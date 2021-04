Julia Grimpe-Nagel (links) und Christina Alonso vom Verein "Naturtalent" wollen das Bewusstsein für die Natur, die heimische Tierwelt und das nachhaltige Leben stärken – auch auf dem Land. Es fehlt die Dritte im Bunde, Julia Wältring. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. „Unser Name Naturtalent steht für die Einzigartigkeit und das Potenzial eines jeden Lebewesens auf dieser Welt“, erklärt Julia Grimpe-Nagel. Die Umweltwissenschaftlerin und -pädagogin und ihre beiden Kolleginnen Julia Wältring, Sozialpädagogin (Fachfrau für tiergestützte Pädagogik und Therapie) sowie Christina Alonso (Bankkauffrau und Sozialtherapeutin) wollen seit gut zwei Jahren genau das fördern. „Jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze hat eine oder mehrere Stärken oder besondere Fähigkeiten - wenn wir diese zusammenfügen, können wir viel erreichen.“

Ziel war und ist es, einen Verein zu unterhalten, der sowohl das Bewusstsein für die Natur als auch für die heimische Tierwelt und das nachhaltige Leben auf dem Land stärkt. Das setzen die drei in einen konkreten spielerischen Zusammenhang mit Umweltthemen, mit Natur- und Klimaschutz. Regionale und überregionale Bildungsveranstaltungen für Menschen jeden Alters waren seinerzeit in 2019 angedacht und sind zum Teil auch schon gestartet – bis Corona kam.

Zur Idee erzählt Grimpe-Nagel: „Christina und ich haben uns über unsere Kinder kennengelernt und auch schon zusammen gearbeitet. Wir haben überlegt, mal was anderes für Kinder anzubieten. Ich war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Archehof in Wechold aktiv, und darüber ist dann auch Julia zu uns gestoßen.“ Sie haben gemerkt, dass der Bedarf da ist und das Interesse groß, für Kinder etwas anzubieten. Dann entwickelten sie eine Tierreihe, „und daraus ist dann die Vereinsidee und der Verein entstanden.“

Angefangen hatten die drei engagierten Frauen also mit der Reihe namens „Tiere erzählen“. Denn es hätten ihrer Meinung nach viel zu wenige Kinder noch einen Zugang zur Natur und Tieren, selbst wenn sie in der hiesigen ländlichen Gegend leben. „Die Entfremdung dazu nimmt weiter zu, und wir wollen dem etwas entgegensetzen – mit Spaß und Spiel“, sind sich alle einig. Inklusions-Coach Alonso betont, dass sie gern die Irokesen zitiert, um das zu verdeutlichen: „Wir wurden zusammen mit allen Geschöpfen auf diese Erde gesetzt. Alle Geschöpfe, auch die kleinsten Gräser und die größten Bäume, sind mit uns eine Familie. Wir sind alle Geschwister und gleich an Wert auf dieser Erde.“

In dieser Tierreihe kamen Kinder von sechs bis zwölf Jahren in Kontakt mit allen möglichen Nutztieren, die so auf einem Hof leben, ob nun Kühe, Schafe, Ziegen oder auch Hunde, Insekten und Hühner. Thema waren aber auch Wildtiere. Auf dem Geißblatthof von Linda und Bernd Christof in Warpe (Landkreis Nienburg) traf eine Gruppe von Kindern eine Schafherde, fütterte die Tiere und spielte „Schnupperspiele“. Dabei lernten die Kids die gutmütigen, scheuen Tiere und ihre Verhaltensweisen näher kennen. Weitergehen sollte es eigentlich mit vielen weiteren spannenden Aktionen, aber dann kam bekanntlich Corona.

Noch ein weiteres Element hat das Trio mittlerweile in sein Angebot aufgenommen: den Escape Room. „Julia und ich sind durch unsere Arbeit im Bildungsbereich ganz gut vernetzt, und als der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) mit dem Escape Room herauskam - mit ,Act.Change - Escape The Room' -, haben wir gesagt, das wollen wir auf jeden Fall über unseren Verein anbieten, da die Themen der Nachhaltigkeit und Klimaschutz dadurch einfach sehr facettenreich vermittelt werden können“, erklärt die Schwarmerin. Es handelt sich dabei um einen mobilen Bereich, der in jedem großen Raum aufgebaut werden kann. Inhaltlich geht es darum, einen internationalen Umwelt-Kriminalfall zu lösen. Mit Fragen wie „Wer und was steckt wirklich hinter dem illegalen Export von Elektroschrott von Europa nach Ghana, Afrika? Und was haben wir hier damit zu tun?“

Julia Grimpe-Nagel sagt: „Wir können, sofern es die aktuelle Corona-Situation erlaubt, sofort an den Schulen starten. Bis zu 30 Schüler können in zwei parallel laufenden Escape Rooms spielen. Einführung und Reflektion finden zusammen im Klassenverband statt. Wir sind zwei Trainerinnen, die jeweils einen Escape Room betreuen und die Einführung und Reflektion zusammen machen.“

Weitere Informationen zum Verein Naturtalent mit Sitz in Bruchhausen-Vilsen gibt Vereins-Mitbegründerin und Waldpädagogin Julia Grimpe-Nagel unter Telefon 0179/8983999 oder nach einer E-Mail an naturtalent.ev@posteo.de.

Zur Sache

Crowdfunding über die AWG

Um das Erleben des Escape Rooms, das für Schüler ab der achten Klasse insgesamt vier Stunden umfasst, für alle kostengünstig anbieten zu können, suchte der Verein Naturtalent nach einem Sponsor. Fündig wurden die rührigen Damen bei der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft) in Bassum. Dort gibt es nämlich die Online-Spenden-Plattform „awg-bewegt.de“, auf der man sich informieren und spenden kann – die Möglichkeit des sogenannten Crowdfundings besteht allerdings nur noch acht Tage lang.