Haben es sich schon gemütlich gemacht: Anne Uetrecht (v.l.), Sonja Kurowski, Andrea Odenwald und Karin Bockhorst. (Janina Rahn)

Bassum. Noch hängt draußen ein provisorischer Zettel. Darauf steht, wo sich nun die Ergotherapie-Praxis befindet. Schließlich sind es gerade einmal zwei Wochen, seitdem die Praxis vom Caritasverband von der Kirchstraße umgezogen ist. Im zweiten Stock des Gebäudes an der Bahnhofstraße 19 in Bassum therapieren und beraten nun die Mitarbeiterinnen in ihren neuen Räumen ihre Patienten. „Manche Sachen muss man noch suchen, aber eigentlich läuft es reibungslos“, erzählt Sonja Kurowski.

Bereits im Eingangsbereich der ehemaligen Augenarztpraxis zeigen sich die Veränderungen, die mit dem Umzug einhergegangen sind. So fehlt etwa der typische Tresen. Rechter Hand lädt eine Sitzecke mit zwei schwarzen Sesseln zum Warten ein. Helles Parkett ziert den Boden der Praxis, die Wände sind weiß gestrichen, das eine oder andere Bild hängt schon. Darüber hinaus stehen Schränke an der Wand, in denen die Mitarbeiterinnen ihr Material lagern, das nicht in einen der Räume passt, wie verschiedene Gesellschaftsspiele. Holzbretter und Besenstiele lagern dagegen in einem eigenen Materialraum. Denn auch handwerklich sind die Patienten aktiv. Dafür steht in einem Raum eine Werkbank. Sägen, Schraubenzieher und andere Werkzeuge hängen an der Wand.

Die drei Behandlungsräume sind unterschiedlich eingerichtet – je nach Therapie. So werken die Patienten in einem Raum, in einem anderen werden eher psychische Probleme behandelt, sodass dort zwei Sessel stehen. Aber damit hören die Aufgaben für Kurowski und ihre Kolleginnen Anne Uetrecht und Andrea Odenwald nicht auf. „Wir gehen mit ihnen auch raus, um ihre Angst vorm Einkaufen zunehmen“, berichtet Kurowski. Generell ist das Ziel der Frauen, dass die Patienten ihre Wahrnehmung, Koordination und Körperhaltung verbessern. „Dabei arbeiten wir sehr eng mit den Fachärzten und dem Zentrum der seelischen Gesundheit zusammen“, erzählt Kurowski. Das Spektrum der Behandlungen ist dabei breit gestreut. So leiten die Ergotherapeutinnen verschiedene Übungen an, damit sich die Menschen entspannen können. Dazu dient unter anderem eine Liege, die in der Höhe verstellbar ist. Auf der anderen Seite helfen andere Übungen, die Ausdauer und andere Körperfunktionen wiederherzustellen. „Sehr vielfältig“, sagt Kurowski zu den Methoden und Angeboten.

Beratungsstelle zie ht noch um

So betreuen sie und ihre Kolleginnen auch Menschen, die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt sind. Mit Hilfsmitteln wird den Patienten nun beigebracht, dieses Defizit auszugleichen – etwa in der Küche. „Beüben“ heißt das. Allerdings kommen die Patienten nicht nur in die Praxis. „Wir sind nicht nur für Bassum zuständig“, verrät Oldenwald, die auch zu Menschen nach Hause fährt, die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig ihr Haus zu verlassen. Oft verschlägt es sie nach Bruchhausen-Vilsen.

Das, was noch fehlt, ist die Beratungsstelle. „Die befindet sich noch in der Kirchstraße“, erzählt Karin Bockhorst, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser. Aber diese wird in dem letzten verbliebenen Raum einziehen, der im Moment als Abstellkammer genutzt wird. „Dann können wir auch hier regelmäßige Sprechstunden anbieten und Synergien ausnutzen“, freut sich Bockhorst darüber, dass beide Angebote bald wieder an einem Standort vertreten sind. So werde es Sprechstunden zur Wohnungslosenhilfe geben oder eine Schuldnerberatung.

Ansonsten haben sich die drei Frauen „schon gut eingelebt“, wie sie versichern. Nicht nur der Umzug verlief reibungslos, auch die Suche nach den neuen Räumen. „Wir haben Ende Oktober angefangen zu suchen, und vor Weihnachten war klar, dass das klappt“, erinnert sich Kurowski. Die Therapeutinnen freuen sich über den neuen Platz: „Wir haben nun drei Behandlungsräume“, erzählt Kurowski. Einer mehr als vorher an der Kirchstraße. Die Räume der ehemaligen Augenarztpraxis wurden derweil geteilt. „Die Praxis war deutlich zu groß für uns.“ Daher wurde eine Wand hochgezogen. Was dahinter in Zukunft einzieht, das steht derweil noch nicht fest. Odenwald träumt schon mal ein wenig: „Vielleicht ein Neurologe.“