Windkraftanlagen sind ein Beispiel für saubere Energie. Die Energiemesse in Syke zeigt weitere Möglichkeiten auf. (Micha Bustian)

Syke. Der Klimawandel ist eine der globalen Zukunftsfragen und derzeit durch die Aktionen von Greta Thunberg und Tausenden von Schülern weltweit in aller Munde. Doch was passiert eigentlich in Syke? Was kann jeder Einzelne hier vor Ort machen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Antworten darauf will die erste Energiemesse der Stadt am Sonnabend, 31. August, geben.

Im und vor dem Rathaus stellen regionale Unternehmer verschiedene Möglichkeiten vor, wie und womit Energie eingespart werden kann. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sie in kurzen Impulsvorträgen unterschiedliche Beispiele, wie mit Wind und Sonne im eigenen Zuhause Energie eingespart werden kann. Die Besucher haben Zeit, Fragen zu stellen und können sich an Ständen weiter informieren. „Das sind alles Beispiele aus der Praxis“, verraten Bürgermeisterin Suse Laue, Erster Stadtrat Thomas Kuchem und David Cramer von der Wirtschaftsförderung, die das Programm der Messe jetzt vorstellten. „Wir wollen Dinge zeigen, die schon gemacht werden und Antwort auf die Frage geben: Wie funktioniert das? Und funktioniert das auch bei mir?“

Spezialist auf diesem Gebiet ist Uwe Wehrenberg. Der Unternehmer aus Barrien ist „Überzeugungstäter“, wie er selbst sagt. Die Messe war seine Idee, denn das Thema Energie treibt ihn schon seit mehr als 40 Jahren um, genauer seit der ersten Ölkrise 1973. Das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 habe schließlich den Ausschlag gegeben, selbst tätig zu werden, berichtet er. Er begann mit der Errichtung von Windkraftanlagen zur Energiegewinnung. Dann kamen Solaranlagen aufs Dach – erst bei sich zu Hause, dann auch in der Firma. Nach und nach wurde alles auf ressourcenschonenden Verbrauch und erneuerbare Energien umgestellt. Bei der Energiemesse wird er über seine Erfahrungen berichten.

Weitere Beispiele aus der Praxis, die im Zuge der Messe vorgestellt werden, sind unter anderem die Renovierung eines Altbaus von 1927 zu einem energieautarken Haus oder die Entwicklung von Kleinwindenergieanlagen. Des Weiteren geben Unternehmer aus Syke und Umgebung Tipps, wie sich mit einer Solaranlage Energie und damit auch Kosten einsparen lassen, wie selbst eine alte Öl-Heizung energiesparender betrieben werden kann und wie mit modernen Heizsystemen der Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert werden kann. „Es gibt nicht nur Lösungen für die 'Reichen', es gibt für jeden Geldbeutel Möglichkeiten“, sagt Suse Laue. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen uns umstellen, unser Verhalten, unser Denken, denn so geht es nicht weiter.“ Die Energiemesse soll dafür Anregungen und Ideen geben, Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder vor Ort, zu Hause einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.