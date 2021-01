Hat mit seinem dramatischen Bild vom Dümmer See den ersten Platz beim Fönix-Fotowettbewerb abgeräumt: Leo Stybalkowski. (Leo Stybalkowski)

Bassum. Wir befinden uns im November 2020. Der zweite Lockdown zeichnet sich ab. Unternehmen und Einrichtungen bereiten sich erneut auf einen Krisen-Modus vor. Auch Marcus Libbertz vom Jugendhaus Fönix muss sich mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr wie gewohnt für die Jugendlichen Bassums da sein zu können. „Trotz Lockdown wollten wir den Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich weiter mit uns zu beschäftigen und in Kontakt zu bleiben“, stand für den Jugendhausleiter fest. Die Lösung: ein Foto-Wettbewerb. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Die Idee ist ihm spontan gekommen, erzählt Libbertz. „Ich bin auf Instagram zufällig auf Bilder von Tobias Denne und Dominik Albrecht gestoßen, die mir auf Anhieb gut gefielen.“ Kurzerhand tippte Libbertz die wichtigsten Eckdaten in sein Telefon und nahm am nächsten Tag Kontakt zu den beiden Hobby-Fotografen auf. Wenige Zeit später luden Plakate mit der Aufschrift „#kreativtrotzcorona“ zur Teilnahme ein. „Inhaltlich war mir wichtig, dass Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in dieser Zeit nicht alleine gelassen werden. Sie sollten wissen, das sich immer noch eine Möglichkeit auftut weiterzumachen“, so Libbertz. Zu den Themen „Mein Lieblingsort“, „Gegenstand“ und „Natur“ konnten Bilder eingereicht werden. Mehr als 50 waren es zum Teilnahmeschluss. Eine Menge Material zum Auswerten für die Jury um Marcus Libbertz, Tobias Denne, Luka Spahr und Dominik Albrecht.

Bandbreite an Motiven

Den ersten Platz schnappte sich Leo, der dem Dümmer See mit einer kontrastreichen Darstellung Dramatik verliehen hat. „An Leos Bild gefällt mir vor allem die düstere Stimmung, die er durch die Bearbeitung erzeugt hat“, sagt Denne zur Bewertung. Stella geht mit ihrem Bild des Cuxhavener Strandes in die gegensätzliche Richtung. Warme Töne und die bodennahe Aufnahme eines Muschel-Feldes vor der untergehenden Sonne versprühen Urlaubs-Flair. „Stella hat ihrem Bild den Titel ,Großes Muschelsterben‘ gegeben, was dem Ganzen eine melancholische Doppeldeutigkeit verleiht, die mich sehr fasziniert hat“, erklärt Albrecht.

Dass Fotografie nicht minder oft eine Frage des Timings und einer Portion Glück ist, hat Tim bewiesen. Der Bassumer hat es mit dem Bild eines Vogels noch auf das Siegertreppchen geschafft. Dafür war er im Harz unterwegs, wie er der Jury mitteilt: „Minus-Grade auf dem Gipfel, eine Menge Nebel und der Tag an sich haben dafür gesorgt, dass ich während des Aufstiegs gerade mal drei oder vier Menschen gesehen habe. Seelen waren aber Hunderte um mich herum. Eine dieser Seelen saß für einen kurzen Moment auf einem Zaun, wohl um sich kurz auszuruhen.“ Tim ergriff die Chance und lichtete den kleinen Flattermann gekonnt im Profil ab. „Gerade, weil ich weiß, wie schwer es ist, Tiere zu fotografieren, muss ich den Hut ziehen. Durch den fast schwarzen Hintergrund wirkt der Vogel äußerst mächtig, anmutig und wird sehr gut herausgestellt“, schwärmt Denne von dem Foto.

Die ersten drei Plätze können sich jeweils über Preisgelder in Höhe von 150 Euro, 100 Euro und 50 Euro freuen. Zu den weiteren Preisen zählen Teilnahmen an einem Foto-Workshop sowie Gutscheine für ein Essen im Jugendhaus. Eine Auflistung der Plätze kann auf der Internetseite www.jugendhaus-bassum.de eingesehen werden.

Libbertz ist stolz auf die Resonanz: „Wir konnten eine Menge junger Menschen dazu bewegen, unserem Aufruf zu folgen und freuen uns darüber, mit der Idee deren Nerv getroffen zu haben. Das motiviert für weitere Projekte.“ Wann diese auch wieder im Jugendhaus stattfinden können, bleibt zwar offen. Für ihn steht fest: „Wir sind für die Jugendlichen da – und das wird auch so bleiben.“