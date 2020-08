Urkunde und die neuen Radfahrkarten: Bürgermeister Christian Porsch und Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum hatten ein paar Präsente vorbereitet. (Vasil Dinev)

Bassum. 30 Mal ist jeder die Strecke von Bassum nach Albringhausen gefahren, das Team insgesamt 930 Mal zum Rathaus. Wie oft zum Hamburger Volksparkstadion, bleibt an dieser Stelle offen. „Das Ergebnis zeigt: Die Gemeinschaft stimmt“, sagt Bassums Bürgermeister Christian Porsch über die Leistung des Teams „AS Albringhausen-Schorlingborstel“ mit den meisten Kilometern und Mitgliedern. Er weiß selbst: Der größte Gegner beim Wettbewerb ist der innere Schweinehund. Er gibt zu: „Ich fahre viel und gerne Auto.“ Dennoch hat auch er sich in diesem Jahr wieder aufs Rad geschwungen und bei der Aktion Stadtradeln, die in Bassum vom 25. Mai bis zum 14. Juni lief, mitgemacht. Wie auch zahlreiche andere Bassumer. Bei einer kleinen Feierstunde in der Konzertmuschel der Freudenburg wurden jüngst die aktivsten Teilnehmer geehrt.

Ganz coronakonform standen die Bänke in ausreichendem Abstand. Bevor Porsch die Urkunden und Susanne Vogelberg kleine Präsenttüten überreichten, wurden natürlich die Hände desinfiziert. „Alles ist ein bisschen anders als sonst, aber man muss öfter mal was Neues machen“, sagte der Verwaltungs-Chef. Das dachten sich auch die Bewohner in den Bassumer Ortschaften, haben doch auch zahlreiche Menschen aus Hallstedt, Neubruchhausen und eben Albringhausen und Schorlingborstel mitgemacht. „Es tut sich was in den Ortschaften“, sagt Porsch.

Bassum ist das zweite Mal beim Stadtradeln dabei und Porsch freut sich, dass alles mehr geworden ist – auch wenn er betont, dass es nicht immer höher, schneller, weiter sein muss. Schaden tut es aber trotzdem beim Radeln nicht. So haben diesmal 218 Bassumerinnen und Bassumer mitgemacht (Vorjahr: 157), 21 Teams (2019: 17), die zusammengenommen 57 701 Kilometer (2019: 36 400) geradelt sind und dabei rund acht Tonnen CO2 (2019: fünf Tonnen) eingespart haben. „Ein tolles Ergebnis“, wie Porsch zufrieden feststellt. Denn insgesamt landeten die Bassumer auf Platz 265 von 686, schrammten somit „knapp am oberen Drittel vorbei“.

Den Vogel abgeschossen hat aber das Team „AS Albringhausen-Schorlingborstel“. Die mit 32 Mitgliedern größte Gruppe der Aktion hat insgesamt 9331,5 Kilometer geschafft. „Fast das ganze Dorf muss unterwegs gewesen sein“, scherzte der Bürgermeister. Die meisten Kilometer pro Teammitglied verzeichnet übrigens „An die Zähne, Kette rechts“ mit 1311,35 Kilometern. Frank Stephani und Kristiane Liebau sahnten hier ab, ebenso wie Franc Henkensiefken, der mit 1826,9 Kilometern die größte Strecke aller Teilnehmer abgerissen hat. Starradlerin Christina Menzel legte insgesamt 450 Kilometer in drei Wochen zurück. Ihren Autoschlüssel, den sie zu Beginn der Aktion abgegeben hat, hat sie aber schon wieder.

Ach ja: Es gab noch einen Wettbewerb mit den anderen Kommunen der Win-Region, wie Porsch mitteilte. Jede überwies 100 Euro an die Stadt oder Gemeinde, die am besten abschneidet. Die so gewonnenen 500 Euro sollen gespendet werden. Da ist nun Twistringen in der Pflicht, aber auch wenn Bassum den „Wettbewerb“ verloren hat, freut sich Bürgermeister Christian Porsch über das gute Abschneiden der Stadt beim Stadtradeln. „Es lebt davon, dass die Bürger mitmachen“, sagte er. Natürlich sei es sich bewusst, dass mit dem Beitrag noch nicht die Welt gerettet werde, aber es soll die Leute „zum Denken, zum Überlegen“ bringen.