar nicht, worauf sie sich einlassen. Bei einer zentralen Sammelstelle gäbe es eine Beschreibung der Tätigkeiten. Angedacht ist ein Vortragsabend, zu dem Vereine und Vertreter eingeladen werden, um gemeinsam zu schauen: Braucht Bassum so etwas? „Die Vereine und Institutionen werden demnächst angeschrieben“, kündigt Lyko an. „Man bekommt mehr Freiwillige bei einer Freiwilligen-Agentur. Und je mehr es werden, desto schöner ist es“, freut sich Heinz Houben, der mit Hans Dieter Renner in der Organisation tätig ist.

Gerade diese Projektarbeit macht die Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur und Gesellschaft aus. „Am Anfang hatten wir viele Interessierte. Das nahm dann nach und nach ab, und nach der Ratssitzung im Frühjahr kam wieder Interesse auf“, erzählt Lyko. Zwar sei durch das Coronavirus der Stadtentwicklungsprozess ein wenig eingeschlafen, aber so langsam geht es wieder los. So planen die Verantwortlichen, den Info-Abend für die Ehrenamtsbörse anzubieten. Ihm ist es wichtig, dass sich die Bassumer beim Stadtentwicklungsprozess beteiligen und sich und ihre Ideen einbringen. Denn einiges ist in den vergangenen Monaten schon in der Lindenstadt passiert. So gab es verschiedene Dialoge (Bildungs-, Eltern-, Familiendialog), bei denen herauskam, was sich Eltern und Familien wünschen in Bassum. So etwa Notplätze in Kitas, Erneuerungen der Spielplätze oder den Umbau des Fönix.

Zu einem Arbeitsgruppentreffen Anfang März, das letzte vor dem Lockdown, hatte Lyko verschiedene Vertreter eingeladen. Es ging um die Mobilität in der Stadt Bassum und umzu. Die AG-Mitglieder hatten schon an Mitfahrbänke, Anrufsammeltaxis und Bänke mit Notfallnummern gedacht. „Wir sehen den Bedarf nach mehr Mobilität“, sagt Lyko. Gleichzeitig betont er, dass etwa Anrufsammeltaxis keine Konkurrenz zum Bürgerbus sein dürfen, „das ist ein Top-Angebot“. Man wolle das Angebot nur ergänzen, da der Bürgerbus nicht überall fährt und am Wochenende nicht unterwegs ist. Hinsichtlich der Sammeltaxis hatte sich Robert Noatschk von der Stadtverwaltung bei anderen Kommunen erkundigt. So habe die Samtgemeinde Kirchdorf insgesamt 62 Haltestellen für Sammeltaxis, die montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr fahren. Insgesamt komme die Samtgemeinde auf 350 Fahrten im Monat. Die Kosten für die Kommune liegen dabei bei 50 000 Euro im Jahr, da diese einen Zuschuss für die Fahrten gibt, damit die Bürger für vier Euro pro Fahrt fahren können. „Für Bassum wären das etwa 100 000 Euro, das ist schon eine Hausnummer“, gibt er zu. Als nächstes will er sich mit anderen Städten und Gemeinden in Verbindung setzen, die etwa Bassums Größe (Einwohnerzahl oder Fläche) haben, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen.

Gerade für das Mehrgenerationenhaus (MGH) soll das Mütter-Kinder-Zentrum umgebaut werden. „In den letzten Sitzungen ist die Ideen aufgekommen, die Aktivitäten zu bündeln und neue zu entwickeln“, erzählt Lyko. Das Problem derzeit ist die Förderung, die es benötigt. „Nachher finanziert es sich auch über die Projekte“, weiß Lyko. Aber: Der Landkreis hat bereits zwei MGH – in Barnstorf und Brinkum. Daher ist man auf der Suche nach anderen Fördermöglichkeiten, da eigentlich nur eins pro Landkreis vorgesehen ist. Durch den Lockdown ruhten auch hier die Arbeiten, aber: „Wir werden das forcieren, wenn es wieder geht.“

Zur Sache

Kontaktmöglichkeit

Wer bei der Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur und Gesellschaft mitwirken möchte, der kann sich bei Norbert Lyko melden. Entweder unter 0 42 41 / 84 10 oder per E-Mail an lyko@stadt.bassum.de.