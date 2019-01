Schwarme. Die Polizei warnt aktuelle vor Täuschungsanrufen in Schwarme. Wie die Ordnungshüter mitteilen, gab es am Freitag im Schwarmer Stadtgebiet mehrere Anrufe von Betrügern, die sich als Angehörige der örtlichen Kriminalpolizei ausgaben. Die Täter haben laut Aussagen von Betroffenen berichtet, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und nachgefragt, welche Wertgegenstände bei den Angerufenen zu finden seien. In den bekanntgewordenen Fällen wurden keine Auskünfte an den Anrufer herausgegeben. Bei sachdienlichen Hinweisen oder weiteren Fällen werden Anwohner gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei in Bruchhausen-Vilsen ist unter der Nummer 0 42 52 / 93 85 10 erreichbar.