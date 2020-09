Im vergangenen Jahr konnten sich die Besucher beim Tag der Regionen auf dem Gelände der Freudenburg umschauen. Diesmal müssen sie ein paar Meter fahren. (Braunschädel)

Bassum. Der Tag der Regionen ist in Bassum seit Jahren ein Garant für viele Besucher. „3500 Leute auf einem Gelände, das geht nicht“, bedauert Agenda-Beauftragte Reinhild Olma. Aber den Tag der Regionen ausfallen zu lassen und mit der Tradition zu brechen, das kam für die Organisatoren auch nicht infrage. Also bieten auch in diesem Jahr – genauer gesagt am Sonntag, 27. September – Handwerker, Gastronomen oder Landwirte und andere ihre Waren feil. Und zeigen so, dass Regionalität wichtig ist. Unter dem Motto „Klimaschutz durch kurze Wege“ können Interessierte von 10 bis 18 Uhr in die verschiedenen Ortschaften Bassums reisen und dort die Angebote finden.

Richtig gelesen, der Tag der Regionen wird von Bassum in die Ortschaften verlagert. Mit dabei sind schon jetzt Nordwohlde, Bramstedt, Neubruchhausen und auch die Kernstadt. Da Traditionen gepflegt werden sollen, beginnt der Tag auch so wie in den vergangenen Jahren – um 10 Uhr an der Stiftskirche. „Der Gottesdienst findet bei uns auf dem Gelände statt. Das haben wir Pfingstmontag schon mal gemacht“, erzählt Küster Heino Raven über den Open-Air-Gottesdienst. Mit dabei sind auch Musikbeiträge und eine Taufe.

Ganz neu dabei ist das Team der Seniorenberatungsstelle. Durch den Abgang von Ursel Born haben nun Nina Ehlers-Röpe und Steffanie Heusmann das Sagen an der Alten Poststraße 13 in Bassum. Sie werden mit einem Info-Stand vertreten sein, um ihre Arbeit vorzustellen. „Wir beraten nicht, aber wollen erzählen, was wir anbieten“, kündigt Ehlers-Röpe an.

Interessierte können noch mitmachen

Für den Hombachhof in Nordwohlde ist es ebenfalls eine Premiere, beim Tag der Regionen dabei zu sein. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und deren Eltern. Die Lütten werden Eierschachteln bemalen können, die dazugehörigen Eier sammeln sie aus dem Hühnermobil vom Hombachhof. „Wir wollen auch die Tierhaltung zeigen und zwei, drei andere Dinge“, will Markus Kattau aber noch nicht zu viel verraten. Außerdem wird Jutta Klein, Töpferin aus dem Ort, ihre Arbeit präsentieren. Und der Dorfmarkt Vergissmeinnicht hat auch geöffnet. Beim Ferienhof Pankalla in Neubruchhausen dreht sich, selbstredend, alles um die Kartoffel. Ab 11 Uhr können Besucher vorbeikommen, Golf spielen, zum Detektiv werden und „die Helden des Waldes entlarven“, wie Wolfgang und Berenice Pankalla ankündigen, oder sich beim Waldpädagogik-Zentrum Hahnhorst informieren. Nur wenige Meter entfernt zeigt Wilhelm Schrader seine Imkerei am Jakobsweg 7, die Tischlerei seines Sohnes auf demselben Grundstück kann ebenfalls besichtigt werden. Außerdem gibt‘s Führungen. „Wir bieten einen Rundparcours mit maximal fünf bis sechs Leuten in einer Gruppe. Dann halten wir es übersichtlich“, sagt Schrader.

Natürlich darf die Verköstigung beim Tag der Regionen nicht fehlen. Dafür haben Interessierte gleich mehrere Optionen. So öffnen die Delme-Werkstätten ihr Bistro, wie Ruth Schöffer ankündigt. Neben einer Kaffeeverköstigung, den die Werkstätten selbst rösten und mischen, können sich die Besucher auch auf Leckeres – wie Muffins – auf Kartoffelbasis freuen. Von 12 bis 16 Uhr hat das Bistro an der Industriestraße 6 in Bassum geöffnet. Auch Cathleen Schorling vom Brokate, Bremer Straße, ist mit von der Partie. „Je nach Wetter haben wir auch Plätze draußen“, sagt die Inhaberin. „Rund um die Kartoffel“ wird es auch bei ihr gehen. Bei Andree Meyer vom Gasthaus Zur Post gibt es von 9 bis 22 Uhr Getränke und Speisen – und Musik. Vom Frühstück über das Mittagessen und den Kaffee bis zum Abendessen werden die Gäste an der Hauptstraße versorgt. Meyer bittet aber um Anmeldung.

Reinhild Olma freut sich, wenn sich noch mehr Menschen Interesse haben, ihre regionalen Produkte zu zeigen. Diese können sich bei Susanne Vogelberg, E-Mail: vogelberg@stadt.bassum.de, melden.