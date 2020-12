Nach genau sieben Jahren wechselte Daniela Warnke von Twistringen nach Bassum. Dort leitet sie nun das Wohnheim. (Vasil Dinev)

Bassum. Wenn man mit ihr spricht, dann sprüht die Freude über die Arbeit auf den Gesprächspartner über. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen, ich brenne richtig dafür“, sagt Daniela Warnke über ihren Job bei der Lebenshilfe Syke. Nach sieben Jahren in der Twistringer Einrichtung ist sie vor wenigen Wochen ins Wohnheim nach Bassum gewechselt und leitet die Einrichtung nun. „Es ist eine Herausforderung“, gibt sie zu.

Eine, der sich die 39-jährige Frau aus Dimhausen gerne stellt. Während in Twistringen 31 Menschen betreut werden, sind es in Bassum gleich 50. „Das ist ein großes Haus“, sagt sie über das Wohnheim an der Gutenbergstraße. Sie selbst wusste, worauf sie sich einlässt, half sie doch vertretungsweise in der jüngeren Vergangenheit in Bassum aus. Genau sieben Jahre, nachdem sie in Twistringen in der Leitungsposition angefangen hatte, wechselte sie in die Lindenstadt. „Punktgenau am 15. Oktober“, wie sie sagt. Die ersten Tage seien turbulent gewesen. Kein Wunder bei einer neuen Stelle. Hinzu kommt, dass es durch den häufigen Leitungswechsel an einigen Stellen an festen Strukturen fehlt. Warnke will diese einführen und „eine stabile Grundlage schaffen“, wie sie betont. Außerdem hofft sie, dass die Leitungsposition in Bassum ihr letzter Arbeitsplatz sein wird und sie diesen Posten erst dann wieder abgibt, wenn sie in den Ruhestand wechselt. „Ich will in Bassum gut ankommen und bleiben“, versichert sie.

Sie selbst sagt von sich, dass sie ein strukturierter Mensch sei, „in Twistringen lief das super gut“, erzählt sie. Und das will sie nun auch in Bassum schaffen. Sicher, die Herausforderung ob der Größe des Wohnheims ist eine andere. „Das Ziel ist, einen persönlichen Bezug zu jedem zu haben“, sagt sie. Bei der Lebenshilfe sei das Familiäre sehr wichtig. „Ich sage auch nicht, dass ich zur Arbeit muss, sondern ich fahr' ins Wohnheim“, sagt Warnke und lacht. Ihr gefällt es, sich um die Probleme der behinderten Bewohner zu kümmern und mit gemeinsamen Ideen Prozesse anzustoßen. „Ich versuche oft, mit den Menschen zu schnacken oder einen Kaffee zu trinken. Wie eine Hausmutter.“ Auch wenn dafür nicht ganz so wichtige Dinge liegenbleiben können.

Alles auf eine Karte gesetzt

Eigentlich wollte Daniela Warnke nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin etwas mit Kindern und Jugendlichen machen, bewarb sich aber bei der Lebenshilfe Syke in Twistringen, hospitierte dort und wurde 2002 eingestellt. „Ich habe mich nirgendwo anders beworben und auf den Anruf gewartet“, erinnert sich die heute 39-Jährige. Sie betont, dass man die Arbeit leben muss. Denn, wenn der Rechner heruntergefahren ist, dann hört die Arbeit für Warnke nicht auf. Sie sei stets ansprechbar, wenn die Kollegen Hilfe bräuchten. „Ich lebe das seit 18 Jahren, ich brauche den Trubel“, gibt sie zu.

Und den hat sie als Einrichtungsleiterin. Neben Koordination, Organisation, Wirtschaftsplanung und Elternarbeit gehört natürlich im Moment auch das Coronavirus zum Alltag. „Normalerweise haben wir regen Durchgangsverkehr“, erzählt Warnke von der Zeit vor der Pandemie. Dadurch, dass nun die Eltern oder Verwandten ihre Angehörigen nicht mehr mir nichts dir nichts besuchen können, ist der Kontakt vonseiten des Wohnheims wichtiger geworden.

Auch das anstehende Weihnachtsfest sei ein großes Thema für sie und ihre Kollegen. Durch den neuerlichen Lockdown, der ab diesem Mittwoch gilt, bleiben alle Bewohner im Wohnhaus. Zwar werden bald Schnelltests geliefert, sodass auch das Personal (die entsprechende Schulung hat schon stattgefunden) Menschen testen kann, aber gerade der Kontakt zu den Angehörigen entfällt derzeit mehr und mehr. „Die Weihnachtszeit ist eigentlich ganz schön bei uns. Es riecht immer nach selbst gebackenen Keksen, es gibt Tannenbäume, eine Bescherung und es wird schön gekocht. Wie in einer normalen Familie, nur größer.“